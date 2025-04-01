Meist treten infantile Spasmen bei Kindern mit schweren Hirn- oder Entwicklungsstörungen auf, die womöglich bereits diagnostiziert wurden. Diese Arten von Erkrankungen können Folgendes umfassen:

Stoffwechselstörungen (Probleme, die die Körperchemie beeinflussen) oder genetische Erkrankungen

Fehlfunktionen des Gehirns

Sauerstoffmangel bei Neugeborenen, möglicherweise während der Geburt oder Entbindung

Manchmal eine schwere Kopfverletzung bei Säuglingen (bei der Geburt oder kurz davor oder danach)

Die Erbkrankheit tuberöse Sklerose (auch Bourneville-Pringle-Syndrom genannt) ist eine relativ häufige Ursache infantiler Spasmen. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um ein neurokutanes Syndrom. Ein neurokutanes Syndrom verursacht Probleme, die das Gehirn, die Wirbelsäule, die Nerven (Neuro) und die Haut (kutan) betreffen. Sturge-Weber-Krabbe-Syndrom und Neurofibromatose sind andere neurokutane Syndrome, die infantile Spasmen verursachen.

Chromosomenanomalien (z. B. Down-Syndrom), strukturelle Fehlbildungen des Gehirns oder des Rückenmarks und Infektionen, die sich der Säugling vor der Geburt zuzieht (z. B. Syphilis, Zika-Virus-Infektion oder Zytomegalievirus-Infektion), sind seltene Ursachen für infantile Spasmen.

Manchmal kann keine spezifische Ursache gefunden werden.