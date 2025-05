Überblick über Geburtsfehler des Verdauungstrakts

University of Colorado

Ein Geburtsfehler kann überall im Verdauungstrakt entstehen – in der Speiseröhre, im Magen, Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm oder After.

Die Verdauungsorgane können unvollständig entwickelt oder anormal positioniert sein, wodurch Blockaden entstehen, oder die Muskeln oder Nerven des Verdauungstraktes können defekt sein.

Die Symptome hängen von dem Ort der Fehlbildung ab, dazu können jedoch krampfartige Bauchschmerzen, Schwellungen des Bauches und Erbrechen zählen.

Die Diagnose basiert auf bildgebenden Verfahren und anderen Tests.

In der Regel ist eine Operation erforderlich.

Zu Geburtsfehlern im Verdauungstrakt können folgende zählen:

In vielen Fällen sind die Organe unvollständig ausgebildet oder anormal positioniert, wodurch sie verengt oder verschlossen (Obstruktion) sind. Blockaden können überall im Verdauungstrakt entstehen – in der Speiseröhre, im Darm, Mastdarm oder im After. Manchmal bildet sich ein Abschnitt des Verdauungstrakts nicht oder nicht normal aus oder bildet sich aus und wird dann durch ein Problem funktionsunfähig gemacht, das vor der Geburt im Mutterleib auftritt. Die inneren oder äußeren Muskeln um die Bauchhöhle können Schwachstellen oder Löcher entwickeln, wie es bei Bauchwanddefekten und Zwerchfellhernie der Fall ist. Es kann auch sein, dass sich die Nerven zum Darm nicht richtig entwickeln, wie das bei der Hirschsprung-Krankheit der Fall ist.

Symptome von Geburtsfehlern des Verdauungstrakts Die Symptome hängen auch davon ab, was für ein Geburtsfehler vorliegt und wo er sich befindet. Säuglinge können krampfartige Bauchschmerzen oder Schwellungen des Bauches haben und/oder erbrechen. Es können Probleme beim Füttern auftreten und die Säuglinge nehmen nicht normal an Gewicht zu. Bei einigen Säuglingen verfärbt sich die Haut gelblich (Gelbsucht).

Diagnose von Geburtsfehlern des Verdauungstrakts Bildgebung (Röntgen und Ultraschall) Zu Diagnose eines Geburtsfehlers im Verdauungstrakt müssen bildgebende Verfahren angewandt werden. In manchen Fällen können Fehlbildungen während der pränatalen Routine-Ultraschalluntersuchung vor der Geburt festgestellt werden. Nach der Geburt werden manche Defekte über Röntgenbilder des Brust- oder Bauchraums diagnostiziert. Es kann nach der Geburt auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden, um Geburtsfehler zu finden und identifizieren. Zu weiteren Tests gehören Bluttests und Biopsien. Bei einer Biopsie wird eine Gewebeprobe zur Untersuchung unter dem Mikroskop entnommen. Weitere Tests, etwa Gentests, werden abhängig von den Testergebnissen und Symptomen durchgeführt.