Die Harnleiter sind rund 40 cm lange, aus Muskeln bestehende Hohlorgane, die am oberen Ende mit den Nieren und am unteren Ende mit der Blase verbunden sind. (Siehe auch Übersicht Harnwege.)

Der Urin, der in den Nieren gebildet wurde, fließt durch die Harnleiter (Ureter) in die Blase, aber nicht etwa passiv wie Wasser durch ein Rohr. Die Harnleiter treiben immer wieder kleine Harnmengen mit geringem Druck in Kontraktionswellen weiter. Jeder Harnleiter zieht sich durch eine Öffnung in der Blasenwand, die sich schließt, sobald sich die Blase zusammenpresst, sodass kein Urin in den Harnleiter zurückfließen kann (Reflux).