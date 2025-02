Die Blase ist ein dehnbarer von einer Muskelschicht umgebener Sack. Der Urin gelangt durch die Harnleiter in die Blase und sammelt sich nun darin.

Die Blase dehnt sich immer weiter aus, entsprechend der zunehmenden Urinmenge. Wenn sich die Blase schließlich füllt, werden Nervensignale an das Gehirn gesendet, die den Harndrang übermitteln. Während des Wasserlassens öffnet sich ein anderer Schließmuskel, der zwischen Blase und Harnröhre (Urethra) liegt (beim Blasenhals), und macht es möglich, dass der Urin abfließen kann. Gleichzeitig zieht sich die Blasenwand automatisch zusammen und erzeugt Druck, der den Urin durch die Harnröhre presst. Werden die Muskeln der Bauchwand willkürlich angespannt, erhöht das den Druck weiter. Die sich in der Blasenwand befindlichen Enden des Harnleiters bleiben fest verschlossen, damit kein Urin zurück in die Harnleiter in Richtung Nieren fließen kann.

(Siehe auch Übersicht Harnwege.)