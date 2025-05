Anormale Uterusblutung (AUB)

Wenn die Gebärmutterschleimhaut (das Endometrium) verdickt bleibt oder die Blutung trotz Hormonbehandlung anhält, wird in der Regel eine Hysteroskopie im OP-Saal durchgeführt, um sich das Innere der Gebärmutter anzusehen. Danach folgt eine Ausschabung (Dilatation und Kürettage, D und K). Bei dem D-und-K-Verfahren wird Gewebe aus der Gebärmutterschleimhaut herausgeschabt. Dieses Verfahren kann die Blutungen verringern. Bei einigen Frauen verursacht das Verfahren jedoch eine Vernarbung des Endometriums (Asherman-Syndrom). Die Vernarbung kann zu einem Ausbleiben der Menstruationsblutungen führen (Amenorrhö) und eine spätere Biopsie des Endometriums erschweren. Eine Endometriumablation verhindert keine Schwangerschaft.

Wenn die Blutung nach einer Ausschabung anhält, kann diese durch ein Verfahren, das die Gebärmutterschleimhaut (Endometriumablation) zerstört oder entfernt, kontrolliert werden. Bei diesem Verfahren kommen Brenn-, Frost- oder andere Techniken zum Einsatz. Sie kann 60 bis 80 Prozent der Frauen helfen.

Wenn Myome die Ursache sind, kann der Blutfluss zu den Myomen mit kleinen, synthetischen Partikeln blockiert werden, die durch einen dünnen, flexiblen Schlauch (Katheter) in diese Arterien injiziert werden (sogenannte Uterusmyom-Embolisation). Alternativ können Myome durch einen Katheter entfernt werden, der: a) in einen kleinen Einschnitt direkt unterhalb des Nabels eingeführt wird (Laparoskopie), b) durch einen Katheter, der in die Scheide eingeführt wird (Hysteroskopie), c) oder durch einen größeren Einschnitt in den Bauchraum.

Endometriumablation Bild

Wenn die Blutung nach der Durchführung anderer Behandlungen anhält, empfehlen Ärzte die Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie).