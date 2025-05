Störungen bei älteren Erwachsenen

Schilddrüsenunterfunktion ( Hypothyreoidismus ): Jüngere Menschen nehmen für gewöhnlich an Gewicht zu und fühlen sich träge. Bei älteren Erwachsenen kann das erste und hauptsächliche Anzeichen Verwirrtheit sein.

Überfunktion der Schilddrüse ( Hyperthyreoidismus ): Jüngere Menschen werden für gewöhnlich unruhig und verlieren an Gewicht. Im Gegensatz dazu können ältere Erwachsene schläfrig, verschlossen, depressiv und verwirrt werden.

Depression : Jüngere Menschen mit einer Depression ziehen sich für gewöhnlich zurück, weinen und sind ganz offensichtlich unglücklich. Ältere Erwachsene hingegen wirken manchmal gar nicht unglücklich. Sie werden stattdessen verwirrt, vergesslich und teilnahmslos, verlieren das Interesse an ihren üblichen Aktivitäten oder scheinen einsam zu sein.

Herzinfarkt: Jüngere Menschen leiden für gewöhnlich an Schmerzen in der Brust. Ältere Erwachsene haben eventuell keine Schmerzen in der Brust, können jedoch Atembeschwerden oder Bauchschmerzen haben. Sie können eventuell übermäßig stark schwitzen, sich plötzlich müde fühlen, das Bewusstsein verlieren oder verwirrt werden.