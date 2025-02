Multiples Myelom

Knochenbrüche können auftreten, wenn die Tumoren der Plasmazellen zu einem Rückgang der Knochendichte (Osteopenie oder Osteoporose) und zu geschwächten Knochen führen.

Darüber hinaus wird Kalzium aus den Knochen herausgelöst, das sich dann im Blut in auffällig hohen Mengen wiederfindet und möglicherweise Verstopfung, häufiges Wasserlassen, Nierenprobleme, Schwäche und Verwirrtheit auslöst.

Die verminderte Bildung roter Blutkörperchen verursacht häufig eine Anämie, die zu Erschöpfung, Schwächegefühl, Blässe (Fahlheit) und möglicherweise auch zu Herzproblemen führt. Aufgrund der verringerten Zahl weißer Blutkörperchen gibt es immer wieder Infektionen mit Fieber und Schüttelfrost. Eine verminderte Blutplättchenbildung beeinträchtigt die Gerinnungsfähigkeit des Körpers, was zu Blutergüssen und Blutungen führt.

Teile monoklonaler Antikörper, die als leichte Ketten bekannt sind, landen häufig im Sammelsystem der Nieren, wo sie manchmal die Nieren dauerhaft beschädigen, indem sie die Filterfunktion der Nieren beeinträchtigen, was zu Niereninsuffizienz führt. Ungewöhnliche Antikörperteile („leichte Ketten“) in Urin (oder Blut) werden Bence-Jones-Proteine genannt. Die ansteigende Zahl wachsender krebsartiger Zellen kann eine Überproduktion von Harnsäure im Urin und damit Nierensteine verursachen. Ablagerungen von bestimmten Antikörperteilen in den Nieren oder anderen Organen können zu einer Amyloidose führen, einer ernsten Erkrankung, die bei einigen Patienten mit multiplem Myelom auftritt.

In seltenen Fällen ruft das multiple Myelom Störungen in der Haut, den Fingern, Zehen, der Nase, in den Nieren und im Gehirn hervor, weil sich das Blut verdickt (Hyperviskositätssyndrom).