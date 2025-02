Blutergüsse und Blutungen

Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Was sie bei der Fallaufnahme (Anamnese) oder der körperlichen Untersuchung finden, deutet manchmal auf eine Ursache für die Blutungen oder Blutergüsse hin, aber gewöhnlich werden weitere Untersuchungen durchgeführt.

Der Arzt fragt nach der Art der Blutung, einschließlich häufigen Nasenblutens, Zahnfleischbluten beim Zähneputzen, Blut beim Husten (Hämoptyse), Blut im Stuhl oder Urin oder dunklem, teerfarbenem Stuhl (Meläna). Er fragt auch nach anderen Symptomen, einschließlich Bauchschmerzen und Durchfall (was auf eine Erkrankung des Verdauungstraktes hindeutet), Gelenkschmerzen (was auf eine Bindegewebeerkrankung hindeutet) sowie nach einem Ausbleiben der Monatsblutung und Übelkeit am Morgen (was auf eine Schwangerschaft hindeutet). Er fragt, ob der Patient Medikamente anwendet (wie Aspirin, Indometacin, Heparin oder Warfarin), die dafür bekannt sind, dass sie das Blutungsrisiko erhöhen. Leichte Blutungen bei Patienten, die Warfarin einnehmen, vor allem, wenn die Dosis kürzlich erhöht wurde, sind höchstwahrscheinlich auf das Medikament zurückzuführen. Der Arzt fragt auch, ob es bei dem Patienten wahrscheinliche Gründe für ein Blutgerinnungsproblem gibt, wie:

Patienten werden nach ihrem Alkoholkonsum oder der Verwendung intravenöser Drogen befragt. Starker Alkoholgenuss ist ein Risikofaktor für eine Lebererkrankung, und intravenöse Drogen sind ein Risikofaktor für eine HIV-Infektion.

Patienten mit einer Familiengeschichte übermäßiger Blutungen können eine vererbte Blutungsstörung haben, wie hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie, Hämophilie oder die Von-Willebrand-Krankheit. Jedoch wissen nicht alle Patienten mit diesen Erkrankungen, ob diese Erkrankungen bereits in der Familie vorkommen oder nicht.

Bei der körperlichen Untersuchung prüft der Arzt die Vitalparameter (Temperatur, Blutdruck und Herzfrequenz). Diese Parameter können erste Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen geben, vor allem ein niedriges Blutvolumen oder eine Infektion. Eine hohe Herzfrequenz zusammen mit einem niedrigen Blutdruck weist auf ein geringes Blutvolumen aufgrund von Blutungen hin. Fieber deutet auf eine Infektion hin.

Er untersucht die Haut und die Schleimhäute (Nase, Mund und Vagina) und sucht nach Anzeichen von Blutungen. Eine digitale rektale Untersuchung wird vorgenommen, um nach Blutungen im Verdauungstrakt zu suchen. Der Arzt sucht auch nach Anzeichen wie Empfindlichkeit bei Bewegungen oder örtlichen Schwellungen, die auf Blutungen in tieferem Gewebe hindeuten. Ein Patient mit Blutungen im Gehirn kann verwirrt sein, einen steifen Nacken oder neurologische Abweichungen haben (z. B. Kopfschmerzen, Sehprobleme oder Schwäche). Die Stelle der Blutung kann Hinweise auf die Ursache geben. Blutungen an oberflächlichen Stellen, wie in der Haut und den Schleimhäuten, deuten auf ein Problem mit Blutplättchen oder Blutgefäßen hin. Blutungen im tieferen Gewebe dagegen deuten auf Gerinnungsprobleme hin.

Weitere Ergebnisse können bei einer genaueren Bestimmung der Ursache helfen. Eine Ansammlung von Flüssigkeit im Bauch (Aszites), eine vergrößerte Milz (Splenomegalie) und gelb gefärbte Haut und/oder Augen (Gelbsucht) lassen auf eine von einer Lebererkrankung verursachte Blutung schließen. Bei einer Frau, die schwanger ist oder kürzlich ein Kind geboren hat, oder bei einem Patienten, der sich im Schockzustand befindet oder der Fieber, Schüttelfrost und andere Anzeichen einer ernsthaften Infektion hat, besteht das Risiko einer Verbrauchskoagulopathie (disseminierten intravasalen Gerinnung). Bei Kindern lassen Fieber und Magenverstimmungen, vor allem blutiger Durchfall, auf das hämolytisch-urämische Syndrom schließen. Ein Ausschlag an den Beinen, Gelenkschmerzen und eine Magenverstimmung lassen eine mit Immunglobulin-A-assoziierte Vaskulitis vermuten.