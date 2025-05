Wie gerinnt Blut?

Sobald ein Blutgefäß beschädigt ist, heften sich die Blutplättchen als Folge einer Reihe von Reaktionen an die verletzte Stelle. Der „Klebstoff“, der die Plättchen an die defekte Gefäßwand leimt, ist der sogenannte Von-Willebrand-Faktor, ein großes Eiweiß, das von den Zellen in der Gefäßwand gebildet wird. Kollagen und andere Eiweiße, wie etwa Thrombin, sammeln sich an der Verletzungsstelle an und sorgen dafür, dass sich die Blutplättchen fest zusammenschließen. Die Blutplättchen formen an der verletzten Stelle ein Maschenwerk, das wie ein Pfropfen die offene Stelle verschließt. Die Blutplättchen verändern ihre Form von rund zu stachelig, und sie setzen Eiweiße und andere Stoffe frei, die weitere Blutplättchen sowie Gerinnungseiweiß anlocken, um das Gerinnsel zu vergrößern.