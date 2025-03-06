Was ist eine Katarakt (Grauer Star)?
Eine Katarakt ist eine allmähliche Trübung der Augenlinse. Das ist zwar nicht schmerzhaft, führt aber mit der Zeit zu einer Verschlechterung der Sehkraft.
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Unter anderem verlieren Betroffene an Sehschärfe.
Ein Augenarzt kann eine Katarakt bei einer Augenuntersuchung diagnostizieren.
Wenn die Sehkraft allzu stark nachlässt, kann die Katarakt entfernt werden.
Was sind die Ursachen einer Katarakt?
Die Ursache von Katarakten ist nicht immer bekannt. Oftmals kommt es im späteren Alter zu einer Katarakt. Es gibt aber auch andere Ursachen:
Eine Augenverletzung
Krankheiten wie Diabetes
Gewisse Augenerkrankungen
Die Einnahme gewisser Medikamente (wie etwa Kortikosteroide) über einen langen Zeitraum
Mangelhafter Schutz der Augen vor der Sonne
Schlechte Ernährung
Rauchen
Übermäßiger Alkoholkonsum
Was sind die Symptome einer Katarakt (Grauer Star)?
Die Symptome können von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, können jedoch Folgendes umfassen:
Verschwommenes Sehen
Die Wahrnehmung von Lichthöfen und Blendungsempfindlichkeit rund um Lichtquellen
Schlechte Nachtsicht
Weniger häufig: Doppeltsehen
Farben erscheinen gelber und weniger leuchtend als normal.
In seltenen Fällen Schmerzen
Woran erkennt der Arzt eine Katarakt (Grauer Star)?
Der Arzt führt eine gründliche Augenuntersuchung durch, um zu bestimmen, ob eine Katarakt vorliegt, wo sie sich befindet und wie viel Licht blockiert wird.
Wie wird die Katarakt behandelt?
Zunächst muss zur Verbesserung der Sehkraft eventuell eine Brille oder Kontaktlinsen getragen werden. Es gibt keine Augentropfen oder Medizin, die Katarakte verschwinden lassen.
Es kann sein, dass die Sehkraft so stark nachlässt, dass Sie sich bei der Ausführung alltäglicher Aufgaben unsicher fühlen oder diese nicht mehr ausführen können. Dann unternimmt der Arzt einen operativen Eingriff zur Entfernung der Katarakt. Im Rahmen der Operation ersetzt der Arzt die natürliche Augenlinse durch ein künstliches Linsenimplantat. Der Eingriff dauert ungefähr 30 Minuten. Als Patient können Sie noch am selben Tag nach Hause gehen. Eine Kataraktoperation kann bei Patienten jeden Alters vorgenommen werden und ist im Allgemeinen sicher, sogar bei Menschen mit Krankheiten wie Herzerkrankungen und Diabetes.
Nach der Operation:
Sie erhalten Augentropfen zur Prävention einer Infektion und zur besseren Heilung des Auges.
Sie nehmen einige Arzttermine zur Nachbeobachtung wahr.
Ihre Sehkraft verbessert sich innerhalb weniger Wochen nach dem operativen Eingriff, aber möglicherweise benötigen Sie weiterhin eine Brille, wenn Sie lesen oder nachts Auto fahren.
In seltenen Fällen kann es zu Infektionen, Blutungen, hohem Druck oder Schwellungen im Auge kommen.
Etwaige Probleme, die auftreten, werden ärztlich behandelt.
Wie kann ich das Entstehen einer Katarakt (Grauer Star) verhindern?
Maßnahmen zur Vorbeugung vor einer Katarakt:
Schützen Sie Ihre Augen vor der Sonne, indem Sie eine Brille oder eine Sonnenbrille mit ultravioletter (UV)-Beschichtung aufsetzen.
Wenn Sie regelmäßig Kortikosteroide einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt nach einer Umstellung auf ein anderes Medikament.
Wenn Sie Diabetes haben, halten Sie Ihren Blutzuckerspiegel auf einem guten Wert.
Essen Sie Nahrungsmittel mit Vitamin C und A oder sogenannten Carotinoiden (diese kommen in Karotten, Süßkartoffeln und dunkelgrünem Blattgemüse wie Spinat und Grünkohl vor)
Verzichten Sie auf Rauchen oder auf große Mengen an Alkohol.