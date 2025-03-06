Zunächst muss zur Verbesserung der Sehkraft eventuell eine Brille oder Kontaktlinsen getragen werden. Es gibt keine Augentropfen oder Medizin, die Katarakte verschwinden lassen.

Es kann sein, dass die Sehkraft so stark nachlässt, dass Sie sich bei der Ausführung alltäglicher Aufgaben unsicher fühlen oder diese nicht mehr ausführen können. Dann unternimmt der Arzt einen operativen Eingriff zur Entfernung der Katarakt. Im Rahmen der Operation ersetzt der Arzt die natürliche Augenlinse durch ein künstliches Linsenimplantat. Der Eingriff dauert ungefähr 30 Minuten. Als Patient können Sie noch am selben Tag nach Hause gehen. Eine Kataraktoperation kann bei Patienten jeden Alters vorgenommen werden und ist im Allgemeinen sicher, sogar bei Menschen mit Krankheiten wie Herzerkrankungen und Diabetes.

Nach der Operation: