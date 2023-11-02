بعض أسباب وخصائص الدوخة
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
الأسباب الشائعة
دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV)
نوبات من الدوار الشديد والقصير (lasting less than يستمر دقيقة واحدة) مثارة بتحريك الرأس في اتجاه واحد، وخاصة عند الاستلقاء
الغثيان والقيء في بعض الأحيان
سمع طبيعي وعدم وجود مشاكل في الوظيفة العصبية
فَحص الطَّبيب فقط، بما في ذلك مناورة ديكس-هولبايك عادةً†
نوبات منفصلة ومتكررة من الدوار، تدوم كل منها 20 دقيقة إلى ساعتين، وتترافق بسماع طنين في الأذن، ونقص سمع، وحس امتلاء أو ضغط في أذن واحدة غالبًا
تخطيط السمع
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم لاستبعاد الأسباب لأخرى
التهاب العصب الدهليزي (الذي يحتمل أن يكون فيروسياً)
الدوار المفاجئ والشديد غير المترافق مع نقص للسمع أو غيره
قد يستمر الدوار الشديد لعدة أيام، مع تراجع تدريجي للأعراض وتطور محتمل للدوار المكاني
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط†
في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
التهاب التيه (الفيروسي أو البكتيري)
نقص السمع المفاجئ مع دوخة شديدة، والذي يترافق في كثير من الأحيان مع الطنين
تخطيط السمع
التصوير المقطعي المحوسب للعظم الصدغي إذا اشتبه الطبيب بعدوى بكتيرية
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم للأشخاص الذين يعانون من نقص السمع والطنين في الأذن لاستبعاد وجود ورم
الأدوية التي تؤثِّر في الأذن الداخلية (وخاصة المضادَّات الحيوية أمينوغليكوزيد، كلوروكين، فوروسيميد، كينين)
نقص السمع في كلا الأذنين عادةً
البدء باستخدام دواء جديد مؤخراً، يحتمل أن يكون هو السبب
تخطيط السمع
تخطيط كهربية الرأرأة واختبار الكرسي الدوار للتحري عن حركات العين غير الطبيعية التي تشير إلى أذية في الأذن الداخلية
الأدوية التي تؤثِّر في الدماغ عمومًا (وخاصة أَدوِيَة القلق والاكتئاب، وأدوية الصرع، والأدوية المهدئة بشكل عام)
لا تتعلق الأَعرَاض بالحركة أو الوضعية
لا تترافق الحالة بنقص للسمع أو أعراض أخرى
البدء باستخدام دواء جديد مؤخراً، يحتمل أن يكون هو السبب
في بعض الحيان فحص الطبيب فقط†
في بعض الأحيان قياس المستويات الدَّموية لبعض الأدوية التي يحتمل أن تكون السبب
في بعض الأحيان التوقف عن تناول الأدوية المُتهمة، ومراقبة ما إذا كانت الأَعرَاض ستتوقف أم لا
صداع الشقيقة migraine
نوبات متعددة أو معزولة من الدوار أو الدوخة المزمنة، والتي قد تترافق بالغثيان
الصُّدَاع أو أعراض الشقيقة الأخرى، مثل الهالة البصرية (أحاسيس متبدلة تنتاب المريض قبل نوبة الشقيقة، مثل رؤية أضواء ساطعة) والحساسية للضوء و/أو الضجيج
في كثير من الأحيان وجود تاريخ عائلي أو قصة سابقة للإصابة بالشقيقة
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط†
التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان لاستبعاد الأسباب الأخرى
في بعض الأحيان تجربة أدوية علاج صداع الشقيقة والوقاية منها
تشمل الأَسبَاب الأقل شيوعًا، التي تترافق مع أعراض أذنية (مثل نقص السمع و/أو طنين الأذن)، كلاً من
ألم في الأذن، وأحيَانًا خروج مفرزات من الأذن
مظهر غير طبيعي لطبلة الأذن في أثناء الفحص المباشر
تخطيط السمع
التصوير المقطعي المحوسب CT (عند الأشخاص الذين يعانون من العدوى المزمنة)
الرضوض أو الإصابات (مثل تمزق طبلة الأذن، كسر الجمجمة، أو ارتجاج الدماغ)
إصابة حديثة واضحة
موجودات سريرية أخرى بناءً على مكان ودرجة الضرر
تخطيط السمع في بعض الأحيَان
التصوير المقطعي المحوسب CT في بعض الأحيان
نقص السمع التدريجي والطنين في أذن واحدة
في حالات نادرة الخدر أو الضعف في الوجه
تخطيط السمع
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
خلل عظمي حول القناة الهلالية
الدوخة المثارة بالصوت، ونقص سمع الأصوات المنخفضة
تخطيط السمع مع قياس الطبل
التصوير المقطعي المحوسب عادةً
اختبار الجهاز الدهليزي عادةً
الأَسبَاب الأقل شيوعًا، والتي عادةً ما تكون بدون أعراض أذنية
السكتة الدماغية الجذعية
بداية مفاجئة، وأَعرَاض مستمرة
تصوير فوري بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
نزف في المخيخ
بداية مفاجئة، مع أعراض مستمرة
صعوبة في المشي وصعوبة أداء اختبارات التناسق الحركي
الصُّدَاع في كثير من الأحيان
تتفاقم الأعراض بسرعة
تصوير فوري بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم (أو التصوير المقطعي المحوسب)
نوبات متعددة أو معزولة من الأَعرَاض العصبية، مثل نوبات متباينة من الوهن أو الخدر الحسي في أجزاء مختلفة من الجسم
تصوير الدماغ والعمود الفقري بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم
تراجع نسبة السكر في الدَّم (الناجمة عادةً عن تناول أَدوِيَة السكّري)
زيادة حديثة في جرعة الدواء
التعرق في بعض الأحيان
اختبار كبت الغلوكوز (خلال ظهور الأَعرَاض إذا كان ذلك ممكنًا)
انخفاض ضغط الدَّم (مثل تلك الناجمة عن أمراض القلب، أو أمراض ضغط الدم، أو فقدان كمية كبيرة من الدم، أو الجفاف)
تظهر الأَعرَاض عند النهوض، ولكن ليس مع حركة الرأس في أثناء الاستلقاء
غالبًا ما تكون أسباب الأعراض واضحة (مثل فقدان الدَّم الشديد أو الإسهال)
تُوجه الاختبارات نحو السبب المحتمل
الحمل (غالبًا قبل أن تعلم به المرأة)
في بعض الأحيان تأخر الطمث و/أو وعكة الصباح
لا يترافق بأعراض أذنية
اختبار الحمل
أَعرَاض مزمنة مع أو بدون نقص السمع في كلا الأذنين ونوبات من الدوار
تخطيط السمع
اختبار دموي لداء الزهري
تبدل في الوزن
عدم تحمل الحرارة أو البرودة
اختبارات وظيفة الغُدَّة الدرقية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† ينبغي أن يخضع معظم الأشخاص لاختبار كامل للسمع (تخطيط السمع).
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.