بعضُ أسباب اضطرابات الأعصاب المُحيطية والحالات المرتبطة بها
النوع
أمثلة
اضطرابات العَصَبونٌ الحَرَكِيّ*
الوراثيَّة
الأنواع 0-4 من الضُمور العَضَلِيّ النُخاعِيّ المَنشَأ
الأمراض المكتسبة التي تبدأ فجأة
شلل الأطفال أو حالات العدوى الناجمة عن فيروس كوكساكي أو الفيروسات المعوية الأخرى (نادرًا) أو عدوى فيروس غرب النيل
الأمراض المكتسبة المزمنة
التَّصَلُّبُ الجانِبِيُّ الضُّمورِيّ (داء لو جيريج Lou Gehrig disease) ومتلازمات الأَباعِدِ الوَرَمِيََّة ومُتلازمة ما بعد شلل الأطفال والشلل البصلي المترقّي.
اضطرابات جذور الأعصاب
الوراثيَّة
الأَورامُ اللِّيفِيَّة العَصَبِيَّة (حالات نمو أو أورام رخوة ولحميَّة في النسيج العصبي)
المُكتَسبة
القُرصِ المُنفَتِق وحالات العدوى والإصابات والسرطان النقيلي والفُصال العظمي والتهاب المفاصل الرُّوماتويدي
اضطرابات الضفيرة
المُكتَسبة
التِهابُ العَصَبِ العَضُدِيّ الحاد، واضطرابات المناعة الذاتية، وإصابة حديثي الولادة في أثناء الولادة، وداء السُّكَّرِيّ، والورم الدَّموي (جيب من الدَّم)، والإصابات الشديدة (كتلك الناجمة عن حوادث السيارات السريعة)، والسرطان النَّقيلي، والعلاج الشعاعي، والوُرام العصبي الليفي (في حالاتٍ نادرة)، والأورام العصبيَّة
اضطرابات الأعصاب المُحيطيَّة
الوراثيَّة
اعتلالات الأعصاب الوراثيَّة (مثل داء شاركُو-ماري-توث)
مُعدٍ
اِلتِهابُ الكَبِدِ C، والهربس النطاقي، والعدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وداء لايم، وسارس-كوف-2 (الفيروس الذي يُسبب كوفيد-19)، ومرض الزهري
فى الدول النامية الخناق والجذام وحالات العدوى بالطفيليات
الاِلتِهابِيّة
مُتلازمة غيلان باريه واعتلال الأعصاب المتعدّد المزيل للمَيالين الالتهابي المزمن
الإِقفارِيّة (النَّاجمة عن إعاقة الإمداد الدَّموي)
الالتهاب الوعائي (التهاب الأوعية الدموية)
الاستقلابية
الدَّاءُ النَّشَوانِيّ والدَّاء السُّكَّرِيّ وحالات نقص فيتامين B، ونقص التغذية النَّاجم عن فرط تناول الكحول والفشل الكلوي
مرتبطة بالضغط (تسمى متلازمات الانفِخَاخ العصبي)
مُتلازمة النفق الرُّسغي ومُتلازمة النفق المِرفَقِيّ (نوع من شلل العصب الزندي) وشلل العصب الكعبري وشلل العصب الشَّظوي ومُتلازمة النفق الرُّصُغي
السُّموم
الزرنيخ والرَّصاص والزئبق
اضطرابات الموصل العصبي العضلي
مختلفة
التَّسَمُّم الوشيقي عند الرُّضَّع، ومُتلازمة إيتون-لامبرت، والوهن العضلي الوبيل، والخلل الوظيفي الناجم عن التعرض لبعض أنواع المبيدات الحشرية (المبيدات الحشرية المُصنعة من الفوسفات العضوية) أو عوامل الحرب الكيميائية (مثل غاز السارين ونوفيشوك، الذي جرى تطويره في روسيا وجرى استخدامه في محاولات الاغتيال) أو عن طريق استخدام عقاقير مُعيَّنة (مثل كورار curare، الذي جرى استخدامه للمساعدة على إرخاء العضلات في أثناء الجراحة ولشل الضحية أو قتلها عند وضعه على رأس سهم مسموم)
* تؤثر اضطرابات العصبون الحركي مثل التصلُّبُ الجانبي الضموري في أعصابَ الدماغ وكذلك في الحبل الشوكي.