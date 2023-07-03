لمحة عامة عن الوظيفة الجنسية وخلل الوظيفة الجنسية عند النساء

ينطوي خلل الوظيفة الجنسية عند النساء على الألم في أثناء الجماع، والتقلص المؤلم (التشنّج) للعضلات المحيطة بالمهبل (التشنج المهبلي)، وفقدان الرغبة الجِنسيَّة (انخفاض الرغبة الجنسية)، ومشاكل في الإثارة أو النشوة.لتشخيص اضطراب خلل الأداء الجنسي، ينبغي أن تسبب هذه الأعراض الضيق أو الانزعاج للمرأة.

قد تعود المشاكل الجنسية لدى النساء إلى أسباب جسدية، أو أسباب نفسية، أو مزيج من ذلك في كثير من الأحيان، حيث يؤثر كل منهما على الآخر.

لتشخيص المشاكل الجنسية، كثيرًا ما يتحدث الأطباء مع المرأة، وأحيانًا مع شريكها؛ وغالبًا ما يكون فحص الحوض ضروريًا عندما تعاني المرأة من ألم أو مشاكل في النشوة الجنسية.

تختلف معالجة المشاكل الجنسية عند النساء باختلاف السبب، ولكنها قد تنطوي على التثقيف حول الوظيفة الجنسية، أو الأدوية، أو العلاج الفيزيائي للحوض، أو العلاج النفسي، أو العلاج الجنسي.

من الشائع أن يكون لدى النساء مخاوف حول الوظيفة الجنسية.إذا كانت المشاكلُ شديدة بما فيه الكفاية لتسبب الضِّيق، فإنها قد تُعَدّ خَلَلاً في الوظيفَة الجنسيَّة.تعاني حوالى 12% من النساء في الولايات المتحدة من خلل في الوظيفة الجنسية.

يمكن وصفُ وتشخيص خلل الأداء الجنسي بناءً على مشاكل محددة، مثل ما يلي:

عدم الاهتمام بالنشاط الجنسي و/أو صعوبة الاستثارة (يُسمى ذلك اضطراب الاهتمام/الاستثارة الجنسية)

الشد اللاإرادي للعضلات حول المهبل أو الألم في أثناء النشاط الجنسي (يُسمى اضطراب الألم التناسلي الحوضي/اضطراب الإيلاج)

صعوبة الوصول إلى النشوة على الرغم من الاهتمام الطبيعي بالنشاط الجنسي (يُسمَّى اضطراب النشوة الأنثويَّة)

خلل الأداء الجنسي المرتبط بالعقاقير أو الأدوية

حالات خلل جنسي أخرى (يشير الأطباء إلى ذلك على أنه "خلل وظيفي جنسي آخر محدد وغير نوعي")

في خلل الأداء الجنسي المرتبط بالمواد أو الأدوية، يرتبط خلل الأداء الجنسي بالبدء باستخدام المادة (بما في ذلك العقاقير غير المشروعة) أو الدواء، أو تغيير جرعتها، أو التوقف استعمالها.

خلل أداء جنسي آخر ينطوي على خلل وظيفة جنسية لا يندرج تحت التصنيفات الأخرى.وينطوي ذلك على خلل وظيفة جنسية ليس له سبب محدد أو لا يستوفي معايير اضطراب نوع محدد من الخلل الجنسي بشكل دقيق.

اضطراب الاستثارة التناسلي المستديم هو اضطراب نادر يمكن أن يحدث لدى كل من الرجال والنساء ولكن لا توجد معايير محددة لتشخيصه.تعاني النساء المصابات باضطراب الاستثارة التناسليّة المُسْتديم من استثارة جسدية مفرطة (يُستدل عليها من خلال زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وزيادة الإفرازات المهبلية)، في حين تغيب الرغبة الجنسبة.لا يمكن تحديد سبب للإثارة، كما إنها لا تزول عادةً بعد الوصول إلى النشوة.

في كثير من الأحيان، تكون لدى النساء اللواتي يعانين من خلل وظيفة جنسية سمات لأكثر من مشكلة محدَّدة.على سَبيل المثال، يمكن للنساء اللواتي يعانين من ألم في أثناء الجنس أو يواجهن صعوبة في الاستثارَة ألّا يستمتعن بالجنس كثيرًا وقد يجدنَ صعوبة في الوصول إلى النشوة الجِنسيَّة.

تتأثر الاستجابة الجنسية للمرأة كثيرًا بصحتها النفسية وجودة علاقتها مع شريكها.تتراجع الرغبة الأوَّلية مع التقدم في السن عادةً ولكنها تزداد مع شريك جديد في أي عمر.

الوظيفةُ الجِنسيَّة الطبيعيَّة تنطوي الوظيفةُ والاستجابات الجِنسيَّة على الذهن (الأفكار والعواطف) والجسم (بما في ذلك الجهازُ العصبي، والدورة الدموية، والأنظمة الهرمونية).تنطوي الاستجابات الجنسية على الرغبة الجنسية، وتُسمى أيضًا الاهتمام بالجنس أو الشبق

الاستثارة الجنسية

هزَّة الجماع

إنهاء الاستجابة الرغبة الجنسية الرغبة الجنسية هي تمني المشاركة في النشاط الجنسي أو الاستمرار فيه.يمكن إثارة الرغبة الجنسية أو الاهتمام بالجنس بالأفكار، أو الكلمات، أو المشاهد، أو الروائح، أو اللمسات.قد تكون الرغبة واضحة في البداية أو قد تزداد تدريجيًا بمجرد بدء النشاط الجنسي والتحفيز. بالنسبة للنساء، كثيرًا ما ترتبط الرغبة الجنسية بالاستثارة بشكل وثيق.يمكن للتحفيز الجنسي إثارة المتعة والسعادة والاستجابات الجسدية (بما في ذلك زيادة تدفق الدَّم إلى المنطقة التناسلية).كما تزداد الرغبة الجنسية مع استمرار النشاط الجنسي والعلاقة الحميمة. الاستثارة الجنسية للإثارة عنصر شخصي—الإثارة الجِنسيَّة التي يحصل الشعورُ بها والتفكير فيها.كما أنَّ له عنصرًا جسديًا - زيادة في تدفّق الدَّم إلى منطقة الأعضاء التناسليَّة.وقد يزداد تدفقُ الدَّم من دون أن تدركَ المرأة ذلك ودون الشعور بأنَّها مستثارَة.في النساء، تسبِّب زيادةُ تدفّق الدَّم تورم البظر وجدران المهبل (عملية تُسمَّى الاحتقان أو الامتلاء أو التحفّل).كما يتسبَّب تدفق الدَّم في زيادة المُفرَزات المهبلية (التي توفِّر التزليق). تبدأ هذه الاستجابة الانعكاسية التي تسبب الاحتقان والتزليق في غضون ثوانٍ من التحفيز الجنسي.تتحفز هذه الاستجابة عندما يستشعر الدماغ شيئًا جنسيًا، ولا يشترط أن يكون مثيرًًا بحد ذاته.تبلغ النساء الأصغر سنًا عن إحساس بتنميل ونبضات في الأعضاء التناسلية في أثناء هذه الاستجابة.مع تقدُّم النساء في العمر، يتراجع تدفق الدَّم الناجم عن المُنبِّهات الجنسية إلى المنطقة التناسلية، ولكن قد لا ينخفض التزليق الناجم عن ردة فعل للمنبهات الجنسية. هزة الجماع رعشة أو هزَّة الجِمَاع هي ذروة أو أقصى الإثارة الجِنسيَّة.يزداد توتُّرُ العضلات في جميع أنحاء الجسم قبل حدوث النشوة مباشرة.ومع بَدء النشوة، تتقلَّص العضلاتُ حولَ المهبل بشكل منتظَم.وقد تمرّ المرأة بعددٍ من هزَّات الجِمَاع.يمكن للهرمونات التي تُطلق في أثناء هزة الجماع أن تسهم في الشعور بالعافية، أو الاسترخاء، أو التعب الذي يليه (إنهاء الاستجابة). إنهاء الاستجابة ويعبِّر الانصراف عن الشعور بالعافية والاسترخاء العضلي الواسِع.وهو يَتبَع النشوةَ الجِنسيَّة عادة.ولكن، يمكن أن يحدثَ الانصرافُ ببطء بعدَ الإثارة العالية خلال النشاط الجنسي دون حدوث هزَّة الجِمَاع.يمكن أن تستجيبَ بعضُ النساء للتحفيز الإضافي على الفور تقريبًا، بعد الانصراف.

الأسباب تسبِّب أو تسهم العديدُ من العَوامِل في أنواع مختلفة من خَلَل الوظيفَة الجنسيَّة.تُعَدّ الأَسبَابُ جسديَّة أو نفسيَّة عادةً.ولكن، هناك نوعان من الأسباب التي لا يمكن فصلها.فالعَوامِلُ النفسيَّة يمكن أن تسبِّبَ تغيُّراتٍ جسديَّة في الدماغ والأعصاب والهرمونات، وفي الأعضاء التناسليَّة في نهاية المطاف.كما أنَّ التغيّراتِ الجسديةَ يمكن أن يكونَ لها تأثيرات نفسية، وهي، بدورها، لها تأثيرات جسدية أكثر.وترتبط بعضُ العَوامِل بالظرف أكثر من ارتباطها بالمرأة.بالإضافة إلى ذلك، فإن خلل الأداء الجنسي غالبًا ما يكون غير واضح. العَواملُ النفسيَّة من الشائع أن يُسهِمُ الاكتئابُ والقلق في خلل الأداء الجنسي.في بعض الأحيان، عندما يُعالَج الاكتئاب بشكل فعال، يتحسَّن خلل الوظيفة الجنسية أيضًا.ولكن يمكن لبعض أنواع مضادات الاكتئاب (مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية) أن تسبب خللًا في الوظيفة الجنسية أيضًا. يمكن لمخاوف مختلفة، مثل الخوف من الهجر، أو التعرض للرفض، أو فقدان السيطرة، وقلة الثقة بالنفس أن تسهم في حدوث خلل الأداء الجنسي. يمكن أن تؤثِّر التجاربُ السابقة في النماء النفساني والجنسي للمرأة، ممَّا يسبِّب مشاكل، كما في التالي: قد تؤدي التجاربُ الجِنسيَّة السلبية أو غيرها من التجارب، بما في ذلك الصدمات النفسية، إلى انخفاض تقدير الذات أو الشعور بالعار أو الذنب.

يمكن أن تعلِّم الإساءةُ العاطفية أو البدنية أو الجِنسيَّة، خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، الأطفالَ السيطرة على العواطف وإخفائها - آلية دفاعيَّة مفيدة.ومع ذلك، فإنَّ النساءَ اللواتي يسيطرنَ على العواطف ويخفونها قد يعانين من صعوبة التعبير عن مشاعرهن الجنسيَّة.

إذا فقدت المرأةُ أحدَ الوالدين أو أحد أفراد أسرتها خلال فترة الطفولة، قد تجد صعوبةً في أن تصنع علاقةً حميمة مع الشريك الجنسي، لأنها تخشى خسارة مماثلة - دون أن تكونَ على بيِّنة من ذلك في بعض الأحيان. يمكن أن تضعفَ المخاوفُ الجِنسيَّة المختلفَة الوظيفةَ الجنسيَّة.على سَبيل المثال، قد تشعر النساءُ بالقلق حول العواقب غير المرغوب فيها للجنس (مثل الحمل أو حالات العدوى المنتقلة بالجنس) أو عن أداءهن الجنسي أو شريك حياتهن. تتضمن العَوامِل المرتبطة بالوضع الحالي للمرأة التي قد تؤثر في الوظيفة الجنسية (تُسمى العوامل السياقية) كلًا من الصورة الذاتية: على سَبيل المثال، قد يكون لدى المرأة صورة جنسية ذاتية متدنية إذا كان لديها صورة جسد سلبية، أو سلس بولي، أو مشاكل في الخُصُوبَة، أو أجري عملًا جراحيًا لإزالة الثدي أو الرحم أو أي جزء آخر من الجسم يرتبط بالجنس.

العلاقة: قد لا تثق المرأة بشَريكها الجنسي أو قد يكون لديها مشاعر سلبية تجاهه.وقد تشعر بأنَّها أقلّ جاذبيَّة لشريكها من الوضع السابق في علاقتهما.

العوامل المحيطة: قد لا يكون الظرف المحيط مثيرًا، أو خاصًا، أو آمنًا بما فيه الكفاية للتعبير الجنسي غير المقيَّد.

الثقافة: قد تنحدر المرأةُ من ثقافة تقيد التعبير أو النشاط الجنسي.تجعل الثقافاتُ النساءَ يشعرن أحيانًا بالخجل أو بالذنب تجاه الجنس.وقد تأتي المرأةُ وشركاؤها من ثقافات تنظر إلى بعض الممارسات الجنسيَّة بشكلٍ مختلف.

الشُّرود والتشتُّت أو الشدة العاطفية: يمكن أن تشغل العائلة أو العمل أو الأمور الماليَّة، أو أشياء أخرى، النساء، وبذلك تتداخل مع الشهوة الجنسيَّة. هل تعلم... العَوامِلُ الفيزيائيَّة أو الجسديَّة يمكن للمشاكل الجسديَّة، والهرمونات، والأدوية، والعقاقير غير المشروعة أن تؤدي إلى خَلَل الوظيفَة الجنسيَّة أو تسهم في حدوثها.حيث إنَّ التغيُّرات الهُرمونِيَّة، والتي قد تحدث مع الشيخوخة أو نتيجة للاضطرابات، يمكن أن تتداخل؛ بعد سنّ اليأس، يمكن للتغيُّرات في المهبل والسبيل البولي (تُسمى المُتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس) أن تؤثر في الوظيفة الجنسية.فعلى سَبيل المثال، يمكن أن تصبحَ أنسجةُ المهبل رقيقة وجافة، وغير مرنة، بعدَ انقطاع الطمث بسبب نقص مستويات هرمون الإِسترُوجين.يمكن لهذه الحالة، التي تُسمَّى الضمور المهبلي الفرجي (أو التهابَ المهبل الضُّمُوري)، أن تجعلَ الجِمَاع مؤلمًا.تتضمن الأعراض التي قد تحدث عند سن اليأس كلاً من الحاجة الملحة للتبول والعدوى المتكررة في السبيل البولي. كما يمكن لأعراض مشابهة أن تنجم أيضًا عن استئصال كلا المبيضين والتغيرات الهرمونية التي تحدث بعد ولادة الطفل. تسبِّب مثبِّطاتُ استِرداد السَّيروتونين الانتقائيَّة (SSRIs)، وهي نوعٌ من مضادَّات الاكتئاب، مشاكلَ في الوظيفة الجنسيَّة عادة.يمكن لهذه الأدوية أن تُساهم في العديد من أنواع خلل الأداء الجنسي. كما يمكن للكحول أن يساهم في مشاكل خلل الأداء الجنسي الجدول ما الذي يُؤثِّر في الوظيفة الجنسيَّة لدى النساء؟

التَّشخِيص إجراء مقابلة مع المرأة، وفي بعض الأحيان مع شريكها

فحص الحوض عادةً ما يُشخص اضطراب خلل الوظيفة الجنسية عندما تكون الأَعرَاض موجودة لمدة 6 أشهر على الأقل وتُسبِّبُ شدة وانزعاجًا كبيرين.قد لا تشعر بعض النساء بالضيق أو الانزعاج بسبب نقص الرغبة الجنسية أو عدم وجودها، أو الاهتمام بالجنس، أو الإثارة، أو الوصول لرعشة الجماع.لا يُشخص الاضطراب في مثل هذه الحالات. يمكن لخلل الأداء الجنسي عند الإناث أن يتضمن واحدًا على الأقل مما يلي: الألم في أثناء النشاطات الجنسية

فقدان الرغبة الجنسية

اعتلال الشعور بالإثارة

عدم القدرة على الوصول إلى رعشة الجماع ينطوي تشخيص اضطرابات خلل الوظيفة الجنسية على استجواب المرأة بشكل تفصيلي، وأحيانًا استجواب شريكها.يطلب الطبيب من المرأة في البداية أن تصف المشكلة بكلماتها.بعد ذلك سوف يستفسر الطبيب عمَّا يلي: الأعراض

اضطرابات أُخرى

العمليات أو الإجراءات النسائيَّة والتوليدية التي خضعت لها

الإصابات في منطقة الحوض

الرضوض الجنسية

استعمال العقاقير غير المشروعة

علاقة المرأة مع شريكها

مشاكل الوظيفة الجنسية عند الشريك الجنسي

المزاج

الثقة بالنفس

علاقات الطفولة

التجارب الجنسية السابقة

السمات الشخصية (مثل القدرة على الثقة بالآخرين، والميل إلى القلق، والحاجة إلى الشعور بالتحكم) يُجري الأطباء فحصًا للحوض للتحري عن الشذوذات في الأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية، بما في ذلك الفرج، والمهبل، وعنق الرحم.غالبًا ما يتمكن الأطباءُ من معرفة مصدر الألم.قد تجد بعض النساء اللواتي لديهن ألم جنسي أو تاريخ من الصدمات الجنسية صعوبةً في فحص الحوض.يمكن مناقشة ذلك مع الطبيب قبل الفحص.تتضمن بعض الاستراتيجيات لجعل فحص الحوض أكثر قابلية للتحمل ما يلي: يمكن للمرأة وطبيبها مناقشة الفحص قبل البدء به والاتفاق على كيفية التواصل في أثناء الفحص.

يمكن للمرأة أن تحمل مرآةً لكي تتمكن من رؤية ما يراه الطبيب في أثناء الفحص، وأن تتيح للطبيب بأن يُريها أيَّة مشاكل يكتشفها.

يمكن للمرأة أن تضع يدها على يد الطبيب للشعور بأكبر قدر من السيطرة في أثناء الفحص. ولكن، عندما يشتبه الأطباء بالعدوى المنتقلة بالجنس أو غيرها من حالات العدوى (مثل عدوى الخمائر أو الداء المهبلي البكتيري)، فقد يُدخلون موسّعًا (أداة) في المهبل لكي يتمكنوا من رؤية المهبل وعنق الرحم (مثلما يفعلون خلال اختبار بابانيكولاو) ويأخذون عَيِّنَة من السوائل المهبلية أو عنق الرحم ويرسلونها إلى المختبر لكي يجري فحصها.