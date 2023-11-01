حالات العدوى خلال فترة الحمل

لا تتسبَّب معظم حالات العدوى الشائعة التي تحدث خلال فترة الحمل كتلك التي تُصيب الجلد والسبيل التَّنفُّسي، في حدوث مشاكلَ خطيرة.ولكن، يمكن أن تمرَّ بعض حالات العدوى إلى الجنين قبل أو في أثناء الولادة وتلحقَ الضَّرر به أو أن تُسبِّبَ الإسقاط أو ولادة خديج.أيضًا، فإن ما إذا كان تناول المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات آمنًا أثناء الحمل هو أمر يوضع في الاعتبار.

تنطوي حالات العدوى المنتقلة بالجنس التي يمكن أن تُسبِّبَ حدوث مشاكل على ما يلي:

تنطويحالات العدوى التي لا تنتقل جنسيًّا ويمكن أن تتسبَّب في حدوث مشاكل على ما يلي:

قد ينتقل التهاب الكبد عن طريق الاتصال الجنسي ولكن غالبًا ما ينتقل بطرق أخرى.وبالتالي، لا يُعد عادةً عدوى منتقلة بالجنس.يمكن لالتهاب الكبد في المرأة الحامل أن يزيد من خطر الولادة المبكرة.كما يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، مما يسبب مشاكل.