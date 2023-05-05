زيارات الرعاية الصحية الوقائية للمراهقين

ينبغي إجراء اختبار مستوى الكوليسترول في الدم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 سنة ومرة ثانية بين عمر 17 و 21 عامًا.قد يوصى بإجراء اختبارات أكثر تكرارًا للأطفال الصغار والمراهقين الذين يعانون من البدانة أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي لارتفاع مستوى الكوليسترول أو أمراض القلب.

يجري تحري عوامل خطر الإصابة بالسل عند المراهقين من خلال الإجابة عن استبيان في أثناء جميع الزيارات التفقدية للطفل السليم.تتضمن عوامل الخطر كلاً من التعرض للسل، والولادة في مناطق العالم التي ينتشر فيها السل أو السفر إلى تلك المناطق (جميع البلدان ما عدا الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغرب وشمال أوروبا)، وإصابة أحد أفراد الأسرة بالسل، وكون أحد الأبوين أو كليهما أو الأقارب المقربين من المهاجرين حديثًا من مناطق تشيع فيها الإصابة بالسل، أو من الذين خرجوا من السجن مؤخرًا.عادةً ما تُجرى اختبارات تحرّي الإصابة بالسل مباشرة بعد التأكد من وجود عوامل الخطر تلك.

حالما يصبح المراهقون نشطين جنسيًا، فقد يتحرى الأطباء عن العدوى المنتقلة بالجنس لديهم بشكل سنوي، مثل السيلان والمتدثرة.يُجرى التحرِّي باستخدام عينات من البول أو عينات مأخوذة من المستقيم أو الإحليل، أو عنق الرحم، أو الحلق.

قد يقوم الأطباء بتحري عدوى فيروس عوز المناعة البشري (HIV) عند المراهق لمرة واحدة على الأقل بين عمر 15 و18 عامًا.ينبغي إجراء التحرِّي عن فيروس العَوَز المَناعي البَشَري بشكل سنوي عند المراهقين النشطين جنسيًا، أو المصابين بأنواع أخرى من العدوى المنتقلة بالجنس، أو الذين يستعملون أو سبق لهم استعمال عقاقير عن طريق الحقن.يُجرى الفحص باستعمال عينة من الدم.

يبدأ الأطباء بتحري سرطان عنق الرحم بشكل عام عند النساء بعمر 21 سنة.يُجرى التحرِّي باستخدام عينات من الخلايا المأخوذة من عنق الرحم (اختبار لطاخة بابانيكولاو).

ينبغي فحص جميع الأشخاص بشكل روتيني للتحري عن عدوى فيروس التهاب الكبد سي (HCV) لمرة واحدة على الأقل بين عمر 18 و 79 عامًا.ينبغي فحص الأشخاص الذين يواجهون زيادةً في خطر عدوى التهاب الكبد C، بما في ذلك أولئك الذين تعاطوا أو لا زالوا يتعاطون العقاقير عن طريق الحقن، للكشف عن عدوى التهاب الكبد C وإعادة تقييم حالاتهم سنويًّا.يُجرى الفحص باستعمال عينة من الدم.

تتضمن معظم الزيارات الروتينية للرعاية الصحية إجراء مقابلة مع المراهق وتقديم المشورة النفسية له.تتضمن المقابلة أسئلة حول بيئة المنزل، والإنجاز الدراسي، والأهداف التي رسمها المراهق لنفسه، والنشاطات والهوايات التي يمارسها، والسلوكيات الخطيرة أو الضارة، والصحة النفسية، والصحة العاطفية.وعادةً ما تركز المشورة على التطور الجسدي والتطورالنفسي للمراهق، وأنماط الحياة الصحية، والوقاية من الأذى.