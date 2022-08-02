لمحة عامة عن البكتيريا

البكتريا (الجراثيم) bacteria هي كائنات حية مجهرية وحيدة الخلية.وتُعد من أقدم أشكال الحياة المعروفة على وجه الأرض.هناك الآلاف من أنواع البكتريا المختلفة، وهي تعيش في كل بيئة ووسط حول العالم.فهي تعيش في التربة، ومياه البحار، وعميقًا ضمن قشرة الأرض.كما تمكن العلماء من اكتشاف بعض أنواع البكتريا التي تعيش ضمن النفايات النووية.تعيش العديد من البكتيريا على أجسام البشر والحيوانات وفي داخلها - على الجلد وفي المسالك الهوائية والفم والمسالك الهضمية والتناسلية والبولية - دون التسبب في أي ضرر.وتسمى هذه البكتيريا بالنبيت المُقيم أو الميكروبيوم.يحتوي النبيت المقيم في أجسامنا على أعداد من البكتيريا تماثل أعداد الخلايا في الجسم.يعدُّ العديدُ من أنواع النبيت المُقيم مفيدًا للبشر، مثل المساعدة على هضم الطعام، أو الوقاية من نموّ أنواع أخرى من الجراثيم (البكتيريا) أكثر خطورة.

هناك أنواع قليلة فقط من البكتريا التي تُسبب الأمراض.يطلق على تلك الأنواع اسم مسببات الأمراض.في بعض الأحيان، وتحت ظروف معيَّنة، قد تتصرف الفلورة البكتيرية المقيمة كعامل ممرض وتسبب المرض.يمكن للبكتريا أن تُسبب الأمراض عن طريق إنتاج مواد مؤذية (ذيفانات أو سموم toxins)، أو غزو الأنسجة، أو كلا الأمرين.يمكن لبعض البكتيريا أن تحفز الالتهاب الذي قد يؤثر في القلب، أو الرئتين، أو الجهاز العصبي، أو الكلى، أو السبيل الهضمي.يمكن لبعض أنواع البكتيريا (مثل الملوية البوابية) أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

من المحتمل استخدام بعضُ أنواع البكتيريا كأسلحة بَيولوجية.وتشمل هذه الأنواع تلك المُسببة للجمرة الخبيثة، والتسمم الوشيقي، والطاعون، والتولاريمية.

تَصنيف البكتيريا يمكن تصنيف البكتيريا وفق عدة طرق: الأسماء العلمية: تُصنف البكتريا، شأنها شأن بقية الكائنات الحية، وفق الأجناس genus (بناءً على وجود ميزات متشابهة أو مشتركة)، ووفق الأنواع species (ضمن الجنس نفسه).يتكون الاسم العلمي من اسم الجنس متبوعًا باسم النوع (على سبيل المثال، المطثية الوشيقية ).داخل الأنواع، قد تكون هناك أنواع فرعية مختلفة ، وتُسمى السلالات.تتباين السلالات في التركيب الجيني والمُكَوِّنات الكيميائية.يمكن في بعض الأحيان أن تكون الأدوية واللقاحات فعالة تجاه سلالات بكتيرية محددة دون سواها.

الاصطباغ: يمكن تصنيف البكتيريا حسب اللون الذي تتحول إليه بعد استخدام مواد كيميائية معينة (الصبغات stains).تُعد تقنية "غرام Gram" طريقة شائعة في تلوين البكتيريا.تنصبغ بعض أنواع البكتريا باللون الأزرق.ويُطلق عليها إيجابية الغرام.تنصبغ سلالات أخرى باللون الأحمر.ويُطلق عليها سلبية الغرام.تصطبغ الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام بشكلٍ مختلف بسبب الاختلاف في تركيب جدرانها الخلوية.كما أنّها تسبّب أنواعًا مختلفة من العدوى، وتتأثر بأنواع مختلفة من المضادَّات الحيوية.هناك العديد من الصبغات الأخرى بالإضافة إلى صبغة غرام.

الأشكال: يمكن تصنيف جميع أنواع البكتريا تحت أحد الأشكال الثلاث الرئيسية التالية: الدائري (وتُسمى مكورات cocci)، والخطّي (وتُسمى عُصيات bacilli)، والحلزوني أو اللولبي (وتُسمى ملتويات spirochetes)

الحاجة للأكسجين: تصنف البكتيريا أيضًا حسب ما إذا كانت تحتاج إلى الأكسجين للعيش والنمو أم لا.تسمى تلك التي تحتاج الأكسجين بالهوائية aerobes.في حين تسمى تلك التي لا تحتاج الأكسجين وتواجه صعوبة في العيش أو النمو عند وجود الأكسجين باللاهوائيات.وتسمى بعض أنواع البكتريا بالاختيارية facultative، إذا كان الممكن أن تعيش وتنمو مع وجود الأكسجين أو بدونه.

التركيب الجيني: يمكن لبعض الاختبارات المتخصصة أن تحدد الاختلافات في التركيب الجيني للبكتيريا. كيف تأخذ البكتيريا أشكالها البكتيريا في الجسم