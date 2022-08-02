لمحة عامة عن البكتيريا

البكتريا (الجراثيم) bacteria هي كائنات حية مجهرية وحيدة الخلية.وتُعد من أقدم أشكال الحياة المعروفة على وجه الأرض.هناك الآلاف من أنواع البكتريا المختلفة، وهي تعيش في كل بيئة ووسط حول العالم.فهي تعيش في التربة، ومياه البحار، وعميقًا ضمن قشرة الأرض.كما تمكن العلماء من اكتشاف بعض أنواع البكتريا التي تعيش ضمن النفايات النووية.تعيش العديد من البكتيريا على أجسام البشر والحيوانات وفي داخلها - على الجلد وفي المسالك الهوائية والفم والمسالك الهضمية والتناسلية والبولية - دون التسبب في أي ضرر.وتسمى هذه البكتيريا بالنبيت المُقيم أو الميكروبيوم.يحتوي النبيت المقيم في أجسامنا على أعداد من البكتيريا تماثل أعداد الخلايا في الجسم.يعدُّ العديدُ من أنواع النبيت المُقيم مفيدًا للبشر، مثل المساعدة على هضم الطعام، أو الوقاية من نموّ أنواع أخرى من الجراثيم (البكتيريا) أكثر خطورة.
هناك أنواع قليلة فقط من البكتريا التي تُسبب الأمراض.يطلق على تلك الأنواع اسم مسببات الأمراض.في بعض الأحيان، وتحت ظروف معيَّنة، قد تتصرف الفلورة البكتيرية المقيمة كعامل ممرض وتسبب المرض.يمكن للبكتريا أن تُسبب الأمراض عن طريق إنتاج مواد مؤذية (ذيفانات أو سموم toxins)، أو غزو الأنسجة، أو كلا الأمرين.يمكن لبعض البكتيريا أن تحفز الالتهاب الذي قد يؤثر في القلب، أو الرئتين، أو الجهاز العصبي، أو الكلى، أو السبيل الهضمي.يمكن لبعض أنواع البكتيريا (مثل الملوية البوابية) أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
من المحتمل استخدام بعضُ أنواع البكتيريا كأسلحة بَيولوجية.وتشمل هذه الأنواع تلك المُسببة للجمرة الخبيثة، والتسمم الوشيقي، والطاعون، والتولاريمية.
تَصنيف البكتيريا
يمكن تصنيف البكتيريا وفق عدة طرق:
الأسماء العلمية: تُصنف البكتريا، شأنها شأن بقية الكائنات الحية، وفق الأجناس genus (بناءً على وجود ميزات متشابهة أو مشتركة)، ووفق الأنواع species (ضمن الجنس نفسه).يتكون الاسم العلمي من اسم الجنس متبوعًا باسم النوع (على سبيل المثال، المطثية الوشيقية).داخل الأنواع، قد تكون هناك أنواع فرعية مختلفة ، وتُسمى السلالات.تتباين السلالات في التركيب الجيني والمُكَوِّنات الكيميائية.يمكن في بعض الأحيان أن تكون الأدوية واللقاحات فعالة تجاه سلالات بكتيرية محددة دون سواها.
الاصطباغ: يمكن تصنيف البكتيريا حسب اللون الذي تتحول إليه بعد استخدام مواد كيميائية معينة (الصبغات stains).تُعد تقنية "غرام Gram" طريقة شائعة في تلوين البكتيريا.تنصبغ بعض أنواع البكتريا باللون الأزرق.ويُطلق عليها إيجابية الغرام.تنصبغ سلالات أخرى باللون الأحمر.ويُطلق عليها سلبية الغرام.تصطبغ الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام بشكلٍ مختلف بسبب الاختلاف في تركيب جدرانها الخلوية.كما أنّها تسبّب أنواعًا مختلفة من العدوى، وتتأثر بأنواع مختلفة من المضادَّات الحيوية.هناك العديد من الصبغات الأخرى بالإضافة إلى صبغة غرام.
الأشكال: يمكن تصنيف جميع أنواع البكتريا تحت أحد الأشكال الثلاث الرئيسية التالية: الدائري (وتُسمى مكورات cocci)، والخطّي (وتُسمى عُصيات bacilli)، والحلزوني أو اللولبي (وتُسمى ملتويات spirochetes)
الحاجة للأكسجين: تصنف البكتيريا أيضًا حسب ما إذا كانت تحتاج إلى الأكسجين للعيش والنمو أم لا.تسمى تلك التي تحتاج الأكسجين بالهوائية aerobes.في حين تسمى تلك التي لا تحتاج الأكسجين وتواجه صعوبة في العيش أو النمو عند وجود الأكسجين باللاهوائيات.وتسمى بعض أنواع البكتريا بالاختيارية facultative، إذا كان الممكن أن تعيش وتنمو مع وجود الأكسجين أو بدونه.
التركيب الجيني: يمكن لبعض الاختبارات المتخصصة أن تحدد الاختلافات في التركيب الجيني للبكتيريا.
كيف تأخذ البكتيريا أشكالها
حالات العَدوَى البكتيرية
يُصنّف الأطباء حالات العدوى البكتيرية استنادًا إلى الطرق المختلفة التي يُصنفون بها البكتيريا.على سبيل المثال، يمكن تصنيف حالات العدوى على أنها ناجمة عن بكتيريا سلبية الغرام أو إيجابية.يُعد هذا التمييز مهمًا، لأن علاج كلا النوعين من العدوى قد يتطلب أنواعًا مختلفة من المضادَّات الحيوية.
تشمل حالات العدوى سلبية الغرام ما يلي:
الحمَّى المالطية Brucellosis
داءُ خَدش القِطَّة Cat-scratch disease
الكوليرا
عدوى الإشريكية القولونية Escherichia coli
داء السيلان
العدوى الكلبسيلة Klebsiella، والإمعائية Enterobacter، والسراتية Serratia
الطاعون
تشمل حالات العدوى إيجابية الغرام ما يلي:
الخناق Diphtheria
داء النوكارديات Nocardiosis
عدوى الجراثيم العنقوديَّة staphylococcal infections
تُصنَّف بعض أنواع العدوى بحسب شكل البكتيريا.فعلى سبيل المثال، تُصنَّف حالات العدوى الناجمة عن الملتويات spirochetes (بكتيريا ذات شكل حلزوني) على أنها حالات عدوى ملتوية.
تشمل حالات عدوى الملتويات ما يلي:
داء لايم Lyme disease
ويمكن تصنيف حالات العدوى الأخرى بحسب ما إذا كانت البكتيريا التي تسببها تحتاج إلى الأكسجين للنمو أو أنها تنمو في بيئة خالية من الأكسجين.تسمى البكتيريا التي تحتاج إلى الأكسجين لكي تعيش وتنمو بالبكتيريا الهوائية aerobes.تسمى البكتيريا التي لا تحتاج إلى الأكسجين لكي تعيش وتنمو بالبكتيريا اللاهوائية.
تشمل حالات العدوى بالبكتيريا اللاهوائية ما يلي:
تتوفر العديد من المضادَّات الحيوية لعلاج حالات العدوى البكتيرية.ولكن، تشكل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مصدر قلق كبير.
الدفاعات البكتيرية
تمتلك البكتيريا العديد من الطرق للدفاع عن نفسها.
الغشاء الحيوي الرقيق
تُفرز بعض أنواع البكتيريا مادة تساعدها على الالتصاق بالخلايا البكتيرية الأخرى، أو خلايا الجسم، أو الأجسام المختلفة.وتلتحم هذه المادة مع البكتيريا لتشكيل طبقة لزجة تسمى الغشاء الحيوي الرقي biofilm.على سَبيل المثال، تُشكِّل بعض أنواع البكتيريا غشاءً حيويًا (biofilm) على الأسنان (يسمَّى اللويحة السنية).يقوم الغشاء الحيوي الرقيق بحجز جزيئات الطعام، التي تتغذى عليها البكتيريا، وهي العملية التي تؤدي إلى حدوث النخر السني.كما تساعد الأغشية الحيوية على حماية البكتيريا من المضادات الحيوية عن طريق جعلها صعبة القتل، مثل البكتيريا التي تسبب عدوى المَفصِل الاصطناعي.
المحافِظ
تسكن بعض أنواع البكتيريا ضمن محفظة واقية capsule.تساعد هذه المحفظة على منع كريات الدَّم البيضاء، التي تحارب العدوى، من ابتلاع البكتيريا.وتوصف هذه البكتيريا بأنها مُمَحفظة encapsulated.
الغشاء الخارجي
تمتلك البكتيريا إيجابية الغرام تحت محفظتها غشاءً يقيها من أنواعٍ محددة من المُضادات الحيوية.وعندما تتعرض البكتيريا للخطر، يطلق هذا الغشاء مواد سامة تسمى الذيفانات الداخلية.تؤثر الذيفانات الداخلية في شدة الأَعرَاض في أثناء العدوى بالبكتيريا سالبة الغرام.
الأبواغ
تُنتح بعض البكتيريا الأبواغ spores، وهي أشكال غير نشطة (هاجعة dormant) من البكتيريا.تُمكّن الأبواغ البكتيريا من البقاء على قيد الحياة عند اشتداد الظروف المحيطة (كأن تكون جافة جدًا أو تنقصها المغذيات).وعندما تتحسن الظروف المحيطة، تتحول الأبواغ إلى بكتيريا نشطة.
السِّياط
السِّياط هي خيوط طويلة ناعمة تتبارز من سطح الخلية البكتيرية وتمكنها من الحركة.لا يمكن للخلية البكتيرية الحركة من تلقاء نفسها ما لم تكن مزودة بسوط.
المقاومة تجاه المضادَّات الحيوية
تكون بعض البكتيريا مقاومة بشكل طبيعي لبعض أنواع المضادَّات الحيوية.
في حين تتطور المُقاومة تجاه المُضادات الحيوية لدى بعض أنواع البكتيريا بسبب اكتساب جينات من بكتيريا أخرى أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، أو بسبب طفرات طرأت على جيناتها.على سبيل المثال، بعد وقت قصير من بدء استخدام البنسلين في منتصف أربعينيات القرن المنصرم، اكتسبت أعداد قليلة من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus جيناتٍ جعلت البنسلين غير فعال ضدها.وقد تميزت السلالات التي تمتلك تلك الجينات سمات ساعدتها على البقاء على قيد الحياة عندما شاع استخدام البنسلين في علاج حالات العدوى.أما سلالات المكورات العنقودية الذهبية التي افتقرت إلى هذه الجينات الجديدة فقد قضى البنسلين عليها، مما أتاح الفرصة للبكتيريا المقاومة للبنسلين بالتكاثر، ومع مرور الوقت أصبحت أكثر انتشارًا.
ثم قام الباحثون بتحوير جزيء البنسلين، فتمكنوا من إنتاج مضاد حيوي جديد مشابه له، وهو الميثيسيللين methicillin، والذي تمكّن من القضاء على البكتيريا المُقاومة للبنسلين.وبعد فترة وجيزة من استخدام الميثيسيلين، تمكنت سلالات من المكورات العنقودية الذهبية المكورات العنقودية الذهبية من تطوير جينات جعلتها مقاومة للميثيسيلين والأدوية المتصلة به.تسمى هذه السلالات من المكورات العنقودية الذهبية بالبكتيريا المقاومة للميثيسيلين (MRSA).
يمكن للجينات التي تُمكن البكتيريا من مقاومة المضادات الحيوية أن تنتقل إلى الأجيال اللاحقة من البكتيريا نفسها، أو أحيانًا إلى أنواع أخرى من البكتيريا.
وكُلما شاع استخدام المُضادات الحيوية، كلما ازداد خطر تطور بكتيريا مُقاومة لها.ولهذا السبب، يوصي الخبراءُ الأطباءَ بعدم وصف المضادَّات الحيوية إلا في حالات الضرورة واستخدامها لأقصر فترة ممكنة.وبشكل خاص، ينبغي على الأطباء وصف المضادات الحيوية فقط لعلاج حالات العدوى التي تسببها البكتيريا، وليس لعلاج حالات العَدوى النَّاجمة عن فيروساتٍ مثل الزكام أو الأنفلونزا.حيث إن إعطاء المُضادات الحيوية لأشخاص غير مُصابين بعدوى بكتيرية، مثل الأشخاص المُصابين بالسعال وأعراض الزكام، لن يعود بالفائدة عليهم، وقد يؤدي إلى تشكيل بكتيريا مُقاومة للمضاد الحيوي.وبما أن المُضادات الحيوية قد شاع استخدامها على نطاق واسع وبشكل سيء، فقد تمكنت العديد من أنواع البكتيريا من تطوير مقاومة تجاه أنواع محددة من البكتيريا.
يمكن للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أن تنتقل من شخص لآخر.وبما أن السفر عبر الدول والقارات شائع جدًّا، فيمكن أن تنتشر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أجزاء كثيرة من العالم في وقت قصير.يُعد انتشار هذه البكتيريا في المستشفيات مصدر قلقٍ خاص.تكون البكتيريا المقاومة للمُضادات الحيوية شائعة في المستشفيات، لأن الحاجة لاستخدام المضادَّات الحيوية فيها يكون ضروريًا على نحو متكرر، ولأن موظفي المستشفى والزوار قد ينقلون البكتيريا إذا لم يتبعوا الإجراءات الصحية المناسبة على نحو دقيق.ومن جهةٍ أخرى، فإن العديد من المرضى في المشافي يعانون ضعفًا في أجهزتهم المَناعيّة، مما يجعلهم أكثر ميلًا للإصابة بالعَدوى.
يمكن للبكتيريا المقاومة للمُضادات الحيوية أن تنتقل أيضًا من البشر إلى الحيوانات.حيث تكون البكتيريا المُقاومة للمضادات الحيوية شائعة بين حيوانات المزارع، لأن المُضادات الحيوية تُستخدم بشكل روتيني عند الحيوانات السليمة لوقايتها من العدوى التي قد تعيق نموها أو تسبب الأمراض لها.قامت العديد من البلدان بحظر استخدام المضادَّات الحيوية عند الحيوانات للتقليل من خطر ما يلي:
وصول البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى المنتجات الغذائية الحيوانية واستهلاكها من قبل البشر
الإصابة بعدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من خلال مخالطة الحيوانات
التعرض للمضادات الحيوية في المنتجات الغذائية الحيوانية