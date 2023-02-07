لا يوجد حدٌّ فاصل ثابت بين الأَسبَاب استِنادًا إلى مدَّة التَّعب،ولكن، يجد الأطباء أن أسبابًا معينة تميل إلى أن تكون أكثر شُيُوعًا استِنادًا إلى المدَّة التي عانى الأشخاص فيها من التعب قبل أن يطلبوا رعاية طبيةً.

توجد أسبابٌ كثيرةٌ للتَّعب الذي حدث مؤخرًا (يستمر لأقلّ من شهر واحد)، ولكن تنطوي الأسباب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:

بالنسبة إلى التَّعب الذي يستمر لفترةٍ طويلةٍ (من 1 إلى 6 أشهر)، تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:

بالنسبة إلى التعب المزمن (الذي يستمر لأكثر من 6 أشهر)، تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:

مُتلازمة التعب المزمن (يُسميها الأطباء حاليًا وفي بعض الأحيان التِهابُ الدِّماغِ والنُّخاع المُؤلم للعضل myalgic encephalomyelitis أو عدم تحمُّل الجهد الجهازي)

متلازِمة التعب التالي للعدوى الفيروسية

اضطراب في الصحة النفسية (مثل الاكتئاب)

التأثيرات الضارة للأدوية

مُتلازمة التعب المزمن هيَ اضطراب ينجم عن سبب غير معروف ويؤدي إلى التعب وأعراض مُعيَّنة أخرى.ولا يُعدُّ كل من يُعاني من التعب من دُون سببٍ ظاهرٍ مُصابًا بمُتلازمة التعب المزمن.قد يكون لدى الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19 أعراضًا تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، والتي تُعرف باسم "كوفيد طويل الأمد" أو "كوفيد الممتد"، وتشبه متلازمة التعب المزمن.