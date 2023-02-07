التعب fatigue هو شعور الشخص بالحاجة الماسَّة إلى الرَّاحة مع وجود القليل من الطاقة التي تجعل من الصعب بدء النشاط والمحافظة عليه.
يكُون التَّعب طبيعيًا بعد الإجهَاد البدني والشدَّة طويلة الأمد والحرمان من النَّوم.ولكن، قد يكُون التَّعب الذي يزداد ويحدُث من بعد نشاطاتٍ لم تُسببه من قبل واحداً من الأعراض، أو أحيانًا العرضَ الأوَّل لاضطرابٍ ما.
أسباب التعب
تُسبب معظم الأمراض الخطيرة والكثير من الأمراض البسيطة التَّعبَ.ولكن، يكُون لمُعظم هذه الاضطرابات أعراض أخرى أكثر وُضوحًا (مثل الألم أو السعال أو الحمى أو اليرقان)، وهي أعراض من المُحتَمل أن تدفع بالشخص إلى مراجعة الطبيب.تُركِّزُ هذه المُناقشة على اضطراباتٍ يكون التَّعب فيها العرض الأوَّل أو العرض الأكثر شدَّةً.
الأسبَاب الشائعة
لا يوجد حدٌّ فاصل ثابت بين الأَسبَاب استِنادًا إلى مدَّة التَّعب،ولكن، يجد الأطباء أن أسبابًا معينة تميل إلى أن تكون أكثر شُيُوعًا استِنادًا إلى المدَّة التي عانى الأشخاص فيها من التعب قبل أن يطلبوا رعاية طبيةً.
توجد أسبابٌ كثيرةٌ للتَّعب الذي حدث مؤخرًا (يستمر لأقلّ من شهر واحد)، ولكن تنطوي الأسباب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:
بالنسبة إلى التَّعب الذي يستمر لفترةٍ طويلةٍ (من 1 إلى 6 أشهر)، تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:
اضطرابات النوم (مثل انقطاع النَّفَس في أثناء النوم)
بالنسبة إلى التعب المزمن (الذي يستمر لأكثر من 6 أشهر)، تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على الآتي:
مُتلازمة التعب المزمن (يُسميها الأطباء حاليًا وفي بعض الأحيان التِهابُ الدِّماغِ والنُّخاع المُؤلم للعضل myalgic encephalomyelitis أو عدم تحمُّل الجهد الجهازي)
متلازِمة التعب التالي للعدوى الفيروسية
اضطراب في الصحة النفسية (مثل الاكتئاب)
مُتلازمة التعب المزمن هيَ اضطراب ينجم عن سبب غير معروف ويؤدي إلى التعب وأعراض مُعيَّنة أخرى.ولا يُعدُّ كل من يُعاني من التعب من دُون سببٍ ظاهرٍ مُصابًا بمُتلازمة التعب المزمن.قد يكون لدى الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19 أعراضًا تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، والتي تُعرف باسم "كوفيد طويل الأمد" أو "كوفيد الممتد"، وتشبه متلازمة التعب المزمن.
الأَسبَاب الأقل شُيوعًا
يُمكن أن يُؤدِّي التوقُّف عن استخدَام الكوكايين إلى تعبٍ شديدٍ.تنطوي الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا للتعب المُزمن على قُصورَ الغُدَّة الكظرية وقُصورالغُدَّة النُّخامِيَّة.
تقييم التعب
يُمكن أن يتَّسِم التَّعب بطابعٍ شخصي إلى درجةٍ كبيرةٍ؛حيث يختلف الأشخاصُ فيما يعُدُّونه حالة تعب وحول طريقة وصفهم له.كما توجد عدَّة طرائق لتأكيد التعب بشكل موضوعي أو للإبلاغ عن شدَّته أيضًا.يبدأ الأطباءُ بالتَّقييم عادةً من خلال مُحاولة التفريق بين التَّعب الحقيقي والأعراض الأخرى التي قد يُشير إليها الأشخاص على أنَّها تَعب.
الضَّعف: الضَّعف هو نقص في قوة العضلات، ممَّا يجعل من الصعب على الأشخاص تحريك العضلات المُصابة.ويُعدُّ الضعف عَرضًا لاضطراب في الجهاز العصبيّ أو العضلات عادةً.يُمكن أن تُسبِّبَ اضطرابات مثل الوهن العضلي الوبيل myasthenia gravis ومُتلازمة إيتون-لامبرت، ضعفًا يتفاقمُ مع النشاط، ممَّا قد يُؤدِّي إلى الخلط بينه وبين التَّعب.
ضيق النَّفس: يُعاني المرضى، مثل مرضى اضطراباتٍ معيَّنة في القلب والرئتين، من ضيق النَّفس مع النشاط، ولكنهم لا يشعرون بأنهم مُنهَكون عند الراحة.
الوَسن: النعاس الشديد هو أحد أعرَاض الحرمان من النوم (على سبيل المثال، ينجُم عن أسلوب الحياة أو عن اضطرابات مثل التهاب الأنف التحسُّسي والجزر المعدي المريئيّ والاضطرابات العضلية الهيكلية المؤلمة وانقطاع النفس في أثناء النوم والاضطرابات الشديدة التي تستمر لفترةٍ طويلةٍ).يُعدُّ التثاؤب والدُّخول في حالة نوم في أثناء ساعات النهار من المشاكل الشائعة.ولكن، يُعاني العديد من الأشخاص الذين لديهم تعب من عرقلةٍ في النوم، ولذلك يُمكن أن يحدث تداخل بين أعرَاض الحرمان من النوم والتَّعب.
العَلامات التحذيريَّة
بالنسبة إلى من يُعانون من التَّعب، تكونً أعراضٌ وسِمَات مُعيَّنة سبباً يدعُو للقلق،وهيَ تَنطوي على:
نَقص لاإرادي في الوَزن ومُستمر
حُمَّى مزمنة أو تعرُّق ليلي
تورُّم العُقَد اللِّمفيَّة في جميع أنحاء الجسم
ضَعفٍ أو ألمٍ في العَضلات
أعراض خطيرة مترافقة (مثل السعال المدمَّى أو التقيُّؤ المدمَّى أو البراز المدمَّى أو الأسوَد أو ضيق النفس أو تورُّم في البطن أو التخليط الذهنيّ أو الأفكار الانتحارية)
تأثُّر أكثر من جهاز في الجسم (مثل الطفح الجلديّ، بالإضافة إلى ألمٍ وتيبُّس في المَفاصِل)
الصُّدَاع أو ضعف الرؤية، خُصوصًا في آلام العضلات عند البالغين الأكبر سنًا
متى ينبغي زِيارة الطبيب
يشعر جميعُ الأشخاص بالتعب أحيانًا، ولا تحتاج كل حالة تعبٍ إلى تقييمٍ من قِبَل الطبيب، خُصوصًا الحالات التي تترافق مع مرضٍ حادّ (مثل عدوى حادَّة) أو الحالات التي تزول من بعد أسبوع أو نحو ذلك.ولكن، ينبغي تَقييم التعب الذي يبدو أنه يستمر لفترة أطول أو لا يوجد تفسيرٌ واضح لحدوثه.
ينبغي على كبار السن الذين يُعانون من صداعٍ جديدٍ أو مختلفٍ أو ضَعفٍ في الرؤية، والأشخاص الذين لديهم أعراضٌ مترافقة خطيرة، مراجعة الطبيب مباشرةًً.وحتى إذا لم تكن لديهم أية أعراض أخرى، ينبغي على كبار السن الذين يعانون من التعب زيارة الطبيب في أقرَب وقت ممكن.وينبغي على الأشخاص الآخرين الذين لديهم علامات تحذيرية أخرى زيارة الطبيب خلال بضعة أيام.ينبغي على المَرضى الذين ليست لديهم علامات تَحذيرية الاتصال بالطبيب،حيث يمكن أن يُقرر الطبيب متى ينبغي عليهم مراجعته.ولا يُعدُّ التأخير لأسبوعٍ أو نحوه ضارًّا عادةً.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الأطباءُ في البداية بطرح أسئلة حولَ الأعراض عندَ الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقومون بإجراء فحص بدنيّ.يُشيرُ ما يجده الأطباءُ في أثناء التاريخ الطبي والفَحص السَّريري إلى سبب التعب غالبًا، وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض الأسباب والسمات الشائعة للتعب المُطوَّل أو المُزمن).
سيطلبُ الأطباءُ من الشخص:
وَصف ما يعنيه بالتّعب بشكلٍ دقيقٍ قَدر الإمكان
كم من الوقت استمرَّ التعب
متى يحدُث التّعب بالنسبة إلى الراحة والنشاط
ما هي الأعراض الأخرى التي تحدث (مثل الحُمَّى أو التَّعرُّق الليلي أو ضيق النَّفس)
ما هي التدابير التي تُخفف من التعب أو تفاقمه
كيف يؤثر التعبُ في عمل الشخص ونشاطاته الاجتماعية
يسأل الأطباءُ النساءَ حول التاريخ الطمثي لديهنَّ.ويسألون جميع الأشخاص حولَ النظام الغذائي والقلق والاكتئاب وتعاطي الكحول والعقاقير (بما في ذلك الأدوية التي تُباع من دُون وصفةٍ طبيةٍ والعقاقير الترويحية)؛
ثم يقومون بإجراء فحص بدنيّ.نظرًا إلى أنَّ عدد من الاضطرابات يمكن أن تُسبِّبَ التعب، يكون الفحص السريري شامًلا جدًّا، خُصوصًا عند الأشخاص الذين يُعانون من التعب المُزمن،وبشكلٍ خاص، يقوم الأطباء أيضًاً بإجراء فحصٍ عصبيٍّ لتقييم قوَّة العضلات وتوتّرها والمُنعَكسات والمشية gait والمزاج والحالة النفسية عند الشخص.يكون التاريخ الطبِّي والفَحص البدنيّ أكثر ميلًا للكشف عن سبب التعب الذي كانت بدايته أحدث زمنيًّا.كما يكُون السبب أكثر ميلًا لأن يَجرِي اكتشافه عندما يكُون التعب واحدًا من أعراض كثيرة، وذلك بالمُقارنة مع كونه العَرَض الوحيد.يُشيرُ التَّعب الذي يتفاقَم مع النشاط ويقل مع الراحة إلى وجود اضطرابٍ بَدنيٍّ.
الاختبارات
تختلف الحاجةُ إلى إجراء اختباراتٍ استنادًا إلى ما يجده الطبيب في أثناء التاريخ الصحِّي والفحص السريري؛فعلى سبيل المثال، يقوم الأطبَّاء بإجراء اختبارٍ عَدوى فيروس العوز المناعي البشري والسل إذا كان لدى الأشخاص عوامل خطر.تُجرى اختباراتٌ لحالات أخرى من العَدوى أو السرطان عادةً فقط عندما تُشير النتائج عند الأشخاص إلى هذه الأسبَاب.بشكل عام، يكُون الأشخاص الذين عَانوا من التعب لفترة طويلة والأشخاص الذين لديهم علامات تحذيرية أكثر ميلًا لأن يحتاجوا إلى الاختبارات.
يقوم العديد من الأطبَّاء بإجراء بضعة اختباراتٍ دمويَّة شائعة إذا لم يكن لدى الأشخاص أيَّة نتائج أخرى بالإضافة إلى التَّعب.فمثلًا، قد يقومون بإجراء اختبار تعداد الدَّم الكامِل واختباراتٍ دمويَّة لقياس وظائف الكبد والغُدَّة الدرقية والكُلى، واختبار دمويّ يُسمَّى معدل سرعة تثفُّل الكريات الحمر والذي يُشيرُ إلى وجود التهاب؛إلَّا أنَّ مثل هذه الاختبارات الدَّمويَّة لا تكشف السببَ غالبًا.
علاج التعب
توجه المعالجة نحو سبب التعب.قد تجري مساعدة مرضى مُتلازمة التعب المزمن أو التعب من دون سببٍ واضح من خلال العلاج االطبيعيّ الذي ينطوي على زيادة درجات التمرين مع الدَّعم النفسي (مثل العلاج المعرفي السُّلُوكي).كما قد يكون التركيز على تحسين النوم وتخفيف الألم مفيدًا أيضًا.
بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن: الإرهاق
على الرغم من أنَّه من الطبيعي أن يُصبح الأشخاصُ بطيئين مع التقدُّم في العمر، يبقى التعب غير طبيعيّ،وهُو يكون في كثير من الأحيان العرضَ الأوَّل لاضطرابٍ عندَ كبار السن؛فعلى سبيل المثال، قد يكون التعب العَرَضَ الأول للالتهاب الرئويّ عند امرأة متقدمةٍ في السنّ بدلًا من أيَّة أعرَاض رئويَّة (مثل السُّعَال أو صُعوبة التنفُّس) أو حُمَّى.بالنسبة إلى كبار السن، قَد يكُون التَّعب هو العَرَض الأوَّل لاضطراباتٍ أخرى أيضًا، مثل التهاب الشريان ذي الخلايا العرطلة.ولأنَّ المرض الخطير قد يصبح واضحًا بعد التعب المفاجئ بفترةٍ قصيرةٍ عند كبار السنّ، فمن الضروري تحديد السبب في أسرَع وقتٍ مُمكن.
النقاط الرَّئيسية
يُعدُّ التعب عرضاً شائعاً.
يكون التعب مُثيراً للقلق بشكل خاص إذا كان مصحوباً بأعراض تحذيرية معينة، مثل نقص الوزن المستمر، أو غير المقصود أو الحمى المزمنة أو التعرق الليلي.
وإذا لم يكتشف الطبيب أية نتائج تشير إلى سَبب التعب، فلن تكون الاختبارات مفيدةً في التعرُّف إلى السبب غالبًا.
قَد تحتاجُ المُعالَجة الناجحة للتعب المزمن إلى العمل والمثابرة.
لا يُعدُّ التعب عند كبار السنّ جزءًا طبيعيًّا من الشيخُوخَة.