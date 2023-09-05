بالنسبة إلى مُعظم الأشخاص، تسبب قرحات الضغط بعضَ الألم والحكة،ولكن، بالنسبة إلى من لديهم تبلُّد في الإحساس، قد تكون حتى القرحات الشديدة غير مُؤلمة.

يجري تصنيف قرحات الضغط ضمن 4 مراحل (من 1 إلى 4)، وذلك بحسب شدَّة الضرر الذي أصاب النُّسج الرَّخوة.لا تستفحل قرحات الضغط من المراحل الخفيفة إلى المراحل الشديدة دائمًا.ولكن، في بعض الأحيان تكون العلامةُ الملحوظة الأولى هي قرحة في المرحلة الثالثة أو الرابعة.

المرحلة 1: بالنسبة لأصحاب البشرة الفاتحة، يكون لون الجلد أحمر أو وردي.بالنسبة لأصحاب البشرة الداكنة، قد لا تحدث تغيرات في لون الجلد.

كما قد تكون القرحة أدفأ، أو أبرد، أو أكثر صلابةً، أو أكثر ليونةً، أو تُسبب ألمًا أكثر عند جسها بالمقارنة مع الجلد المجاور لها غير المتضرر بالضغط.وفي هذه المرحلة، لا تكون قد ظهرت قرحة فعلية بعد (لم يتمزق الجلد).

المرحلة الثانية: تكون قرحة الضغط سطحيةً مع قاعدة يتراوح لونها بين الورديّ إلى الأحمر.قد يتم فقدان بعض الجلد، وقد تظهر بثرات.لا يمكن رؤية الأنسجة الأعمق أسفل القرحة.

المرحلة الثالثة يحدُث اهتراء للجلد فوق القرحة.قد تصل القرحة أحيانًا إلى طبقة الدهون، ولكن لا يمكن رؤية البنى الأعمق أسفل القرحة، مثل العضلات والعظام.

المرحلة 4: يتعرَّض الجلد للتآكل عبر جميع طبقاته، مما يجعل البنى العميقة أسفل القرحة مرئية، مثل العضلات، والأوتار، والعظام.

أمثلة على مراحل قرحات الضغط 1-4 المرحلة الأولى من قرحة الانضغاط (الإليتين) تُظهر هذه الصورة للمرحلة الأولى من قرحة الانضغاط احمرارًا بدون وجود تشقق في الجلد. Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. المرحلة الثانية من قرحة الانضغاط (الإليتين) تُظهر هذه الصورة قرحة انضغاط في المرحلة الثانية على الجهة العلوية اليمنى من الإلية (اتجاه السهم).لا يمكن رؤية الأنسجة تحت القرحة. ... قراءة المزيد BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط (كعب القدم) تُظهر هذه الصورة قرحة انضغاط عميقة في المرحلة الثالثة على كعب القدم وهي تتعافى ببطء.وقد تآكل النسيج من خلال الطبقة السطحية.تخفي الندبة الشافية الأكثر دكنة الأنسجة العميقة. ... قراءة المزيد DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط توضح هذه الصورة المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط، وتظهر فيها قرحة عميقة على قاعدة العمود الفقري.ويمكن رؤية الأنسجة والدهون تحت القرحة. ... قراءة المزيد DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الرابعة من قرحات الضغط (الركبة) تُظهر هذه الصورة قرحة ضغط في المرحلة الرابعة، حيث تظهر البنى التشريحية الداخلية بوضوح، مثل الأوتار والمفاصل. Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. المرحلة الأولى من قرحة الانضغاط (الإليتين) تُظهر هذه الصورة للمرحلة الأولى من قرحة الانضغاط احمرارًا بدون وجود تشقق في الجلد. Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission. المرحلة الثانية من قرحة الانضغاط (الإليتين) تُظهر هذه الصورة قرحة انضغاط في المرحلة الثانية على الجهة العلوية اليمنى من الإلية (اتجاه السهم).لا يمكن رؤية الأنسجة تحت القرحة. ... قراءة المزيد BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط (كعب القدم) تُظهر هذه الصورة قرحة انضغاط عميقة في المرحلة الثالثة على كعب القدم وهي تتعافى ببطء.وقد تآكل النسيج من خلال الطبقة السطحية.تخفي الندبة الشافية الأكثر دكنة الأنسجة العميقة. ... قراءة المزيد DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط توضح هذه الصورة المرحلة الثالثة من قرحة الانضغاط، وتظهر فيها قرحة عميقة على قاعدة العمود الفقري.ويمكن رؤية الأنسجة والدهون تحت القرحة. ... قراءة المزيد DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY المرحلة الرابعة من قرحات الضغط (الركبة) تُظهر هذه الصورة قرحة ضغط في المرحلة الرابعة، حيث تظهر البنى التشريحية الداخلية بوضوح، مثل الأوتار والمفاصل. Photo from Gordian Medical, Inc.dba American Medical Technologies; used with permission.

مرحلة غير قابلة للتحديد: في بعض الأحيان، لا يستطيع الأطباء تحديدَ المرحلة التي وصلت إليها قرحة الضغط؛فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديدُ مرحلة قرحات الضغط التي تكون مُغطاة بالحُطام الجلدي أو ذات سطح ثخين مُتقشَّر (الخُشارة eschar)، إلا إذا جرى إزالة الحُطام أو الخُشارة.

إصابة الضغط في النسيج العميق: هذه الإصابات هي مناطق بلون يتراوح بين الأرجواني إلى البنيّ المُحمرّ من الجلد المتهشّم أو غير المتهشم أو فُقلعات مملوءة بالدم تنجم عن ضرر في النُّسج الرخوة التحتية.وقد يشعر المريض بأن المنطقة أكثر صلابة وأطرى وأدفأ أو أبرد من النسيج المُحيط.

إصابة الضغط المرتبطة بالأجهزة الطبية: تنجم هذه الإصابات عن استخدام أجهزة مُصممة ومُطبقة لأغراض المُعالَجة.يُمكن أن يُؤدِّي الاستخدام طويل الأمد للأجهزة الطبية، وخاصة إذا كانت غير متوضِّعة أو ملائمة بشكل صحيح إلى إصابةٍ في الجلد أو الأغشية المخاطية (الأسطح الرطبة أو النسج المبطنة لبعض أجزاء الجسم).

فعلى سبيل المثال، يمكن للأقنعة أو الأنابيب المستخدمة للأشخاص الذين هم بحاجة للأكسجين أن تسبب قرحات الضغط على جسر الأنف، أو الأذنين، أو مؤخرة الرأس، أو حيثما يطبق القناع أو الأنبوب ضغطًا.يُمكن لاستعمال التعويضات المتحركة التي لا تنطبق بشكل صحيح أو التنبيب الرغامي غير المثبت بشكلٍ غير صحيح أن يُسبب ظهور قرحات الضغط داخل الفم.تتوافق الإصابات مع نمط أو شكل الجهاز عادةً،

عادةً ما يكون الأطباء قادرين على تحديد مرحلة إصابات الضغط المرتبطة بالأجهزة الطبية في الجلد، ولكن ليس على الأغشية المخاطية.