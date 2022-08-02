لمحة عامة عن التهاب الكبد الفيروسي

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الكبد المزمن هي:

يتسبَّب فيروس التهاب الكبد C بحوالى 60-70٪ من حالات التهاب الكبد المزمنة، وتصبح 75٪ من حالات التهاب الكبد C الحادَّة مزمنة.

كما أنَّ حَوالى 5 - 10٪ من حالات التهاب الكبد B تصبح مزمنة، وتترافق أحيانًا مع التهاب الكبد D.(لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد د منفردة. بل يقتصر حدوثه على شكل عدوى مصاحبة لالتهاب الكبد بي).يُصبح التهاب الكبد B الحاد مزمنًا عند ما يصل إلى 90 ٪ من الأطفال حديثي الولادة المصابين بالعدوى وعند 25 - 50 ٪ من صغار الأطفال.

وفي حالاتٍ نادرة، يتسبَّب فيروس التهاب الكبد (ي) في حدوث التهاب الكبد المزمن عند الأشخاص الذين يعانون من ضَعفٍ في جهاز المناعة، مثل الأشخاص الذين يستعملون الأدوية المُثبِّطة لجهاز المناعة بعد زرع الأعضاء أو الذين يستعملون أدوية لمعالجة السرطان أو المصابون بعدوى فيروس العوز المناعي البشري .

لا يتسبَّب فيروس التهاب الكبد (أ) في حدوث التهاب الكبد المزمن.

عادةً ما يحدث التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (أحد أنواع الالتهابات المزمنة في الكبد) عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (البدانة) أو داء السكّري أو مستويات غير طبيعية من الكوليسترول والدُّهون الأخرى (الدهون) في الدَّم.تؤدي كل هذه الحالات إلى قيام الجسم بتصنيع المزيد من الدهون أو عملية (الاستقلاب) وطرح الدُّهون بشكل أبطأ.ونتيجةً لذلك، تتراكم الدُّهون ثمَّ يَجرِي تخزينها داخل خلايا الكبد (تُسمَّى كبد دهنيَّة).يمكن للكبد الدِّهنيَّة أن تؤدي إلى التهاب مزمن وفي النهاية تشمُّع الكبد.(يُسمى الكبد الدهني الناجم عن أي حالة غير الإفراط في تناول الكحول باسم داء الكبد الدهني غير الكحولي.)

يجري استقلاب الكحول في الكبد عادةًًً بعد امتصاصه في السَّبيل الهضمي.وعندما يجري استقلاب الكحول، تُنتج المواد التي يمكن أن تُلحق الضَّرر بالكبد.يحدث مرض الكبد المرتبط بالكحول عادةً عند الأشخاص الذين يُفرطون في شربه لأشهرٍ أو لسنواتٍ عديدة.يتميَّز مرض الكبد المرتبط بالكحول بالكبد الدِّهني والتهاب الكبد المنتشر الذي يمكن أن يؤدي إلى موت خلايا الكبد.إذا استمر الأشخاص في شرب الكحول، فقد يتشكل نسيج مُتندِّب في الكبد ويمكن أن يَحِلَّ محلَّ حجمٍ كبيرٍ من نسيج الكبد الطبيعي في نهاية المطاف، ممَّا يؤدي إلى تشمُّع الكبد.

وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، يمكن أن ينجم التهاب الكبد المزمن عن:

في التهاب الكبد المناعي الذاتي يكون الالتهاب المزمن مشابهًا للالتهاب النَّاجم عن مهاجمة الجسم لأنسجته (ردَّة فعل مناعة ذاتيَّة)يكون التهاب الكبد المناعي الذاتي أكثر شُيُوعًا بين النِّساء مقارنةً بالرجال.

قد يؤدي استعمال بعض الأدوية إلى الإصابة بالتهاب الكبد المزمن، ولاسيَّما عند استعمالها لفترة طويلة.وهي تشتمل على الأميودارون amiodarone، وإيزونيازيد isoniazid، وميثوتريكسات methotrexate، وميثيل دوبا methyldopa، ونيتروفورانتوين nitrofurantoin، وتاموكسيفين tamoxifen، ونادرًا الأسيتامينوفين.

لا يعرف أحدٌ بشكلٍ دقيقٍ سبب تسبُّب فيروسٍ أو دواءٍ معيَّن في حدوث التهاب الكبد المزمن عند بعض الأشخاص دون سواهم أو سبب اختلاف درجة الخطورة.