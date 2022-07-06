التهاب عَضلة القلب

قد ينجُم التهابُ عضلة القلب عن أسباب عدوائية أو لاعدوائيَّة noninfectious،ولكن، لا يمكن التعرُّف إلى حالات عديدة (مجهولة السبب).

بالنسبة إلى الولايات المتَّحدة ومُعظم الدول المتقدمة الأخرى، من الشائع أن ينجُم التهاب عضلة القلب العدوائيّ infectious myocarditis عن عدوى فيروسيَّة،وتنطوي أكثر الأسباب الفيروسية شُيوعًا في الولايات المتحدة على الفيروسة الصغيرة B19 وفيروس الهربس البشريّ 6.يمكن لفيروس سارس-كوف-2 أن يُسبب أحيانًا التهاب عضلة القلب.أمَّا بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل الأقل، فينجُم التهاب عضلة القلب العدوائيّ في أغلب الأحيان عن حمّى الروماتيزم أو داء شاغاس، أو الإيدز.

وتنطوي الأسباب اللاعدوائيَّة على المواد السامَّة للقلب (مثل الكحول والكوكايين)، وبعض الأدوية وبعض اضطرابات المناعة الذاتية والاضطرابات الالتهابيّة.كما قد يحدث التهابُ عضلة القلب أيضًا بعد استعمال لقاح كوفيد-19 المعتمد على الحمض النووي المرسال mRNA ولكنه أمر نادر الحدوث.ويحدث ذلك غالبًا عندَ المراهقين والشباب البالغين من الذكور، وذلك في غضون أسبوع من تلقي اللقاح عادةً.ويسمَّى التهاب عضلة القلب الناجم عن الأدوية التهاب عضلة القلب بفرط التحسُّس hypersensitivity.

الجدول أسبابُ التهاب عضلة القلب