التهاب عَضلة القلب

التهابُ عضلة القلب myocarditis هو التهاب في النسيج العضليّ للقلب (عضلة القلب myocardium) يُسبِّبُ تموُّت النسيج.
قد ينجُم التهاب عضلة القلب عن عددٍ من الاضطرابات، بما في ذلك العدوى والذيفانات والأدوية التي تؤثِّر في القلب، والاضطرابات الجهازية مثل الساركويد، ولكن لا يُعرف السبب غالبًا.
يمكن أن تختلف الأَعرَاض، وهي تنطوي على التعب وضيق النَّفس والتورُّم (الوذمة) والشعور بضربات القلب (الخفقان) والموت المفاجئ.
يستند التَّشخيصُ إلى تخطيط كهربية القلب (ECG)، وقياس الواسمات الحيوية القلبية وتصوير القلب وخزعة العضلة القلبية.
وتستنِدُ المُعالجة إلى السبب، وهي تنطوي على أدوية لعلاج فشل القلب واضطرابات النّظم والجراحة في حالاتٍ نادرةٍ.
يمكن أن ينتشر الالتهاب إلى جميع أنحاء عضلة القلب، أو يقتصر على منطقةٍ واحدةٍ أو عدد قليلٍ من المناطق.وإذا امتدّ الالتهاب إلى التأمور (كيس مرنٍ من طبقتينِ يُغلِّفُ القلبَ)، يُسبِّبُ ذلك التهابَ عضلة القلب والتأمور.يُمكن أن يُحدِّد مدى إصابة العضلة القلبية والامتداد إلى التأمور نوعَ الأعراض،وقد يُسبِّبُ الالتهاب الذي انتشر في جميع أنحاء القلب فشل القلب واضطراب نظم القلب، والموت القلبي المفاجئ أحيَانًا.يكون الالتهاب الأقل انتشارًا أقلّ ميلاً لأن يُسبِّبُ فشل القلب، ولكنه يبقى قادرًا على التسبُّب باضطراب نظم القلب والموت القلبي المفاجئ.تُؤدِّي إصابة التأمور إلى ألمٍ في الصدر وأعراض أخرى نموذجية لالتهاب التأمور،ولكن، لا تظهر أعراض عند بعض الأشخاص.
أسبابُ التهاب عضلة القلب
قد ينجُم التهابُ عضلة القلب عن أسباب عدوائية أو لاعدوائيَّة noninfectious،ولكن، لا يمكن التعرُّف إلى حالات عديدة (مجهولة السبب).
بالنسبة إلى الولايات المتَّحدة ومُعظم الدول المتقدمة الأخرى، من الشائع أن ينجُم التهاب عضلة القلب العدوائيّ infectious myocarditis عن عدوى فيروسيَّة،وتنطوي أكثر الأسباب الفيروسية شُيوعًا في الولايات المتحدة على الفيروسة الصغيرة B19 وفيروس الهربس البشريّ 6.يمكن لفيروس سارس-كوف-2 أن يُسبب أحيانًا التهاب عضلة القلب.أمَّا بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل الأقل، فينجُم التهاب عضلة القلب العدوائيّ في أغلب الأحيان عن حمّى الروماتيزم أو داء شاغاس، أو الإيدز.
وتنطوي الأسباب اللاعدوائيَّة على المواد السامَّة للقلب (مثل الكحول والكوكايين)، وبعض الأدوية وبعض اضطرابات المناعة الذاتية والاضطرابات الالتهابيّة.كما قد يحدث التهابُ عضلة القلب أيضًا بعد استعمال لقاح كوفيد-19 المعتمد على الحمض النووي المرسال mRNA ولكنه أمر نادر الحدوث.ويحدث ذلك غالبًا عندَ المراهقين والشباب البالغين من الذكور، وذلك في غضون أسبوع من تلقي اللقاح عادةً.ويسمَّى التهاب عضلة القلب الناجم عن الأدوية التهاب عضلة القلب بفرط التحسُّس hypersensitivity.
التهاب عضلة القلب ذو الخلايا العرطلة giant cell myocarditis
التهابُ عضلة القلب ذو الخلايا العرطلة هُو شكلٌ نادر وشديد لالتهاب عضلة القلب تكون بدليته سريعةً،وسببه غير واضح، ولكن قد يتعلق بالمناعة الذاتيَّة.يحتاج التشخيص إلى أخذ خزعة.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من التهاب عضلة القلب ذي الخلايا، يُصبِح القلب فجاة غيرَ قادر على ضخّ كمية كافية من الدم لدعم وظائِف الجسم (تُسمَّى الصدمة قلبية المنشأ cardiogenic shock).كما يُعاني المرضى غالبًا من اضطرابات نظم القلب التي يصعُب تصحيحها أيضًا.يكون مآلُ التهاب عضلة القلب ذي الخلايا العرطلة سيِّئًا، ولكن يُمكن ان يُساعِد العلاج المُثبِّط للمناعة على تحسين مُعدلات البقاء على قيد الحياة.
أعراض التهاب عضلة القلب
قد يكون لدى المرضى أعراض قليلة فقط، أو لديهم فشل في القلب شديد يستفحل بسرعة، وحالات شديدة لاضطرابات نظم القلب.تستنِدُ الأَعرَاضُ إلى سبب الحالة، بالإضافة إلى مدى وشدَّة الالتهاب،
وقد تنطوي أعراضُ فشل القلب على التعب وضيق النَّفس والانتفاخ (الوذمة).
قد يشعر الأشخاص بضربات القلب (الخفقان) أو يتعرضون إلى الإغماء؛وبالنسبة إلى بَعض الأشخاص، قد يكون العرَض الأوَّل اضطرابًا مُفاجئًا وشديدًا في نظم القلب.
وعندما يحدُث التهاب التأمور مع التهاب عضلة القلب، قد يُعاني الأشخاص من ألمٍٍ في الصَّدر.وقد ينتقل الألم الكليل أو الحادّ إلى العُنق أو الظهر أو الكتفين.ويتراوح الألم بين الخفيف إلى الشديد.يتفاقم ألم الصدر الناجم عن التهاب التأمور بسبب حركة الصدر غالبًا، مثل السعال أو التنفُّس أو بلع الطعام،ويمكن تخفيفُ الألم عن طريق الجلوس والميل إلى الأمام.
قد تظهر أعراض العدوى عند المصابين بالتهاب عَضلة القلب العدوائيّ، مثل الحمَّى وألم العضلات، قبل الإصابة بالتهاب عضلة القلب.وقد يترافق التهابُ عضلة القلب المرتبط بالأدوية أو فرط التحسُّس مع طفح جلديّ،كما قد تتضخَّم العُقَد اللِّمفِية عندَ بعض الأشخاص.
يُمكن أن يكون التهابُ عضلة القلب حادًّا أو تحت حاد أو مزمنًا.وفي بعض الحالات، يُمكن أن يُؤدِّي التهاب عضلة القلب إلى اعتلال عضلة القلب التوسُّعي dilated cardiomyopathy.
تشخيص التهاب عضلة القلب
تخطيط كهربية القلب ECG وقياس الواسمات القلبية
تَصوير القلب
في بعض الأحيان، خزعة لشغاف وعضلة القلب endomyocardial
اختبارات للتعرُّف إلى السبب
يشتبه الأطباءُ في التهاب عضلة القلب عندما تظهر لدى الأشخاص الأصحاء، الذين ليست لديهم عوامل خطر لمرض القلب، أعراض فشل القلب أو اضطراب نظم القلب.
يستخدم الأطباء تخطيطَ كهربية القلب للتحري عن دليل يُشير إلى مشكلةٍ في القلب،
ويقيسون مستويات الواسمات القلبية (المواد التي تظهر عندما يتعرَّض القلب إلى الضرر) في الدم.
ويُمكن أن يُبيِّن تخطيط صدى القلب الحالات غير الطبيعية عند المصابين بالتهاب عضلة القلب.
وقد يُبيّنُ تصوير القلب بالرنين المغناطيسيّ نموذجًا مُميّزًا للحالات غير الطبيعية عندَ المصابين بالتهاب عضلة القلب.
ويُمكن أخذ خزعة لشغاف وعضلة القلب، حيث يأخذ الطبيب عينةً نسيجية من الجدار الداخلي للقلب لتفحُّصها تحت المجهر، وذلك لتأكيد الإصابة بالتهاب عضلة القلب.ولكن، نظرًا إلى أنَّ التَّشخيص يستنِدُ إلى أخذ الطبيب عيّنة من النسيج من منطقةٍ تُظهِرُ المرضَ، قد لا تكون خزعة الشغاف وعضلة القلب الاختبار الأفضل لتشخيص التهاب عضلة القلب.ولذلك، إذا أظهرت خزعة الشغاف وعضلة القلب دليلاً على التهاب عضلة القلب، يجري تأكيد الاضطراب؛ ولكن لمُجرَّد أنَّ العينة النسيجية لم تُظهر علامات لالتهاب عضلة القلب لا يعني أنَّ هذا التشخيصَ يُمكن استبعاده.وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أنَّ خزعة الشغاف وعضلة القلب تنطوي على مخاطر مُضاعفات شديدة، مثل التمزُّق في جدار القلب والوفاة، لا يجري استخدامها بشكلٍ متكرِّرٍ إلّا إذا اشتبه الأطباء في التهاب عضلة القلب ذي الخلايا العرطلة (لأنَّ العلاج الفوري لالتهاب عضلة القلب ذي الخلايا العرطلة قد يُنقذ حياةَ المريض)، أو إذا كان التهاب عضلة القلب يُسبِّبُ فشلاً قلبيًا شديدًا أو اضطرابات في نظم القلب.
تشخيصُ السبب
بعدَ تشخيص التهاب عضلة القلب، يقوم الأطباء باختبارات لتحديد السبب.بالنسبة إلى المريض البالغ في مقتبل العمر، الذي كان سليمًا في السابق ولديه عدوى فيروسيَّة والتهاب في عضلة القلب، لا يكون التقييم الشامل ضروريًا غالبًا.
يُساعد تعداد الدَّم الكامِل على التحرِّي عن أنواع معينة من كريات الدم البيضاء (الحَمَضات)، والتي توجد بأعداد كبيرة عند المصابين بالتهاب عضلة القلب بفرط التحسُّس الذي ينجم غالبًا عن تحسس دوائي.
وقد تكون القثطرة القلبية مفيدةً في استبعاد نقص التروية القلبية، لأنَّ التهاب عضلة القلب يُمكن أن يُشبه نوبة القلب.
وفي حَالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى خزعة لنسيج القلب لتشخيص الحالة.
وقد يحتاج الأمر إلى اختباراتٍ أخرى تنطوي على اضطرابات المناعة الذاتية والعدوى بفيروس العوز المناعي البشري المكتسب وداء النوسجات أو غيرها من أنواع العدوى.
علاج لتهاب عضلة القلب
مُعالجة فشل القلب واضطرابات نظم القلب
مُعالَجة الاضطراب الكامن
تنطوي مُعالجةُ فشل القلب على أخذ مدرات البول والنترات لتخفيف الأَعرَاض،وفي بعض حالات فشل القلب، قد تكون بعض أنواع الجراحة مثل تركيب الجهاز المساعد للبطين الأيسر أو زرع القلب ضروريَّةً.وهناك حاجة إلى المُعالجة الدوائية على المدى الطويل لفشل القلب .
تجري مُعالجة اضطرابات نظم القلب بالعلاج المُضادّ لعدم انتظام ضربات القلب.ويستخدم الأطباء النَّاظمة القلبية أحيَانًا، إذا استمرَّت اضطرابات النظم القلبي.
قد يجري إعطاء مُضادات حيوية أو أدوية لعلاج أنواع أخرى من العدوى في بعض الأحيان، وذلك إذا كانت العدوى هي السبب في التهاب عضلة القلب.
عندما يُسبِّبُ دواءٌ أو ذيفان التهاب عضلة القلب، يَجرِي إيقاف المادة المسببة، ويجري إعطاء الستيرويدات القشريَّة.
تجري مُعالجة التهاب عضلة القلب ذي الخلايا العرطلة بالستيرويدات القشرية ومُثبِّطات المناعة.
وتجري مُعالجة التهاب عضلة القلب الناجم عن السَّاركويد عن طريق الستيرويدات القشريَّة.