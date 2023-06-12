السكتة الدماغية الإقفارية

ينطوي العلاج طويل الأمد للسكتة الدماغية على تدابير للقيام بما يلي:

السيطرة على المشاكل التي يمكن أن تفاقم آثار السكتة الدماغية

منع أو علاج المشاكل الناجمة عن السكتات الدماغية

الوقاية من السكتات الدماغية في المستقبل

معالجة أية اضطرابات موجودة أيضًا

خلال فترة التعافي، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدَّم وارتفاع درجة الحرارة (الحمى) إلى تفاقم تضرر الدماغي بعد السكتة.ويؤدي خفضهما إلى الحدّ من الضرر وإلى أداءٍ أفضل.

قبل أن يبدأ الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية بتناول الطعام أو الشراب أو الأدوية عن طريق الفم، يجري فحصهم للتحري عن مشاكل في البلع.يمكن للمشاكل في البلع أن تؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي الشفطيتُتخذ إجراءات الوقاية من هذه المشكلة في وقت مبكر.في حال اكتشاف مشاكل، يمكن للمعالج تعليم الأشخاص كيفية البلع بأمان.يحتاج الأشخاص أحيانًا إلى التغذية من خلال أنبوب (التغذية الأنبوبية).

إذا كان الأشخاص لا يستطيعون التحرك من تلقاء أنفسهم أو يجدون صعوبة في الحركة، فإنهم يواجهون خطر الإصابة بخثرات دموية في الساقين (خُثار الوريد العميق) و قرحات الضغط.قَد يجري استخدام جوارب الانضغاط الهوائيّ Pneumatic compression stockings للوقاية من جلطات الدَّم،ويجري تشغيل هذه الجوارب بمضخة كهربائية لتقوم بالضغط بشكلٍ متكرر على ربلتي الساقين وتنقل الدم إلى داخل وعبر الأوردة.قَد يجري إعطاء المرضى الذين يواجهون خطر الإصابة بجلطات الدَّم دواءً مُضادَّاً للتخثُّر أيضًا (مثل الهيبارين heparin)، وذلك عن طريق حقنه تحت جلد البطن أو الذراع.تعطى مُضادَّات التخثَّر عن طريق الفم في كثيرٍ من الأحيان.

تُتخذ إجراءات الوقاية من قرحات الضغط في وقت مبكر.على سبيل المثال، يقوم موظفو المستشفى بتغيير وضعية الشخص في السرير بشكلٍ دوريّ للمساعدة على الوقاية من تشكُّل قرحات الضغط.كما يقومون أيضًا بتفحُّص الجلد للتحري عن أيَّة علامة لقرحات الضغط.

يمكن للتحكم في عوامل الخطر للسكتة الدماغية (مثل ارتفاع ضغط الدم ، والسكّري، والتدخين، والإفراط في تناول الكحول، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والسمنة) أن يساعد على الوقاية من السكتات الدماغية في المستقبل.

الستاتينات (مثل أتروفاستاتين) هي أدوية تساعد على خفض مستويات الكولستيرول والدهون الأخرى.غالبًا ما تُعطى الستاتينات عندما تنجم السكتة الدماغية عن تراكم الرواسب الدهنية في أحد الشرايين (تصلب الشرايين).يساعد هذا العلاج على الوقاية من حدوث المزيد من السكتات الدماغية.

قد تُعطى الأدوية المُضادَّة للصفيحات، التي تؤخذ عن طريق الفم، للحد من خطر تشكل الجلطات الدموية وبالتالي المساعدة على الوقاية من السكتات الدماغية الناجمة عن تصلب الشرايين.يمكن استعمال واحد مما يلي:

الأسبرين

قرص دوائي يحتوي على جرعة صغيرة من مشاركة بين الأسبيرين والديبيريدامول

كلوبيدوغريل Clopidogrel

كلوبيدوغريل مع الأسبرين

يُستطب الكلوبيدوجريل إذا كان لدى الشخص حساسية من الأسبرين.

يبدو أن تناول كلوبيدوغريل مع الأسبرين قد يقلل من خطر السكتات الدماغية في المستقبل أكثر من تناول الأسبرين وحده، ولكن فقط في الأشهر الثلاثة الأولى بعد السكتة الدماغية.وبعد ذلك، لا يكون للمشاركة أيَّة فائدة إضافية على الأسبرين وحده.بالإضافة إلى ذلك، فإن استعمال الكلوبيدوجريل مع الأسبرين لمدة طويلة يزيد من خطر النَّزف بشكل ضئيل.لا تُعطَى الأدوية المُضادَّة للصفيحات عادةً للأشخاص الذين يتناولون الوارفارين لأنَّ الأدوية المُضادَّة للصفيحات تزيد من خطر النَّزف، ولكن، ثمّة استثناءات لذلك أحيانًا.

قد يجري استِخدام مضادَّات التخثُّر (مثل الوارفارين)، التي تؤخذ عن طريق الفم، للوِقاية من السكتات الدماغية الناجمة عن الخثرات الدموية.عندما يستعمل الأشخاص الوارفارين، تُجرى اختبارات الدم بانتظام لقياس الوقت الذي يستغرقه تجلُّط الدَّم.من الضروري إجراء اختبارات منتظمة للتأكد من أن جرعة الوارفارين ليست شديدة الارتفاع.في حال كانت الجرعة مرتفعة جدًا، فسوف يزداد خطر النَزف.

وقد ظهرت أجيال أحدث من مضادات التخثر مثل دابيغاتران، و أبيكسابان، و ريفاروكسيبان، وكثيرًا ما تستخدم كبديل عن الوارفارين.تكون مضادَّات التخثُّر الأحدث هذه أكثر ملاءمة للاستخدام، لأنها، وعلى العكس من الوارفارين، لا تحتاج إلى مراقبة منتظمة بالاختبارات الدموية لقياس الوقت الذي يستغرقه تخثر الدم.كما أنها لا تتأثر أيضًا بالأطعمة، ومن غير المحتمل أن تتفاعل مع أدوية أخرى.ولكن لمضادَّات التخثُّر الجديدة بعض المساوئ.يجب أخذ دابيغاتران dabigatran وأبياكسابان apixaban مرتين في اليوم. (يُستَعمل الوارفارين مرة واحدة في اليوم).كما ينبغي أيضًا عدم تفويت أي جرعة من الأدوية الأحدث حتى تكون هذه الأدوية فعَّالة.كما أنَّ هذه الأدوية أكثر تكلفة بشكل لا يستهان به مقارنة بالوارفارين.

يُعطى المرضى المصابون بالرجفان الأذيني أو أحد اضطرابات الصمامات القلبية مضادَّات التخثُّر (مثل الوارفارين) بدلا من الأدوية المُضادَّة للصفيحات، التي لا يبدو أنها تقي من تكون خثرات الدَّم في القلب.

في بعض الأحيان، يُعطى الأسبرين مع أحد مضادات التخثر للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بسكتة دماغية أخرى (مثل الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية بسيطة).

في حال وجود اضطرابات أخرى، مثل قصور القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، والعدوى الرئوية، فينبغي علاجها.

وبما أن السكتة الدماغية غالبًا ما تُسبب تغيرات في المزاج، لاسيَّما الاكتئاب، فينبغي على أفراد العائلة أو الأصدقاء إبلاغ الطبيب إذا ظهرت أعراض اكتئابية على الشخص.يمكن علاج الاكتئاب دوائياً وبواسطة مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي .