الدوخة هي مصطلح غير دقيق يستخدمه الناس لوصف أعراض وأحاسيس متباينة، مثل

الوهن (الشعور بأن الشخص على وشك السقوط)

خفة الرأس

خلل التوازن

إحساس غامض بدوران الرأس

الدوار (الإحساس بالحركة عند عدم وجود حركة فعلية)

الدوار هو نوع من الدوخة تبدو كإحساس بالحركة عند عدم وجود حركة فعلية.يشعر المرضى بأنهم يدورون أو أن الأشياء من حولهم تدور، أو كلا الأمرين معًا.يكون الشعور مشابهاً للشعور الناجم عن ممارسة لعبة الدوران حول الكراسي ثم التوقف بشكل مفاجئ.حيث يشعر الشخص أحيانًا بأنه يُسحب باتجاه واحد.الدوار ليس تشخيصاً لحالة.وإنما هو وصف لإحساس أو شعور.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالدوار من الغثيان والتقيؤ، وصعوبة التوازن، وصعوبة المشي.كما قد يعاني بعض الأشخاص من حركات أرجحة إيقاعية للعيون (رأرأة nystagmus) خلال نوبات الدوار.

كثيراً ما يخلط الأشخاص بين مصطلح الدوخة dizzeness والدوار vertigo، ولعل ذلك يكون بسبب صعوبة وصف ذلك الإحساس بالكلمات.كما قد تتباين أعراض الدوار لدى الأشخاص في كل مرة.فعلى سبيل المثال، قد تكون الأحاسيس بشكل خفة في الرأس تارة، ومثل الدوار تارةً أخرى.

وبغض النظر عن طريقة وصفها، فإن هذه الأحاسيس تكون مزعجة ومعيقة للحياة اليومية، لا سيما إذا ترافقت مع الغثيان والتقيؤ.كما يمكن لهذه الأعراض أن تسبب مشاكل كبيرة للأشخاص الذين يقومون بمهما حساسة تتطلب الانتباه، مثل قيادة السيارات، أو الطيران، أو تشغيل الآلات الثقيلة.

وتشكل حالات الدوخة نَحو 5 إلى 6٪ من أسباب زيارة المرضى للأطباء.يمكن للدوخة أن تحدث في أي عمر، إلا أنها تصبح أكثر شُيُوعًا مع التقدم في السن.تصيب الدوخة نَحو 40٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة في وقتٍ ما.يمكن للدوخة أن تكون مؤقَّتة أو مزمنة.تُعد الدوخة مزمنة إذا استمرت لأكثر من شهر.تكون الدوخة المزمنة أكثر شُيُوعاً بين كبار السن.

بالنسبة لحالات الدوخة التي تترافق مع الوقوف فقط، انظر الدوخة عند الوقوف.

هل تعلم...

تقييم الدوخة والدوار يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الدوخة على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم. العَلامات التحذيريَّة يمكن لبعض العلامات والأعراض أن تكون مدعاة للقلق عند الأشخاص المصابين بالدوخة.وتشتمل على الصُّدَاع

ألم الرقبة

صعوبة المشي

فقدان الوعي (الإغماء)

الأعراض العصبية الأخرى (مثل مشاكل السمع، أو الرؤية، أو النطق، أو البلع أو صعوبة تحريك الذراع أو الساق) متى ينبغي زيارة الطبيب ينبغي على المرضى الذين تظهر لديهة أي من العلامات التحذيرية، أو المرضى الذين تكون أعراضهم شديدة أو تستمر لأكثر من ساعة، أو المرضى الذين يعانون من التقيؤ الذهاب إلى المستشفى على الفور.أما باقي الحالات فينبغي عرضها على الطبيب بأسرع وقت.أما المرضى الذين واجهوا نوبة واحدة من الدوخة (تستمر لأقل من دقيقة)، بدون أعراض إضافية، فمن الممكن أن ينتظروا ويراقبوا ما إذا كانت ستحدث نوبة أخرى أم لا. ما الذي سيقومُ به الطبيب في حالات الدوخة، سوف يسأل الطبيب في البداية عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.إن ما يجده الطبيب خلال الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض سوف يشير غالبًا إلى سبب الدوخة أو الدوار، ويحدد الاختبارات التي قد يحتاج المريض لإجرائها (انظر جدول بعض أسباب وخصائص الدوخة). بالإضافة إلى العلامات التحذيرية، سوف يتحرى الطبيب بعض السمات الهامة للمرض، مثل شدة الأَعرَاض (هل تعرض الشخص للسقوط)، الشكوى من التقيؤ أو رنين الأذنين، استمرارية أو تقطع ظهور الأَعرَاض، وأية مثيرات محتملة للأعراض (مثل تغيير وضعية الرأس أو تناول دواء معين). من الضروري أن يقوم الطبيب بفحص الأذن والعين والجهاز العصبي.يقوم الطبيب بفحص السمع، وتحري أية تشوهات في تشريح القناة السمعية أو طبلة الأذن.كما يقوم الطبيب بفحص العينين وتحري أية حركات غير طبيعية، مثل الرأرأة. في حال شكوى الشخص من نقص السمع أو سماع صوت في الأذنين (الطنين)فقد يشير ذلك إلى وجود علة في الأذن الداخلية. أما شكوى المريض من الرأرأة فقد يشير إلى اضطراب في الأذن الداخلية أو اضطراب الاتصالات العصبية في جذع الدماغ.عند الإصابة بالرأرأة، فإن العينان تتحركان بشكل سريع ومتكرر في اتجاه واحد، ثم تعودان ببطء أكثر إلى الوضع الأصلي.قد يعمد الطبيب إلى إثارة الرأرأة عند الشخص إذا لم تحدث بشكل عفوي في أثناء الفحص السريري، حيث إن اتجاه حركة العين في أثناء الرأرأة ومدة استمرارها تمنحان الطبيب معلومات تساعده على تشخيص سبب الدوار.ولإثارة الرأرأة، يطلب الطبيب من الشخص أولًا الاستلقاء على الظهر، مع تحريك الرأس من جهة لأخرى لمعاينة العينين.وقد يطلب طبيب العيون الاختصاصي من الشخص ارتداء نظارة خاصة سميكة، ذات اتجاه رؤية واحد، تُدعى نظارة فرينزل.تساعد هذه النظارة الطبيب على رؤية عيني الشخص بشكل مكبر وواضح، إلا أن الشخص لا يرى سوى صورة مغيّمة دون أن يتمكن من تثبيت بصره على أي شيء (حيث إن تثبيت البصر على شيء ما يجعل إثارة الرأرأة أمراً أكثر صعوبة).قد يعمد الطبيب إلى تسجيل حركة العين في أثناء المناورة لإثارة الرأرأة، وذلك عن طريق أقطاب (حساسات) تُثبت على سطح الجلد المحيط بكل عين، أو عن طريق كاميرا فيديو مثبتة على نظارات فرينزل (التخطيط المرئي لكهربية الرأرأة video electronystagmography).إذا لم تحدث الرأرأة عند محاولة تحريك رأس المريض من اتجاه لآخر، فقد يلجأ الطبيب إلى مناورات أخرى.تشمل هذه المناورات وضع ماء بارد جدًّا في القناة السمعية (الاختبار الحروري) وتغيير وضعية الرأس بسرعة (مناورة ديكس-هولبايك). كما قد يلجأ الطبيب إلى إجراء فحص عصبي شامل، مع التركيز على اختبارات المشي، والتوازن، والتناسق الحركي. الجدول بعض أسباب وخصائص الدوخة الاختبارات تتوقف الحاجة إلى الاختبارات على ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وما تظهره نتائج تحري القصة المرضية والتاريخ الطبي للشخص، ولا سيما إذا كانت العلامات التحذيرية موجودة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هجمة مفاجئة ومستمرة من الدوخة، فغالبًا ما يلجأ الطبيب إلى استخدام مستشعر الأكسجين الإصبعي.يُجرى اختبار الحمل لدى بعض النساء. غالبًا ما تتطلب حالات الأشخاص الذين تظهر لديهم علامات تحذيرية تصويراً بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر لديهم علامات تحذيرية ولكن أعراضهم مستمرة منذ فترة طويلة. يمكن استخدام العديد من الاختبارات لتقييم توازن المريض وطريقة مشيه، مثل اختبار رومبرغ.ومن الاختبارات الأخرى الطلب إلى الشخص المشي في خط مستقيم مع وضع إحدى القدمين خلف الأخرى.إذا أظهر الفحص الطبي احتمال إصابة الشخص بنقص السمع، فسوف يُحال الشخص لإجراء تخطيط السمع. ويمكن إجراء اختبار دهليزي شامل في بعض الأحيان.يشمل هذا الاختبار تخطيط كهربية الرأرأة المرئي video electronystagmography (تسجيل محوسب وتحليل لحركة العين الطبيعية)، واختبار الكرسي الدوار (للتحري عن الحركات غير الطبيعية للعين في أثناء الجلوس على الكرسي الدوار)، واختبارات الكمونات العضلية الدهليزية المُثارة vestibular-evoked myogenic potential testing.يقوم بهذه الاختبارات عادةً الأطباء المتخصصون بأمراض الأذن. قد يلجأ الطبيب إلى إجراء تخطيط كَهربيَّة القلب، أو استخدام راصد هولتر لمراقبة شذوذات ضربات القلب، أو تخطيط صدى القلب، أو اختبار الإجهاد بهدف تقييم وظيفة القلب.بالنسبة للدوخة التي تحدث فقط عند الوقوف فقد يتطلب الأمر إجراء اختبارات محددة.

علاج الدوخة والدوار تُعالج الدوخة بعلاج سببها إذا كان ذلك ممكنًا.إذا اشتبه الطبيب بأن الدوخة ناجمة عن دواء معين، فقد تعالج الحالة بالتوقف عن استخدام هذا الدواء أو الحدّ من جرعته أو استخدام دواء بديل. يمكن مُعالَجَة الغثيان والتقيؤ بأدوية مثل ميكليزين أو بروميثازين. أما الدوار الناجم عن اضطرابات في الأذن الداخلية، مثل داء مينيير أو التهاب التيه، أو الدوار المصاحب للصداع النصفي، أو التهاب العصب الدهليزي، فيمكن تدبيرها في كثير من الأحيان بمضادات الهيستامين، مثل ميكليزين، أو الأدوية المهدئة من زمرة بنزوديازيبين، مثل الديازيبام أو لورازيبام. يُعالج الدوار عند أشخاص دوار الوضعة الانتيابي الحميد باستخدام مناورة يقوم بها طبيب متمرس تُدعى مناورة إيبلي (حركة تُشبه شقلبة الرأس).في بعض الأحيان، يتعلم الأشخاص كيفية القيام بذلك في المنزل للمساعدة على تخفيف الأعراض إذا تكررت. يُعالج داء مينيير بشكل أفضل من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة المُدرَّب على علاج هذا الاضطراب المزمن، ولكن المعالجة الأولية تتضمن اتباع نظام غذائي قليل الملح ومدر للبول ("أقراص الماء")، والتي قد لا تكون فعالة عند جميع المصابين بهذا الاضطراب. تُعالج الشقيقة عند الأشخاص الذين يعانون من الدوار الذي يترافق مع الشقيقة. إذا استمر الدوار لفترة طويلة، فقد يستفيد بعض الأشخاص من العلاج الفيزيائي لمساعدتهم على التعامل مع الإحساس باضطراب التوازن.كما قد يوصي المعالجون بطرائق علاجية أخرى، مثل تجنب الحركات التي قد تؤدي إلى الدوخة، مثل النظر إلى الأعلى أو الانحناء إلى الأسفل

تخزين الحاجيات في مستويات يسهل الوصول إليها

النهوض ببطء بعد الجلوس أو الاستلقاء

بسط وقبض اليد وتمطيط القدم قبل الوقوف

تمارين التعلم التي تجمع بين العين والرأس وحركات الجسم للمساعدة على الوقاية من الدوخة

الخضوع لـالعلاج الفيزيائي وممارسة التمارين لتعزيز قوة العضلات والحفاظ على القدرة على المشي دون مساعدة أحد لأطول فترة ممكنة

الخضوع لعلاج إعادة التأهيل الدهليزي (شكل متخصص من العلاج الفيزيائي الذي يستهدف أعراض خلل الدهليزي المحيطية والمركزية)

بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن ومع تقدم الأشخاص في السن، تزداد العَوامِل التي تجعل الدوخة والدوار أكثر شيوعاً.حيث تصبح الأعضاء المشاركة في عملية التوازن، وخاصة مكونات الأذن الداخلية، أقل كفاءة في وظائفها.كما يصبح من الصعب رؤية الأجسام في الضوء الخافت.كما تتباطأ استجابة آليات الجسم التي تنظم ضغط الدَّم (كما في حالة الوقوف على سبيل المثال).كما يكون كبار السن أكثر عرضة لتناول الأدوية التي يمكن أن تسبب الدوخة. وعلى الرغم من أن الدوخة والدوار هي أعراض مزعجة عند جميع الأعمار، إلا أنها قد تسبب مشاكل أكثر عند كبار السن.حيث إن الأشخاص الضعفاء يواجهون خطراً أكبر للسقوط والإصابات الخطيرة عندما يعانون من الدوخة.حتى ولو لم يسقط الشخص، فإن خوفه من الوقوع غالبًا ما يؤثر بشكل كبير على قدرته للقيام بالأنشطة اليومية. كما إن الأدوية التي تساعد على تخفيف الدوار قد تجعل الشخص يشعر بالنعاس.ويكون هذا التأثير الجانبي أكثر شُيُوعًا وشدةً عند كبار السن. كما يمكن للمسنين المصابين بالدوخة أو الدوار الاستفادة من العلاج الفيزيائي العام والتمارين الرياضية بشكل أكبر من الأشخاص الشباب، وذلك للمساعدة على تقوية عضلاتهم وتعزيز اعتمادهم على النفسو استقلاليتهم.ويمكن للمعالجين الفيزيائيين تزويد الأشخاص من كبار السن أو ذوي الإعاقة بتعليمات تساعدهم على الوقاية من السقوط.