التِهابُ المَفصِلِ العَدوائِيّ

يبدأ ظهورُ الأعراض في التهاب المَفاصِل العدوائي الحاد خلال ساعاتٍ إلى بضعة أيام عادةً.ويُصبح المَفصِلُ المصاب بالعدوى عادةً مؤلمًا بشدَّةٍ، وأحمرَ ودافئًا في بعض الأحيان.ويكون تحريكه أو لمسه مؤلمًا جدًّا.يتجمَّع السَّائِلُ في المَفصِل المصاب بالعدوى مُسبِّبًا تورُّمه وتيبُّسه.كما تشتمل الأعراضُ في بعض الأحيان على الحمَّى والقشعريرة.في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تحدث صدمة إنتانية.

يؤدي التهاب المَفاصِل السَّيَلاني إلى ظهور أعراضٍ خفيفةٍ عادةً.وتستمرُّ الحمَّى عندَ المرضى ما بين 5-7 أيَّام عادةً.ويمكن أن يُعانوا من ظهور فقاعات، أو عُقيدات، أو قرحات، أو طفحٍ جلديّ، أو قروحٍ على الفم أو الأعضاء التناسلية أو على الجذع أو اليدين أو الساقين.قد ينتقل الألم من مفصلٍ إلى آخر قبلَ أن يصبح المَفصِل مُتورِّمًا ومؤلمًا عند لمسه.ويمكن أن تُصاب الأوتار بالالتهاب.

يميلُ الرضَّع والأطفال الصغار جدًّا إلى عدم تحريك المَفصِل المصاب بالعدوى، ويكون متهيِّجين، وقد يرفضون تناولَ الطعام، مع وجود احتمال لحدوث حمَّى.كما قد يرفض الأطفالُ الصغار الذين يعانون من حالات عدوى في الركبة أو الورك أن يمشوا.

تنطوي أعراضُ التهاب المَفاصِل العدوائي المزمن عادةً على حدوث تورُّمٍ تدريجيٍّ، والشعور بدفءٍ خفيفٍ، واحتمال حدوث احمرارٍ خفيفٍ في منطقة المَفصِل، والشعور بألمٍ موجعٍ قد يكون خفيفًا وأقلُّ شدَّةً من ألم التهاب المَفاصِل العدوائي الحاد.تكون الإصابةُ بالعدوى في مفصلٍ واحد عادةً.

يمكن أن يُعاني المرضى من أعراضٍ أخرى وفقًا لسبب الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي، مثل أعراض داء لايم أو تورُّم العُقَد اللِّمفية إذا كان السبب هو جرح عضَّةٍ مصابٍ بالعدوى.