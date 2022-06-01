التِهابُ المَفصِلِ العَدوائِيّ

التهابُ المَفاصِل العدوائي infectious arthritis هو عدوى في سوائل وأنسجة المَفصِل، تنجم عن الجراثيم عادةً، ولكنَّها تنجم عن فيروساتٍ أو فطريَّاتٍ في بعض الأحيان.
قد تنتشر الجراثيمُ أو الفيروسات أو الفطريات عبر مجرى الدَّم أو من حالة عدوى قريبة إلى المَفصِل، مُسبِّبةً العدوى.
يظهر الألمُ والتَّورم والحمَّى في غضون ساعات أو خلال يومين.
يُسحَبُ سائل المَفصِل عن طريق إبرةٍ ويجري فحصه.
ويُبدَأ باستعمال المضادَّات الحيويَّة مباشرةً.
يوجد نوعان من التهاب المَفاصِل العدوائي:
الحادّ
المزمن
التهابُ المَفاصِل العدوائي الحادّ
يبدأ التهابُ المَفاصِل العدوائي الحاد acute infectious arthritis الناجم عن الجراثيم بسرعة.تكون معظم حالات التهابُ المَفاصِل العَدوائي حادَّةً.يمكن لالتهاب المَفاصِل العدوائي الحاد أن يُصيبَ الأشخاصَ الأصحَّاء، وكذلك الذين لديهم عوامل خطر.قد تتخرَّب أو تتضرَّر الغضاريف الموجودة داخل المَفصِل خلال ساعاتٍ أو أيَّام، وهي من البنى الضروريَّة لقيام المَفصِل بحركته الطبيعيَّة.
يحدث التهابُ المفاصل أحيانًا عند المصابين بعدوى لا تشمل العظام أو المفاصل، مثل حالات عدوى الأعضاء التناسلية أو الجهاز الهضمي.ويكون هذا النوعُ من التهاب المَفاصِل ردَّة فعلٍ على تلك العدوى، ولذلك يسمَّى التهاب المَفاصِل التفاعلي reactive arthritis.يكون المَفصِلُ في التهاب المَفاصِل التفاعلي ملتهبًا دون أن يُصاب بالعدوى بشكلٍ فعلي.
التهابُ المَفاصِل العدوائي المزمن
يبدأ التهابُ المَفاصِل العدوائي المزمن Chronic infectious arthritis بشكلٍ تدريجي على مدى عدَّة أسابيع.تكون حالاتٌ قليلة جدًا من التهاب المفاصل العدوائي مزمنة.يُصيب التهابُ المَفاصِل العدوائي المزمن غالبًا الأشخاصَ الذين لديهم عوامل خطر.
وتُعدُّ مفاصلُ الركبة والكتف والمعصم والورك والمرفق ومفاصل أصابع اليدين هي المَفاصِل التي من الشائع إصابتها بهذا النوع من العدوى.تُصيبُ معظمُ حالات العَدوَى الجُرثومِيَّة والفطرية والمتفطِّرية مفصلًا واحدًا فقط، أو عددًا من المَفاصِل في بعض الأحيان؛فمثلًا، تُصيبُ الجرثومة المُسبِّبة لداء لايم مفاصلَ الركبة بالعدوى غالبًا.يمكن أن تُصيب جرثومة المكوَّرات البنيَّة gonococcal bacteria، التي تُسبِّبُ مرض السَّيَلان gonorrhea، والفيروسات (مثل فيروس التهاب الكبد hepatitis) وبعض الجراثيم الأخرى أحيانًا، عددًا قليلًا أو كثيرًا من المَفاصِل في الوقت نفسه.
أسباب التهاب المفاصل العدوائي
تنتقل الكائناتُ الحيَّة المُسببة للعدوى عادةً، وخصوصًا الجراثيم، إلى المَفصِل من حالة عدوى مجاورة (مثل التهاب العظم والنقي osteomyelitis أو من جرحٍ مصابٍ بالعدوى) أو من خلال مجرى الدَّم.يمكن أن يُصابَ المَفصِل بالعدوى مباشرة إذا تلوَّث خلال الجراحة أو عن طريق الحقن، أو نتيجة إصابة (مثل جرح عضَّة شخصٍ أو عضَّة كلبٍ أو قطةٍ أو جُرَذ).
التهابُ المَفاصِل العدوائي الحادّ
ينجم التهابُ المَفاصِل العدوائي الحاد عن العدوى بجراثيم وفيروسات عادةً.
تختلف أنواعُ الجراثيم التي يمكن أن تصيب المَفاصِل بالعدوى، ولكن تختلف الجَّراثيم التي يُرجَّح أن تُسبِّبَ التهابَ المفاصل العدوائي الحاد باختلاف عمر الشخص:
حديثو الولادة: المكوّرات العقديَّة من المجموعة B والإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية E. coli وغيرها من الجَّراثيم المعروفة مثل العُصيَّات سلبيَّة الغرام) والمُكوَّرات العنقوديَّة الذَّهبيَّة.
الرُّضَّع والأطفال الصغار: العنقوديَّات الذَّهبيَّة، والمكورات العُقديَّة وعصيات سلبيَّة الغرام و الكينغيلة الكينغية
الأطفال الأكبر سنًّا والبالغون: العنقوديات الذهبية، والعِقديَّات والمكوَّرات البنية.
كما يمكن للمُلتويات (نوع من الجراثيم)، كتلك التي تُسبِّبَ داء لايم ومرض الزُّهري، أن تصيبَ المَفاصِل بالعدوى.
كما يمكن للفيروسات، مثل فيروس العَوَز المَناعي البَشَري والفيروسات الصغيرة والفيروسات التي تُسبِّب الحصبة الألمانيَّة والنُّكاف والتهاب الكبد الفيروسي B والتهاب الكبد الفيروسي C، أن تصيب المفاصل عندَ الأشخاص من أيِّ عمرٍ بالعدوى.
يوجد الكثير من عوامل الخطر لالتهاب المَفاصِل العدوائي.ولكن، لم يكن لدى معظم الأطفال الذين أُصيبوا بالتهاب المَفاصِل العدوائيَّة عوامل خطر مُحدَّدة.
تنطوي عواملُ خطر التهاب المَفاصِل العدوائي الحاد على ما يلي:
تاريخ الإصابة بعدوى المَفاصِل
المَفصِل الاصطناعي أو جراحة المَفصِل
استعمال إبر لحقن الأدوية
أمراض مزمنة محددة (مثل داء السكَّري والذئبة والاضطرابات الرئويَّة أو الكبديَّة المزمنة)
تقدُّم السنّ
أنواع السُّلُوك التي تزيد من خطر الإصابة العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (مثل الجِماع مع شركاء متعدّدين ودون استخدام العوازل)
الاضطرابات التي تُسبِّبُ ضررًا دائمًا في المَفصِل (مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي وخشونة المَفاصِل والتهاب المَفاصِل النَّاجم عن الإصابة)
العدوى التي تصل إلى مجرى الدَّم (تجرثم الدَّم)
الأشخاص الذين يخضعون لجلسات غَسل الكُلى
حالات العدوى الجلديَّة
مثلًا، قد تنتقل الجراثيم إلى مفصلٍ أو أكثر من مفاصل شخصٍ مصابٍ بالالتهاب الرئوي (عدوى في الرِّئة) أو بالإنتان (عدوى في مجرى الدَّم)، ممَّا يؤدي إلى التهاب المَفاصِل العدوائي.
قد يُصابُ الأطفالُ الذين ليست لديهم عوامل خطر بالتهاب المَفاصِل العدوائي الحادّ.ولم تتجاوز أعمار حوالى 50٪ من الأطفال المصابين بحالات عدوى المَفاصِل الثلاث سنوات؛إلَّا أنَّ التطعيمَ الروتيني في مرحلة الطفولة للوقاية من المستديمة النَّزليَّة والمكوَّرة العِقديَّة الرئوية يُنقصُ معدَّل الإصابة عند هذه الفئة العمريَّة.
التهابُ المَفاصِل العدوائي المزمن
ينجم التهابُ المَفاصِل العدوائي المزمن عادةً عن العدوى بجرثومة المتفطِّرة السُّلِّيَّة Mycobacterium tuberculosis (السَّبب الرئيسي للإصابة بداء السُّل) أو الفطريَّات أو الجَّراثيم.
تنطوي عواملُ الخطر لالتهاب المَفاصِل العدوائي المزمن على ما يلي:
تثبيط جهاز المناعة (الناجم عن السرطان أو استعمال الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ)
هل تعلم...
أعراض التهاب المفاصل العدوائي
يبدأ ظهورُ الأعراض في التهاب المَفاصِل العدوائي الحاد خلال ساعاتٍ إلى بضعة أيام عادةً.ويُصبح المَفصِلُ المصاب بالعدوى عادةً مؤلمًا بشدَّةٍ، وأحمرَ ودافئًا في بعض الأحيان.ويكون تحريكه أو لمسه مؤلمًا جدًّا.يتجمَّع السَّائِلُ في المَفصِل المصاب بالعدوى مُسبِّبًا تورُّمه وتيبُّسه.كما تشتمل الأعراضُ في بعض الأحيان على الحمَّى والقشعريرة.في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تحدث صدمة إنتانية.
يؤدي التهاب المَفاصِل السَّيَلاني إلى ظهور أعراضٍ خفيفةٍ عادةً.وتستمرُّ الحمَّى عندَ المرضى ما بين 5-7 أيَّام عادةً.ويمكن أن يُعانوا من ظهور فقاعات، أو عُقيدات، أو قرحات، أو طفحٍ جلديّ، أو قروحٍ على الفم أو الأعضاء التناسلية أو على الجذع أو اليدين أو الساقين.قد ينتقل الألم من مفصلٍ إلى آخر قبلَ أن يصبح المَفصِل مُتورِّمًا ومؤلمًا عند لمسه.ويمكن أن تُصاب الأوتار بالالتهاب.
يميلُ الرضَّع والأطفال الصغار جدًّا إلى عدم تحريك المَفصِل المصاب بالعدوى، ويكون متهيِّجين، وقد يرفضون تناولَ الطعام، مع وجود احتمال لحدوث حمَّى.كما قد يرفض الأطفالُ الصغار الذين يعانون من حالات عدوى في الركبة أو الورك أن يمشوا.
تنطوي أعراضُ التهاب المَفاصِل العدوائي المزمن عادةً على حدوث تورُّمٍ تدريجيٍّ، والشعور بدفءٍ خفيفٍ، واحتمال حدوث احمرارٍ خفيفٍ في منطقة المَفصِل، والشعور بألمٍ موجعٍ قد يكون خفيفًا وأقلُّ شدَّةً من ألم التهاب المَفاصِل العدوائي الحاد.تكون الإصابةُ بالعدوى في مفصلٍ واحد عادةً.
يمكن أن يُعاني المرضى من أعراضٍ أخرى وفقًا لسبب الإصابة بالتهاب المَفاصِل العدوائي، مثل أعراض داء لايم أو تورُّم العُقَد اللِّمفية إذا كان السبب هو جرح عضَّةٍ مصابٍ بالعدوى.
تَشخيصُ التهاب المفاصل العدوائي
تحليل وزرع سائل المَفصِل
الاختبارات الدَّموية
اختبارات البلغم والسائل النخاعي والبول في بعض الأحيان
التصوير بالأشعَّة السِّينية أو بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية في بعض الأحيان
يشتبه الأطباءُ عادةً في تشخيص التهاب المَفاصِل العدوائي عندَ المصابين بالتهاب مفاصل شديد أو غير مُفسَّر، وعند الذين يُعانون من مجموعاتٍ أخرى من الأَعرَاض التي من المعروف أنَّها تحدث عند المصابين بالتهاب المَفاصِل العدوائي.
تُسحَبُ عادةً عَيِّنَة من سائل المَفصِل عن طريق إبرة (تسمّى شفط المَفصِل أو بزل المَفصِل) في أقرب وقتٍ ممكن.يُفحصُ السَّائِل للتحري عن وجود زيادة في عدد الكريَّات البيض، ولمعرفة أنواع الجراثيم والكائنات الحيَّة الأخرى.قد يقوم المختبرُ باستنبات وتحديد الجراثيم المُسبِّبة للعدوى من سائل المَفصِل (يسمى الإجراء زرعًا) عادةً، ما لم يكن الشخص قد استعمل مضاداتٍ حيويَّة منذ مدّةٍ قريبة؛إلَّا أنَّه يَصعُبُ القضاء على الجراثيم التي تُسبِّبُ السَّيَلان وداء لايم والزهري عند وجودها في سائل المَفصِل.يقوم المختبُر بإجراء فحوصٍ للمضادَّات الحيويَّة الفعَّالة التي تقضي على الجراثيم التي نمت في المستنبت.
ويوصي الطبيبُ عادةً بإجراء اختباراتٍ دمويَّة، لأنَّ الجراثيم المُسبِّبة لحالات عدوى المَفاصِل تظهر في مجرى الدم غالبًا.كما يمكن فحصُ البلغم والسائل الشوكي والبول للتحرِّي عن الجراثيم، للمساعدة على تحديد مصدر العدوى ومعرفة ما إذا كانت العدوى قد أصابت مكانًا آخر.
كما يوصي الأطبَّاء بأخذ عيِّناتٍ من الإحليل وعنق الرحم والمستقيم والحلق عند الاشتباه بأنَّ التهاب المَفاصِل العدوائي ناجمٌ عن المُكوَّرات البنيَّة.وتُجرى اختباراتٌ للتَّحرِّي عن العدوى بالمُتدثِّرات chlamydial infection في الأعضاء التناسليَّة (عدوى أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي)، لأنَّ الكثير من المصابين بعدوى المكوَّرات البنيَّة مصابون كذلك بعدوى المُتدثِّريَّة.
لتسهيل اكتشاف الجُّرثوم ومعرفة نوعه، قد يوصي الأطبَّاء بتحليل سائل المَفصِل باستعمال طريقة تفاعل البوليميراز السَّلسلي polymerase chain reaction technique (نوع من اختبار تضخيم الحمض النووي)، وذلك للكشف عن الحمض النووي الوراثي للمكوَّرات البنيَّة والمتفطرات، لتسهيل الكشف والتعرُّف إلى الجراثيم.
يمكن أن يوصي الأطباء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية للمفصل المصاب بالعدوى، لاستبعاد الحالات الأخرى.وقد يطلب الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي عند تعذُّر فحص أو بزل المَفصِل بسهولة.كما يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصَّوتية لمعرفة كميَّة السَّائِل أو القيح (الخراجات) المتجمِّع.
مآل التهاب المفاصل العدوائي
يمكن أن يؤدّي التهاب المَفاصِل العدوائي، الناجم عن جرثومة لاسيلانيَّة، إلى إلحاق ضررٍ دائمٍ في غضروف المَفصِل خلال ساعاتٍ أو أيَّام.
لا يؤدي التهابُ المَفاصِل العدوائي الناجم عن جرثومة المكوَّرة البنيَّة إلى حدوث ضررٍ دائمٍ في المَفاصِل عادةً.
لا يستعيد المصابون بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي إمكانية استعمال المَفصِل المصاب بالعدوى بشكلٍ كامل، كما يزداد خطرُ وفاتهم.
علاج التهاب المفاصل العدوائي
المضادَّات الحيوية أو الأدوية المُضادَّة للفطريات
تصريف القيح
تجبير المَفصِل يتبعه العلاج الفيزيائي
يمكن أن تساعدَ مضاداتُ الالتهاب غير الستيرويدية وبعض المسكنات الأخرى أحيانًا على تخفيف الألم والالتهاب والحمى.
المضاداتُ الحيويَّة
يجب البدءُ بالمضادَّات الحيوية بمجرد الاشتباه بالعدوى، حتى قبل أن يحدد المختبرُ الكائنَ المُسبِّبَ للعدوى.تُستعمل المضادَّاتُ الحيويَّة للقضاء على الجراثيم التي من المرجَّّح أنَّها تسبَّبت بحدوث العدوى، إلى حين معرفة الكائن الذي سبَّب العدوى، حيث يمكن معرفته خلال 48 ساعة من بزل سائل المَفصِل.تُستعملُ المضادَّاتُ الحيوية عن طريق الوريد في البداية لضمان وصول ما يكفي من الدواء إلى المَفصِل المصاب بالعدوى.
يحدث بعض التحسُّنُ في غضون 48 ساعة عادةً إذا كانت المضادَّات الحيوية فعَّالة تجاه الجراثيم المُسبِّبة للعدوى.قد يستبدل الطبيبُ المضادَّ الحيويَ وفقًا لحساسية بكتيريا معيَّنة لمضادَّات حيوية محدَّدة، بمجرَّد معرفته نتائج الاختبار.يستمر استعمالُ المضادَّات الحيويَّة عن طريق الحقن الوريدي لمدة تتراوح بين 2-4 أسابيع؛ثم تُستعمل المضادَّات الحيوية عن طريق الفم بجرعاتٍ مرتفعة لمدة تتراوح بين 2- 6 أسابيع أخرى.
قد تكون العدوى التي تستمرّ مدّة طويلة، ولا تَشفى بالمضادَّات الحيوية التقليدية، ناجمةً عن المتفطِّرات mycobacteria أو الفطريَّات.تُعالج حالاتُ العدوى الناجمة عن الفطريَّات باستعمال الأدوية المُضادَّة للفطريات.وتجري مُعالَجَة العدوى الناجمة عن المتفطرات بتوليفةٍ من المضادَّات الحيوية.تحتاج حالاتُ العدوى النَّاجمة عن الفطريات والمتفطِّرات إلى معالجة طويلة الأمد؛
بينما تتحسَّن حالات العدوى النَّاجمة عن الفيروسات دون استعمال المضادَّات الحيوية عادةً.
تصريفُ القيح
يقوم الطبيبُ بتصريف القيح غالبًا من خلال إبرة (شفط) لمنع تجمُّعه، وذلك لأنَّ القيح المتجمِّع قد يُلحق الضَرَر بالمفصل، وقد يزيد من صعوبة العلاج بالمضادَّات الحيوية.يمكن اللجوءُ إلى تنظيرالمفصل (إجراء باستخدام منظار صغير لمشاهدة الجزء الداخلي من المَفصِل مباشرة) عندَ وجود صعوبة في تصريف القيح عن طريق الإبرة (كما هي الحالُ في مفصل الورك) أو عندَ فشل التصريف، أو قد توجد ضرورة لإجراء عملية جراحية لتصريف المَفصِل.يُجرى الشفط أكثر من مرَّة غالبًا.يُترك الأنبوبُ في مكانه لتصريف القيح في بعض الأحيان.
التَّجبيرُ والعلاج الفيزيائي
يُجبَّرً المَفصِل (لمنعه من التحرك) في الأيام القليلة الأولى من الاصابة للمساعدة على تخفيف الألم، ثمَّ تبدأ المعالجة الفيزيائيَّة لتقوية العضلات ومنع حدوث تيبُّس وخسارة دائمة لوظيفته.
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مؤسسة التهاب المفاصل: معلومات شاملة عن أنواع مختلفة من التهاب المَفاصِل، بما في ذلك التهاب المَفاصِل العدوائي، ومعلومات حول التعايش مع التهاب المَفاصِل