أدوات الوقاية

هناك العديد من الوسائل الوقائية، نذكر منها الوسائل الرئيسية التالية:
اتباع نمط حياة صحي، يشمل ذلك الالتزام بعادات صحية مثل ارتداء حزام الأمان، وتناول الغذاء الصحي، وممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية، واستخدام واقيات من الشمس، وعدم التدخين
الحصول على اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا، والالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية، والعدوى في مرحلة الطفولة
اتباع نصائح مزودي الرعاية الصحية فيما يخص التحريات، مما يُساعد على الكشف المبكر عن حالات مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان
إذا كان الشخص يواجه خطرًا كبيرًا للإصابة باضطرابات معينة (مثل تصلب الشرايين) أو يعاني فعلًا من هذا الاضطراب، فإن تناول الأدوية على النحو الموصى به يُساعد على علاج المرض أو الحيلولة دون تفاقمه أو الإصابة به (يُسمى العلاج الدوائي الوقائي أو الوقاية الكيميائية)
يشتمل العلاج الدوائي الوقائي على ما يلي:
أدوية خافضة للكولسترول للوقاية من تصلب الشرايين.
الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية و/أو السكتات الدماغية عند الأشخاص الذين يُواجهون زيادةً في خطر هذه الاضطرابات
تاموكسيفين للوقاية من سرطان الثدي عند النساء اللواتي يواجهن زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي
الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم لخفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية
هل تعلم...
أسلوب الحياة الصحي
يرتبط نمط الحياة مع خطر الإصابة بالأمراض بشكل واضح.على سبيل المثال، إن اتباع نظام غذائي غير صحي (يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، والدهون المشبعة، والأحماض الدهنية المتحولة والعوز في عناصر غذائية محددة أخرى)، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، والتدخين، هي عوامل خطر تزيد جميعها من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والسكتة الدماغية، وهي الأَسبَاب الرئيسية الثلاثة للوفاة في الولايات المتحدة.يساعد تغيير أنماط الحياة غير الصحية على الوقاية من اضطرابات معينة و/أو تحسين اللياقة البدنية ونوعية الحياة.كما إن استشارة الأطباء وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية يساعد الأشخاص على اتخاذ القرارات السليمة وترسيخ العادات الصحية.ولكن اتباع نمط حياة صحي والاستمرار عليه هو مسؤولية الشخص وحده.قد يكون اتباع نظام غذائي صحي باستمرار وممارسة ما يكفي من النشاطات الرياضية أمرًا صعبًا على الكثيرين من الناس، ولكن الأشخاص الذين يفعلون ذلك يتراجع لديهم خطر الإصابة باضطرابات خطيرة وغالبا ما يشعرون بصحة وطاقة أعلى.
تساعد عادات الطعام الصحية على الوقاية أو السيطرة على اضطرابات عديدة، مثل ارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، والسكّري، وتخلخل العظام، وبعض أنواع السرطان.تشمل التوصيات كلًا مما يلي:
تناول وفرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والخبز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية يحتوي على نسبة عالية من الألياف
تقليل استهلاك الدهون المشبعة (مثل تلك الموجودة في الزبدة، والجبن، ولحم البقر، ولحم الخنزير، والدواجن مع الجلد، وبعض الأطعمة المحضرة)، وتجنب الأحماض الدهنية المتحولة
اختيار الدهون الصحية عوضًا عن الدهون المشبعة (تشتمل الدهون الصحية على الأسماك الدهنية، مثل التونة، والسلمون، والماكريل، والرنجة، والدهون الموجودة في زيت الزيتون وبعض الزيوت النباتية [بذور الكتان، وزيت الكانولا، وزيت فول الصويا]، وبذور الكتان، والجوز)
الاقتصار على كمية السعرات الحرارية الموصى بها للحفاظ على وزن الجسم (انظر الجدول مؤشر كتلة الجسم (BMI))
الحدّ من كمية الملح المستهلكة
الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين D (سواءً في النظام الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية)
من شأن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية أن تساعد على الوقاية من السمنة، وارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكّري، وبعض أنواع السرطان، والإمساك، وحوادث السقوط، والعديد من المشاكل الصحية أخرى.إن أفضل خطة للتمارين تتضمن ممارسة النشاطات البدنية المتوسطة لمدة 150 دقيقة كاملة أسبوعيًا، أو التمارين الهوائية الشديدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا (أو مزيج من كلا النوعين من التمارين).ينبغي أن يستمر التمرين 10 دقائق على الأقل، والأفضل أن تكون التمارين موزعة على مدار الأسبوع.تنطبق قاعدة "قليل مستمر خير من كثير منقطع" على هذا الأمر.على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين يخصصون 10 دقائق للتمرين الرياضي لمرات قليلة أسبوعيًا أن يحصلوا على فوائد جمة، وخاصة إذا كان التمرين مجهدًا.يُعد المشي أحد التمارين البسيطة والفعالة، والتي يستمتع بها الكثير من الناس.يمكن لأنواع معينة من التمارين الرياضية أن تستهدف مشاكل محددة.على سبيل المثال، يساعد التمطيط على تحسين مرونة الجسم، وهو ما قد يساعد على الوقاية من حوادث السقوط.كما تٌُقلل التمارين الرياضية من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والذبحة الصدريةُ.
يُعد الاقلاع عن التدخين عاملًا مهمًا من عوامل الحياة الصحية.يمكن للطبيب تشجيع المريض وتقديم المشورة حول سبل الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك تزويده بالمعلومات والتوصيات لاستخدام المنتجات المُعيضة عن النيكوتين، والبوبروبيون والفارينكلين (أدوية تساعد على تقليل الرغبة بالتدخين) بنجاح، وغيرها من الوسائل التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.
كما إنه من الضروري الالتزام بقواعد الممارسة الجنسية الآمنة.ومن تلك القواعد، تجنب الشركاء الجنسيين الخطرين، والالتزام بشريك جنسي واحد.يمكن للأشخاص الذين لديهم أكثر من شريك جنسي الحدّ بشكل كبير من خطر إصابتهم بعدوى منتقلة بالجنس عن طريق استخدام الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس بشكل صحيح في كل مرة يمارسون فيها الجنس.أما الأشخاص الذين لديهم حساسية من مطاط اللاتكس فيمكنهم استخدام أنواع أخرى من الواقيات الذكرية.
ومن الضروري أيضًا الحدّ من استخدام المشروبات الكحولية.توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يمتنع البالغون في سن الشرب القانوني عن تناول الكحول نهائيًا أو الحد من الكمية التي يتناولونها إلى مشروبين أو أقل في اليوم بالنسبة للرجال أو مشروب واحد أو أقل في يوم واحد بالنسبة للنساء في الأيام التي يستهلكون فيها الكحول.(يحتوي المشروب الكحولي الواحد على نَحو 12 أونصة [341 مل] من البيرة، أو 5 أونصة [142 مل] من النبيذ، أو 1.5 أونصة [43 مل] من المشروبات الكحولية الأكثر تركيزًا، مثل الويسكي.)من غير الواضح ما إذا كان شرب الكحول، حتى وإن كان بكميات صغيرة من الكحول، له أي فائدة صحية.بالإضافة لذلك، فإن شرب كميات صغيرة من الكحول قد يزيد أيضًا من خطر التأثيرات الضارة.
تُعد الوقاية من الإصابات أمرًا أساسيًا للحفاظ على نمط حياة صحي.يمكن أن يقلل الأشخاص من خطر الحوادث من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل ارتداء تجهيزات وقائية مناسبة (بما في ذلك أحزمة الأمان).بالنسبة للأشخاص الأكبر سنًا، يمكن للأمور التالية أن تساعد على التقليل من خطر السقوط:
إزالة البسط أو السجادات الصغيرة
إنارة المنزل بشكل جيد
ممارسة التمرين (وخاصة تمارين تحسين التوازن وقوة العضلات)
الخضوع إلى فحص الرؤية بشكلٍ منتظمٍ، والحصول على النظارات الصحيحة، وارتدائها
الطلب من الطبيب، أو الممرضة، أو الصيدلاني مراجعة جميع الأدوية التي يمكن أن تسهم في حدوث السقوط عند البدء باستعمال دواء جديد أو تغيير الأدوية المستعملة مسبقًا
يُعد النوم لفترات كافية أيضًا جزءًا هامًا من نمط الحياة الصحي، كما إنه يؤثر بشكل خاص في المزاج والحالة النفسية.يزيد النوم لفترات غير كافية من خطر الحوادث والإصابات الرضية.
الدليل المُبسّط للسلامة
يمكن أن تساعد تدابير السلامة البسيطة والمعقولة على منع الإصابات.وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
السلامة العامة
سلامة المنزل
لمنع الحوادث والإصابات المرتبطة بسقوط الأطفال:
لمنع التسمم:
لمنع الحرائق:
لمنع التسمم بأحادي أكسيد الكربون:
لمنع التعرض لغاز الرادون:
لمنع التسمم بالرصاص:
لمنع الحروق:
سلامة الأغذية
سلامة السيارة
التطعيم
لقد حققت اللقاحات نجاحًا هائلاً على مستوى العالم.فقد انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية والمميتة أحيانًا، مثل الدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز، والتهاب الغُدَّة النكفية، والحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، وذلك بنسبة تزيد عن 99٪ بالمقارنة مع أعلى معدلات الإصابة بها، وذلك بفضل توافر لقاحات فعالة وآمنة واستخدامها على نطاق واسع.وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت اللقاحات في توفير نحو 16 دولارًا من تكاليف الرعاية الصحية لكل 1 دولار يُنفق عليها.
وفي المقابل، هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تُعزى لّلقاحات (انظر مخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة).تعتمد الآثار الجانبية على نوع اللقاح، ولكن الآثار الجانبية الأكثر شُيُوعًا عادًة ما تكون بسيطة، وتشمل التورم، الألم، وردات الفعل التحسسية في موقع الحقن، وأحيانًا الحمى أو القشعريرة.وقد تحدث آثار جانبية أكثر خطورة.يشمل ذلك التفاعلات المناعية الذاتية (مثل مُتلازمة غيلان باريه، التي تسبب ضعفًا مؤقَّتًا أو شللًا).أما الآثار الجانبية الخطيرة فتكون نادرة جدًّا إذا جَرَى استخدام اللقاحات بشكل مناسب.
لم تتوصل الدراسات المنهجية والضخمة إلى وجود أي صلة بين اللقاحات والآثار الجانبية الخطيرة الأخرى مثل التوحد.أما التقارير التي تدعي بأن اللقاحات تسبب الإيدز أو العُقم فهي مجرد أساطير حديثة ولا تستند إلى أية أسس علمية.كما إن رفض التطعيم بحجة تجنب آثارها الجانبية، فلن يؤدي سوى إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، وهو ما يشكل تهديدًا أكبر بكثير للصحة من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.
هل تعلم...
فكثيرًا ما يكون الأطفال والمراهقون وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هم الأكثر تعرضًا للعدوى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.إذا كان هؤلاء الأشخاص مصابين بمثل هذه العدوى، فغالبًا ما يكونون أكثر عرضة لأعراض خطيرة.على سبيل المثال، يميل السعال الديكي pertussis إلى أن يسبب أعراضًا حادة لدى الرضع، ولكن أعراضه تكون خفيفة مثل أعراض الزكام عند البالغين الذين يتمتعون بصحة سليمة بشكل عام.وعلى الرغم من أهمية تلقيح الأشخاص الأكثر عُرضةً للإصابة بالمرض، إلا أن تطعيم الأشخاص الآخرين مهم أيضًا.حيث إن القيام بذلك لا يقي المُطعَّمين من الإصابة بالعدوى وحسب، وإنما يقلل أيضًا من أعداد الإصابات التي قد تحدث في المجتمع وتنتشر إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.وهكذا، تتراجع معدلات الوفيات والمُضَاعَفات الخطيرة في المجتمع من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.ويسمى هذا التأثير بمناعة القطيع herd immunity.
التحرّي والاستقصاء
التحري screening هو فحص الأشخاص من ذوي الخطورة المرتفعة للكشف عما إذا كانوا يعانون من أية أعراض (انظر أيضًا قرارات الاختبارات الطبية، واختبارات التحري).يمكن للتحري أن يُمكِّن الأطباء من اكتشاف الاضطراب وبدء علاجه في وقت مبكر.يمكن للعلاج المبكر أن يقلل من خطر الوفاة بسبب الاضطرابات.على سبيل المثال، يمكن تشخيص وعلاج تشوهات عنق الرحم أو القولون قبل أن تصبح سرطانية.
وقد ساهمت برامج التحري في الحدّ من أعداد الوفيات الناجمة عن بعض الاضطرابات بشكل كبير.على سبيل المثال، كان سرطان عنق الرحم فيما مضى المسؤول عن أكبر أعداد الوفيات بين مريضات السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمجرد اعتماد إجراءات التحري عن سرطان عنق الرحم انخفضت معدلات الوفيات به بنسبة 75٪ منذ عام 1955.إلَّا أنَّ هذا الانخفاض يختلف من منطقةٍ إلى أخرى، وذلك بحسب توفر فحوص التحري وعوامل أخرى.يمكن للتحري أن يساعد أيضًا على اكتشاف الاضطرابات غير القابلة للشفاء ولكن يمكن علاجها قبل أن تتسبب بالكثير من الأضرار (مثل ارتفاع ضغط الدم).
تأتي توصيات الفحص عادةً من قبل المنظمات الحكومية أو المهنية، وتستند إلى أفضل الأبحاث المتاحة.وعلى أيَّة حال، قد توصي المنظمات المختلفة أحيانًا بتوصيات مختلفة.هناك عدة أسباب للتوصيات المختلفة.فحتى نتائج أفضل الأبحاث لا تكون حاسمة دائمًا.كما أن توصيات الاختبارات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مقدار المخاطر والتكاليف التي يكون الأشخاص على استعداد لقبولها، وهي عوامل لا يمكن معرفتها على وجه اليقين.وهكذا، فإن القرارات المتعلقة بالتحري تكون فردية.ينبغي على الأشخاص مناقشة اختبار التحري مع الطبيب لتحديد ما هو الأفضل لهم.
هل تعلم...
يعتقد بعض الأشخاص بأنه ينبغي إجراء كل اختبار يمكنه الكشف عن اضطراب خطير.يمكن لاختبارات التحري أن تقدم مَنَافِع كبيرة.إلا أنها قد تسبب مشاكل أيضًا.على سبيل المثال، قد تكون نتائج الاختبار إيجابية أحيانًا عند أشخاص لا يعانون من المرض.كنتيجة لذلك، يخضع بعض هؤلاء الأشخاص للمزيد من اختبارات المتابعة و/أو المُعالجَات غير الضرورية والمكلفة في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان المؤلمة أو الخطيرة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحريات أن تكشف أحيَانًا عن شذوذات من غير الضروري علاجها.على سبيل المثال، غالبًا ما ينمو سرطان البروستات ببطء، وبالتالي قلما يؤثر في صحة كبار السن من الرجال قبل أن يتوفوا بسبب آخر.في مثل هذه الحالات، قد يكون العلاج أسوأ من المرض ذاته.وهناك مثال آخر يتضمن استخدام التصوير المقطعي المحوسب لكامل الجسم لتحري السرطان عند جميع الأشخاص.لا يوصى بهذه المقاربة لأنها لا تقدم فوائد (مثل إنقاذ حياة المريض) تفوق مخاطرها (مثل التسبب باضطرابات ناجمة عن التعرض للإشعاع، بما في ذلك السرطان).وبالإضافة إلى ذلك، عندما يعلم الأشخاص بأنهم قد يكونون مصابين باضطراب خطير، فقد يصبحون قلقين، ويمكن للقلق أن يؤثر سلبًا في الصحة.
ولهذه الأَسبَاب، يُوصى بإجراء اختبارات التحري في الحالات التالية فقط
عندما يواجه الشخص خطرًا حقيقيًا للإصابة بالمرض.
إذا كانت نتيجة اختبار التحري دقيقة.
إذا كان من الممكن علاج الاضطراب بفعالية أكبر عند تشخيصه قبل ظهور الأَعرَاض.
إن الفوائد الناتجة عن إجراء اختبارات التحري المناسبة تجعلها ذات جدوى اقتصادية من حيث التكلفة.
ينصح بإجراء بعض اختبارات التحري (مثل تحري سرطان عنق الرحم والقولون) لجميع الأشخاص في سن معينة أو من جنس معين.بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا بسبب عوامل خطر أخرى، فقد يوصى بإجراء اختبارات في سن مبكرة أو على فترات أكثر تقاربًا مما هو موصى به للأشخاص الذين يواجهون خطرًا متوسطًا، أو قد يوصى بإجراء اختبارات إضافية.على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وكان مُصابًا أيضًا بحالة تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم (مثل التهاب القولون التقرحي) فيُنصح بإجراء تنظير القولون بمعدل أكبر من المعدل المُوصى به للأشخاص من ذوي الخطر المتوسط.إذا كان للمرأة أقارب مصابين بسرطان الثدي (تاريخ عائلي)، فقد تُوصى بإجراء اختبار التحري عن سرطان الثدي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بالإضافة إلى التصوير الشعاعي للثدي.
ويوصى بإجراء اختبارات التحري للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة.على سبيل المثال، يجب على المصابين بالسكّري فحص أقدامهم بمعدل مرة واحدة يوميًا على الأقل، وتحري أية احمرارات أو تقرحات، والتي قد تؤدي في حال تجاهلها إلى عدوى شديدة وبتر القدم في نهاية المطاف.
بعض اختبارات التحري المُوصى بها*، †
الحالة
الاختبار
من أجل
معدل إجراء الاختبار
تصوير البطن بالأمواج فوق الصوتية
الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65-75 سنة الذين يدخنون أو كانوا يدخنون سابقًا
مرة واحدة
أسئلة حول عادات شرب الكحول
البالغون
مرة واحدة ومن حين لآخر، كما لو تغيرت ظروف الشخص (كأن يقع تحت ضغوط جديدة أو إذا تغير نمط حياته)
القلق
أسئلة حول الأعراض، مثل الانزعاج المَعِدي
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8–18 سنة
البالغون، بما في ذلك النساء في أثناء وبعد الحمل
مرة واحدة
المشورة الوراثيَّة والاختبارات الجينية الممكنة لطفرات BRCA، والتي يشير وجودها إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض
النساء اللواتي لديهن قريباتٍ (من الدرجة الأولى عادةً) مصاباتٍ بسرطان الثدي أو سرطان المبيض
مرة واحدة
التصوير الشعاعي للثدي
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 عامًا
بالنسبة للنساء اللواتي تقل أعمارهنّ عن 50 عامًا، التشاور مع الطبيب حول إجراء اختبارات التحري في حال وجود مخاوف خاصة
مرة كل سنتين
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
النساء من ذوات الخطر المرتفع (مثل النساء اللواتي لديهنّ قريبات مصابات بسرطان الثدي)
عند إجراء تصوير الثدي
اختبار لطاخة بابانيكولاو (Pap) أو اختبار آخر مماثل آخر، وأحيَانًا اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25–65 عامًا
واحد مما يلي:
أمراض القلب والأوعية الدموية (بما فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية)
أسئلة حول عوامل الخطر، وقيم قياس ضغط الدَّم والوزن، واختبارات مستوى الكولسترول في الدم (حالة الدهون)، وسكر الدَّم
جميع البالغين فوق عمر 20 عامًا
استفسار سنوي حول عوامل الخطر وتحري ضغط الدم والوزن
سكر الدم كل 3 سنوات
حالة الدهون كل 5 سنوات
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة بولية أو مسحة مهبلية
النساء النشيطات جنسيًا في عمر 24 عامًا أو أصغَر
النساء بعمر 25 عامًا أو أكبر ولديهن عوامل خطورة (مثل وجود عدة شركاء جنسيين أو الإصابة بعدوى منتقلة بالجنس)
مرة واحدة على الاقل سنويًا
النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 24 عامًا أو أقل
النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 25 عامًا أو أكثر ولديهن عوامل خطر
خلال الزيارة الأولى قبل الولادة وخلال الثلث الثالث من الحمل
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة مأخوذة من الإحليل أو المستقيم بوساطة مسحة، بغض النظر عن استعمال الواقي
الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال خلال العام السابق
مرة على الأقل سنويًا بغض النظر عن استخدام الواقي
مرة كل 3–6 أشهر إذا كان لدى الرجال خطر متزايد للإصابة بالعدوى (على سبيل المثال، إذا كانوا هم أو شركاؤهم الجنسيين متعددي الشركاء الجنسيين)
اختبارات تعتمد على التشريج
جميع الرجال العابرين جندريًا، والأشخاص المتنوعون جندريًا الذين لديهم عنق رحم.
مرة كل سنة
تنظير القولون ، أو التنظير السيني ، أو اختبارات لتحري الدَّم في البراز (اختبار الدم الخفي في البراز [FOBT] أو الاختبار الكيميائي المناعي للبراز [FIT]) أو للحمض النووي DNA للسرطان (FIT-DNA)
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 45–75 عامًا
بالنسبة للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، ينبغي استشارة الطبيب حول التحري الفردي اعتمادًا على حالة عوامل الخطر لديهم (مثل التاريخ العائلي أو بعض اضطرابات الأمعاء)
بالنسبة للأشخاص من ذوي الخطر المتوسط، واحد من الإجراءات التالية:
اختبار FOBT أو FIT بمعدل مرة سنويًا
اختبار FIT-DNA بمعدل مرة كل 1-3 سنوات
تنظير القولون بمعدل مرة كل 10 سنوات
تصوير القولون المقطعي المُحوسَب بمعدل مرة كل 5 سنوات
التنظير السيني المرن بمعدل مرة كل 5 أو 10 سنوات باستخدام اختبار FIT كل عام
الفحص الفموي عند طبيب الأسنان
الكل (يجب أن تبدأ الفحوصات المنتظمة عند بزوغ السن الأول أو قبل بلوغ الطفل عامه الأول)
مرة كل 3-12 شَهرًا للأطفال والمراهقين تحت سن 18 عامًا
مرة كل 12-24 شَهرًا للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر
الأسئلة المباشرة، بما في ذلك الاستبيانات المعيارية
المرضى البالغون والأطفال بعمر 11 عامًا أو أكثر
مرة واحدة ومن حين إلى آخر، كما في حالات ظروف الشدة النفسية (مثل الطلاق أو ضغوط العمل أو تغيير نمط الحياة، أو حدوث وفاة في العائلة)
اختبارات الدَّم لقياس الهيمُوغلُوبين A1C أو مستوى السكر في الدم
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 70 عامًا وأولئك الذين لديهم زيادة في الوزن، أو ارتفاع في ضغط الدَّم، أو ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدَّم و/أو غيرها من الدهون في الدم، أو الذين كان لديهم سابقًا ارتفاع مستويات في السكر في الدَّم
جميع الأطفال والمراهقين الذين لا يعانون من أية أعراض، والذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أكثر (أو بعد بدء البلوغ الجنسي)، ولديهم زيادة في الوزن أو سمنة أو لديهم عوامل خطر أخرى، كأن تكون الأم مصابة بداء السكري في أثناء الحمل (سكري حملي)
مرة كل 3 سنوات، ويتوقف ذلك على عوامل الخطر ونتائج الاختبارات السابقة
في أثناء الحمل: في الأسبوع 24 من الحمل أو بعد ذلك
داء السيلان
اختبار الحمض النووي باستخدام عَيِّنَة بولية أو مسحة مهبلية
النساء بعمر 24 عامًا أو أصغر ويمارسن الجنس بشكل نشط
النساء بعمر 25 عامًا أو أكبر ولديهن عوامل خطورة (مثل وجود عدة شركاء جنسيين أو الإصابة بعدوى منتقلة بالجنس)
جميع النساء الحوامل في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال خلال العام السابق
مرة واحدة ومن حين لآخر، مع تغير الظروف (مثل مع ممارسة الجنس مع شريك جديد أو بعد الحمل)
فحص السمع
البالغون بعمر 50 عامًا أو أكثر
توصيات مختلفة صادرة عن منظمات وطنية مثل
داء انحلال الدَّم الوليدي hemolytic disease of the newborn
التحري عن عدم توافق العامل الريصي Rh(D)
اختبارات أخرى في بعض الأحيان، ويتوقف ذلك على نتائج الاختبار
النساء الحوامل
في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
اختبار دموي لتحري العدوى بفيروس التهاب الكبد B
النساء الحوامل، وشركاء السكن، ومتعاطي المخدرات عن طريق الوريد، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.والعديد من عوامل الخطر الأخرى
في أول زيارة للطبيب بعد حدوث الحمل
اختبار دموي لتحري العدوى بفيروس التهاب الكبد C
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 79 عامًا
الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر (مثل أولئك الذين يتعاطون العقاقير عن طريق الوريد)
مرة واحدة
قياس ضغط الدم
المرضى البالغون والأطفال الذين يبلغون من العمر 3 سنوات أو أكثر
في كل زيارة لعيادة الطبيب أو مرة واحدة كل سنة
عدوى فيروس العَوَز المَناعيّ البشري HIV، بما في ذلك الإيدز
اختبار الدم أو اللعاب لتحري العدوى بفيروس HIV
جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-65 عامًا، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وتوجد لديهم عوامل خطر للإصابة بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وجميع النساء الحوامل
مرة واحدة على الأقل ومرة ثانية عند حدوث نشاط جديد يزيد خطر الإصابة (كتعدد الشركاء الجنسيين، أو استخدام حقن المخدرات، و، عند الرجال، ممارسة الجنس مع الرجال)
التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا ويدخنون 20 علبة سجائر أو أكثر سنويًا ويدخنون حاليًا أو أقلعوا عن التدخين في غضون السنوات الخمس عشرة الماضية فقط
كل عام
قياس امتصاص الأشعَّة السِّينية المزدوج (DXA) لقياس كثافة العظام
جميع النساء بعمر 65 عامًا أو أكثر
النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 65 عامًا إذا كن معرَّضات لخطر الكسور الناجمة عن هشاشة العظام أو لديهم عوامل خطر للإصابة بهشاشة العظام (مثل الأقارب المُصابين بهشاشة العظام، أو انخفاض وزن الجسم، أو المدخنين، أو استعمال الستيرويدات القشرية أو غيرها من الأدوية التي يمكن أن تُسبب خسارة الكتلة العظمية)
مرة على الاقل
زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال
قياس الطول والوزن
حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)
جميع البالغين والأطفال بعمر 6 سنوات أو أكثر
في كل زيارة مقررة إلى عيادة الطبيب أو مرة في السنة
ضعف الرؤية
فحص العين واختبار الرؤية المناسبين للفئة العمرية لكل من الغمش/الحَوَل، والخطأ الانكساري، وأية مشاكل أخرى يمكن أن تسبب ضعف الرؤية
الكل
توصيات مختلفة صادرة عن منظمات وطنية مثل
الأطفال: بحلول عمر 6 أشهر (لفحص صحة العين، وتطور الرؤية، وتوازي العينين)
مرة واحدة على الأقل عند جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات للكشف عن الغمش أو عوامل الخطر الخاصة به
البالغون بعمر 65 عامًا أو أكثر: مرة كل 1 إلى 2 سنة
اختبار الدم لتحري العدوى
البالغون الذين لديهم عوامل خطورة مثل
مرة واحدة ومن حين لآخر، كما لو تغيرت ظروف الشخص (مثل ممارسة الجنس مع شركاء جدد، أو حدوث حمل)
أسئلة حول استعمال التبغ
جميع المراهقين والبالغين
كل زيارة لعيادة الطبيب
* بناء على توصيات من مختلف الهيئات الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة.ولكن قد تتباين تلك التوصيات أحيانًا.بالإضافة إلى ذلك، تُجرى اختبارات التحري بوتيرة أعلى لدى الأشخاص الذين لديهم زيادة في خطر المرض.لا يشتمل هذا الجدول على جميع التوصيات.
† تتضمن تدابير الفحص التي يمكن القيام بها في المنزل كلًا من قياس الوزن بانتظام، وتحري أية تبدلات أو قرحات نازفة في الجلد بمعدل مرة واحدة سنويًا.يمكن للشخص أن يطلب من شخص آخر (مثل الزوج/الزوجة) فحص الجلد في المناطق التي يصعب رؤيتها، مثل الظهر أو خلف الأذنين.يُشيرُ بعض الأطباء إلى أنَّ الرجال يتحرَّون عن وجود كُتل في الخصيتين، على الرغم من أنَّ الأدلة على فعَّالية هذا الإجراء غير واضحة.
‡ ينطوي اختبارُ فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة على إجراء اختباراتٍ للتحري عن أنواع فيروس الورم الحليمي البشري الأكثر ميلاً للتسبُّب بسرطان عنق الرحم.يمكن لهذا الاختبار الكشف عن أجزاء من الحمض النووي الوراثي لهذه السرطانات في خلايا عنق الرحم.
العلاج الدوائي الوقائي
العلاج الدوائي الوقائي (المعروف أيضًا باسم الوقاية الكيميائية) هو استخدام الأدوية للوقاية من الأمراض.ولوصف هذا النوع من المعالجات، ينبغي أن يكون الشخص عرضة للإصابة بالمرض، وأن يكون خطر التأثيرات الجانبية للمعالجة الدوائية منخفضًا.
يكون العلاج الدوائي الوقائي مفيدًا بشكل واضح، مثل الوقاية من العدوى عند المصابين الذين يعانون من حالات معينة (مثل الإيدز)، والوقاية من الصُّدَاع عند المصابين بالصُّدَاع النصفي، والعديد من حالات محددة أخرى.على الرغم من أن العلاج الدوائي الوقائي يكون فعالًا في حالات محددة فقط، إلا أن بعض هذه الحالات يكون شائعًا على نطاق واسع، وبالتالي فهناك الكثير من الأشخاص الذين يستفيدون منه.على سبيل المثال، عادةً ما يجري وصف الأسبرين للبالغين المعرضين لخطر دَاء الشرايين التاجية أو السكتة الدماغية.كما يُعطى حديثو الولادة قطرات عينية للوقاية من عدوى المكورات البنية gonococcal infection في العينين، وذلك بشكل روتيني.قد تستفيد النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي من العلاج الدوائي الوقائي (مثل دواء تاموكسيفين).
المستويات الثلاث للوقاية
مستويات الوقاية الثلاثة هي الابتدائية والثانوية، والثالثية.
في الوقاية الأولية يَجرِي منع الاضطراب من الحدوث.
تتضمن أنواع الوقاية الأولية ما يلي:
في الوقاية الثانوية، يجَري الكشف عن المرض وعلاجه في وقت مبكر، وغالبًا ما يكون ذلك قبل ظهور الأَعرَاض، مما يؤدي إلى الحدّ من عواقب المرض الخطيرة.
تتضمن أنواع الوقاية الثانوية ما يلي:
في الوقاية الثالثية، يُعالج المرض المزمن عادة لمنع حدوث المُضَاعَفات أو المزيد من الضرر.
تتضمن أنواع الوقاية الثالثية ما يلي:
بعض استراتيجيات الوقاية من المشاكل الصحية الرئيسية*
مشكلة صحية
إجراءات وقائية
الامتناع عن التدخين (للوقاية من سرطان الرئة والعديد من أنواع السرطان الأخرى).
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية (للوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم).
الحدّ من استهلاك الملح أو الأطعمة المعالجة والمدخنة (للوقاية من سرطان المعدة).
تجنب التعرض المديد لأشعة الشمس، واستخدام واقيات الشمس مع عامل وقاية مرتفع (للوقاية من سرطان الجلد).
التأكد من حصول الأطفال على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) (للوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الحلق).
الأخذ بعين الاعتبار تناول الأدوية المُوصى بها للوقاية من السرطان (مثل تاموكسيفين للنساء اللواتي يواجهن خطرًا مرتفعًا للإصابة بسرطان الثدي).
إجراء اختبارات التحري الموصى بها.
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
عدم التدخين.
تجنب التعرض للمواد السامة (خاصة في المناطق الصناعية).
غسل اليدين بشكل متكرِّر.
تحسين التهوية وممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق
البقاء في المنزل إذا ظهرت أعراض كوفيد (أو أي علامات للزكام أو الأنفلونزا لمنع انتقاله إلى الآخرين)
الحصول على لقاح كوفيد-19 والحصول على جميع التطعيمات الموصى بها
مراجعة توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للوقاية من كوفيد-19 لأن التوصيات قد تتغير، وذلك بحسب المكان الذي يعيش فيه الشخص
داء السكري (النوع 2)
ممارسة التمارين بانتظام.
اتباع نظام غذائي متوازن.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
الحفاظ على مستويات الدهون الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على ضغط الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والحدّ من الشدة النفسية، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
عدم التدخين.
الحفاظ على مستويات الكوليسترول وغيرها من الدهون في الدم ضمن الحدود الطبيعية، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على ضغط الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والحدّ من الشدة النفسية، وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.
اتباع نظام غذائي متوازن غني الألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
عدم التدخين.
ممارسة التمارين الهوائية بانتظام (مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، والجري)، وممارسة تمارين تقوية العضلات (مثل رفع الأوزان أو استخدام أجهزة المقاومة العضلية).
تناول الأسبرين والأدوية الخافضة للشحوم إذا كانت موصىً بها (لمعظم البالغين المعرضين لخطر مرتفع للإصابة بداء الشريان التاجي).
عدم استخدام الكوكايين أو غيره من العقاقير المنشطة غير المشروعة.
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات، وفقير بالدهون (وخاصة الدهون المشبعة والأحماض الدهنية المتحولة) والسعرات الحرارية.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتشمل التمارين الهوائية وتمارين تقوية العضلات.
الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدَّم ضمن الحدود الطبيعية من خلال النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، والأدوية إذا لزم الأمر.
الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها (من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة).
عدم التدخين.
الحصول على لقاح الانفلونزا كل عام (وخاصة الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب قلبي أو رئوي أو مناعي).
الامتناع عن الكحول، أو تناوله باعتدال إن كان لا بد من ذلك.
الحصول على لقاح التهاب الكبد A و B (لجميع الأطفال، وللبالغين الذين توجد لديهم عوامل خطر لهذا المرض).
الفُصال العظمي osteoarthritis
ممارسة تمارين تقوية وتمطيط العضلات
اتباع نمط حياة نشيط.
-الحفاظ على وزن الجسم ضمن الحدود الموصى بها.
تخلخل العظام osteoporosis
استهلاك كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين D (عن طريق النظام الغذائي أو المكملات الغذائية).
ممارسة تمارين تحمل الوزن weight-bearing exercises (مثل المشي والركض والتنس والرقص) كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل.
تناول أدوية تقوية العظام إذا وصفها الطبيب.
الحدّ من استهلاك الكافيين والكحول (الاقتصار على مشروب واحد في اليوم† كحد أقصى).
عدم التدخين.
الحصول على لقاح المكورات الرئوية (هناك نوعان من اللقاحات للمساعدة على الوقاية من الالتهاب الرئوي مع توصيات متباينة حول من يجب أن يحصل عليها)
تجنب إقامة العلاقات الجنسية مع شركاء متعددين.
استخدام الواقي الذكري واتباع الممارسات الجنسية الآمنة.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-12 عامًا (أو أصغر من 9 سنوات)، وبالنسبة إلى جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 26 عامًا أو أصغر ولم يتم تطعيمهم من قبل، الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV.إذا كان بين عمر 27 و 45 عامًا، ينبغي استشارة الطبيب حول الفوائد.
بناءً على النشاط الجنسي للشخص، ينبغي مناقشة الطبيب حول الحاجة إلى الأدوية الوقائية لعدوى فيروس عوز المناعة البشري HIV.
تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة وخيط الأسنان بانتظام.
الحدّ من عدد مرات تناول الحلويات يوميًا.
زيارة طبيب الأسنان بانتظام.
استخدام مكملات الفلوريد إذا لزم الأمر (على سبيل المثال، إذا كان مصدر المياه الرئيسي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر يحتوي على مستويات منخفضة من الفلوريد).
* بالإضافة إلى هذه التدابير الوقائية، يجب على الأشخاص إجراء اختبارات التحري المُوصى بها (انظر الجدول بعض اختبارات التحري المُوصى بها).
† المشروب الواحد من الكحول = 12 أونصة [341 مل] من البيرة، أو 5 أونصة [142 مل] مل من النبيذ، أو 1.5 أونصة [43 مل] من المشروبات الكحولية الأكثر تركيزًا (مثل الويسكي).
CDC = مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها؛ HPV = فيروس الورم الحليمي البشري.