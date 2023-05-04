أدوات الوقاية

يرتبط نمط الحياة مع خطر الإصابة بالأمراض بشكل واضح.على سبيل المثال، إن اتباع نظام غذائي غير صحي (يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، والدهون المشبعة، والأحماض الدهنية المتحولة والعوز في عناصر غذائية محددة أخرى)، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، والتدخين، هي عوامل خطر تزيد جميعها من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والسكتة الدماغية، وهي الأَسبَاب الرئيسية الثلاثة للوفاة في الولايات المتحدة.يساعد تغيير أنماط الحياة غير الصحية على الوقاية من اضطرابات معينة و/أو تحسين اللياقة البدنية ونوعية الحياة.كما إن استشارة الأطباء وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية يساعد الأشخاص على اتخاذ القرارات السليمة وترسيخ العادات الصحية.ولكن اتباع نمط حياة صحي والاستمرار عليه هو مسؤولية الشخص وحده.قد يكون اتباع نظام غذائي صحي باستمرار وممارسة ما يكفي من النشاطات الرياضية أمرًا صعبًا على الكثيرين من الناس، ولكن الأشخاص الذين يفعلون ذلك يتراجع لديهم خطر الإصابة باضطرابات خطيرة وغالبا ما يشعرون بصحة وطاقة أعلى.

تساعد عادات الطعام الصحية على الوقاية أو السيطرة على اضطرابات عديدة، مثل ارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، والسكّري، وتخلخل العظام، وبعض أنواع السرطان.تشمل التوصيات كلًا مما يلي:

تناول وفرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والخبز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية يحتوي على نسبة عالية من الألياف

تقليل استهلاك الدهون المشبعة (مثل تلك الموجودة في الزبدة، والجبن، ولحم البقر، ولحم الخنزير، والدواجن مع الجلد، وبعض الأطعمة المحضرة)، وتجنب الأحماض الدهنية المتحولة

اختيار الدهون الصحية عوضًا عن الدهون المشبعة (تشتمل الدهون الصحية على الأسماك الدهنية، مثل التونة، والسلمون، والماكريل، والرنجة، والدهون الموجودة في زيت الزيتون وبعض الزيوت النباتية [بذور الكتان، وزيت الكانولا، وزيت فول الصويا]، وبذور الكتان، والجوز)

الاقتصار على كمية السعرات الحرارية الموصى بها للحفاظ على وزن الجسم (انظر الجدول مؤشر كتلة الجسم (BMI))

الحدّ من كمية الملح المستهلكة

الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين D (سواءً في النظام الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية)

من شأن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية أن تساعد على الوقاية من السمنة، وارتفاع ضغط الدَّم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكّري، وبعض أنواع السرطان، والإمساك، وحوادث السقوط، والعديد من المشاكل الصحية أخرى.إن أفضل خطة للتمارين تتضمن ممارسة النشاطات البدنية المتوسطة لمدة 150 دقيقة كاملة أسبوعيًا، أو التمارين الهوائية الشديدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا (أو مزيج من كلا النوعين من التمارين).ينبغي أن يستمر التمرين 10 دقائق على الأقل، والأفضل أن تكون التمارين موزعة على مدار الأسبوع.تنطبق قاعدة "قليل مستمر خير من كثير منقطع" على هذا الأمر.على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين يخصصون 10 دقائق للتمرين الرياضي لمرات قليلة أسبوعيًا أن يحصلوا على فوائد جمة، وخاصة إذا كان التمرين مجهدًا.يُعد المشي أحد التمارين البسيطة والفعالة، والتي يستمتع بها الكثير من الناس.يمكن لأنواع معينة من التمارين الرياضية أن تستهدف مشاكل محددة.على سبيل المثال، يساعد التمطيط على تحسين مرونة الجسم، وهو ما قد يساعد على الوقاية من حوادث السقوط.كما تٌُقلل التمارين الرياضية من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والذبحة الصدريةُ.

يُعد الاقلاع عن التدخين عاملًا مهمًا من عوامل الحياة الصحية.يمكن للطبيب تشجيع المريض وتقديم المشورة حول سبل الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك تزويده بالمعلومات والتوصيات لاستخدام المنتجات المُعيضة عن النيكوتين، والبوبروبيون والفارينكلين (أدوية تساعد على تقليل الرغبة بالتدخين) بنجاح، وغيرها من الوسائل التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

كما إنه من الضروري الالتزام بقواعد الممارسة الجنسية الآمنة.ومن تلك القواعد، تجنب الشركاء الجنسيين الخطرين، والالتزام بشريك جنسي واحد.يمكن للأشخاص الذين لديهم أكثر من شريك جنسي الحدّ بشكل كبير من خطر إصابتهم بعدوى منتقلة بالجنس عن طريق استخدام الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس بشكل صحيح في كل مرة يمارسون فيها الجنس.أما الأشخاص الذين لديهم حساسية من مطاط اللاتكس فيمكنهم استخدام أنواع أخرى من الواقيات الذكرية.

ومن الضروري أيضًا الحدّ من استخدام المشروبات الكحولية.توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يمتنع البالغون في سن الشرب القانوني عن تناول الكحول نهائيًا أو الحد من الكمية التي يتناولونها إلى مشروبين أو أقل في اليوم بالنسبة للرجال أو مشروب واحد أو أقل في يوم واحد بالنسبة للنساء في الأيام التي يستهلكون فيها الكحول.(يحتوي المشروب الكحولي الواحد على نَحو 12 أونصة [341 مل] من البيرة، أو 5 أونصة [142 مل] من النبيذ، أو 1.5 أونصة [43 مل] من المشروبات الكحولية الأكثر تركيزًا، مثل الويسكي.)من غير الواضح ما إذا كان شرب الكحول، حتى وإن كان بكميات صغيرة من الكحول، له أي فائدة صحية.بالإضافة لذلك، فإن شرب كميات صغيرة من الكحول قد يزيد أيضًا من خطر التأثيرات الضارة.

تُعد الوقاية من الإصابات أمرًا أساسيًا للحفاظ على نمط حياة صحي.يمكن أن يقلل الأشخاص من خطر الحوادث من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل ارتداء تجهيزات وقائية مناسبة (بما في ذلك أحزمة الأمان).بالنسبة للأشخاص الأكبر سنًا، يمكن للأمور التالية أن تساعد على التقليل من خطر السقوط:

إزالة البسط أو السجادات الصغيرة

إنارة المنزل بشكل جيد

ممارسة التمرين (وخاصة تمارين تحسين التوازن وقوة العضلات)

الخضوع إلى فحص الرؤية بشكلٍ منتظمٍ، والحصول على النظارات الصحيحة، وارتدائها

الطلب من الطبيب، أو الممرضة، أو الصيدلاني مراجعة جميع الأدوية التي يمكن أن تسهم في حدوث السقوط عند البدء باستعمال دواء جديد أو تغيير الأدوية المستعملة مسبقًا

يُعد النوم لفترات كافية أيضًا جزءًا هامًا من نمط الحياة الصحي، كما إنه يؤثر بشكل خاص في المزاج والحالة النفسية.يزيد النوم لفترات غير كافية من خطر الحوادث والإصابات الرضية.