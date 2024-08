Điều trị chóng mặt theo nguyên nhân, bao gồm ngừng, giảm, hoặc thay đổi bất kỳ thuốc gây chóng mặt nào.

Nếu có rối loạn tiền đình và được cho là thứ phát do bệnh Meniere đang hoạt động hoặc do viêm dây thần kinh tiền đình hoặc do viêm mê đạo tai, thì thuốc ức chế dây thần kinh tiền đình hiệu quả nhất là thuốc kháng histamine/kháng cholinergic đường uống (ví dụ: meclizine 25 đến 50 mg 3 lần/ngày) hoặc diazepam (2 đến 5 mg uống, 6 đến 8 giờ một lần, khi dùng liều cao hơn cần phải có giám sát để điều trị chứng chóng mặt nặng). Tất cả các loại thuốc này có thể gây chóng mặt, do đó giới hạn việc sử dụng chúng cho một số bệnh nhân nhất định. Buồn nôn có thể được điều trị bằng prochlorperazine 10 mg tiêm bắp 4 lần/ngày hoặc 25 mg đặt trực tràng 2 lần/ngày. Chóng mặt liên quan đến chóng mặt kịch phát tư thế lành tính được điều trị với nghiệm pháp Epley (dịch chuyển thạch nhĩ về vị trí cũ) do một bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện. Bệnh Meniere được quản lý tốt nhất bởi một chuyên gia về tai mũi họng với việc huấn luyện về quản lý rối loạn mãn tính này, nhưng ban đầu quản lý bao gồm chế độ ăn ít muối và thuốc lợi tiểu giữ Kali.

Bệnh nhân bị chóng mặt dai dẳng hoặc tái phát thứ phát do thiểu năng tiền đình một bên (ví dụ thứ phát sau viêm thần kinh tiền đình) thường có lợi từ liệu pháp phục hồi chức năng tiền đình do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện. Hầu hết bệnh nhân đều bù đắp cho tốt, mặc dù một số người, đặc biệt là người cao tuổi, gặp nhiều khó khăn hơn. Vật lý trị liệu cũng có thể cung cấp thông tin an toàn quan trọng cho người cao tuổi hoặc đặc biệt là bệnh nhân khuyết tật.