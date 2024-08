Viêm cơ tim có thể do các nguyên nhân nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng gây nên. Trong nhiều trường hợp, viêm cơ tim mang tính nguyên phát (xem bảng Nguyên nhân viêm cơ tim).

Viêm cơ tim nhiễm trùng thường do vi rút ở Hoa Kỳ và các quốc gia có thu nhập cao khác. Virus gây viêm cơ tim phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là Parvovirus B19 và human herpes virus 6. Ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn, viêm cơ tim nhiễm trùng thường liên quan đến viêm tim do thấp khớp, bệnh Chagas hoặc AIDS. Tổn thương cơ tim trực tiếp do nhiễm SARS-CoV-2, với các triệu chứng từ cảm giác khó chịu nhẹ ở ngực đến viêm cơ tim dữ dội, không phổ biến ở bệnh nhân mắc COVID-19, nhưng nguy cơ viêm cơ tim ở những người bị nhiễm bệnh cao gấp 16 lần so với những người không bị nhiễm bệnh.

Các nguyên nhân không nhiễm trùng bao gồm các chất gây độc tim, một số loại thuốc và một số bệnh hệ thống. Viêm cơ tim do thuốc gây ra được gọi là viêm cơ tim quá mẫn. Viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 dựa trên mRNA hiếm gặp và ít phổ biến hơn nhiều so với viêm cơ tim liên quan đến COVID. Nó xảy ra chủ yếu ở nam thanh niên và thanh niên, thường trong vòng một tuần sau khi tiêm vắc xin và thường nhẹ.

Bảng Nguyên nhân viêm cơ tim