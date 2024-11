Đau thắt ngực ổn định

Mục tiêu chính của điều trị đau thắt ngực là

Giảm các triệu chứng cấp tính

Ngăn ngừa hoặc giảm thiếu máu cục bộ

Ngăn ngừa các biến cố thiếu máu trong tương lai

(Xem thêm Các thuốc điều trị bệnh động mạch vành.)

Để giảm các triệu chứng trong cơn cấp tính, nitroglycerin ngậm dưới lưỡi là loại thuốc hiệu quả nhất.

Nitroglycerinlà một chất làm giãn cơ trơn mạnh và thuốc giãn mạch. Các vị trí hoạt động chính của nó nằm trong cây mạch máu ngoại vi, đặc biệt là trong hệ tĩnh mạch hoặc mao mạch, và trong các mạch vành. Ngay cả các mạch máu xơ vữa trầm trọng có thể giãn nở. Nitroglycerin làm giảm huyết áp tâm thu và làm giãn tĩnh mạch hệ thống, do đó làm giảm sức căng thành cơ tim, yếu tố chính quyết định nhu cầu oxy của cơ tim. Nitroglycerin dạng ngậm dưới lưỡi được dùng để điều trị nhồi máu cơ tim cấp hoặc để phòng ngừa trước khi gắng sức. Mức giảm nhiều nhất thường xảy ra trong vòng 1,5 đến 3 phút, hoàn thành trong khoảng 5 phút và kéo dài đến 30 phút. Liều có thể được lặp lại sau 4 đến 5 phút một lần, tối đa 3 lần nếu tình trạng thuyên giảm không hoàn toàn. Bệnh nhân cần phải luôn mang theo viên nitroglycerin hoặc bình xịt sol khí dung để sử dụng ngay khi bắt đầu cơn đau thắt ngực. Bệnh nhân nên cất giữ viên nén trong hộp chứa nắp bịt kín, chống ánh sáng, để không làm giảm hoạt tính của thuốc. Vì thuốc bán thải nhanh nên chỉ cần một lượng nhỏ thuốc để đạt được hiệu quả.

Để ngăn ngừa thiếu máu cục bộ, một số loại thuốc sẽ được sử dụng:

Thuốc chống kết tập tiểu cầu: Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành

Thuốc chẹn beta: Hầu hết các bệnh nhân, trừ khi có chống chỉ định hoặc không dung nạp

Nitrat tác dụng lâu dài: Nếu cần

Thuốc chẹn kênh canxi: Nếu cần

Thuốc chống kết tập tiểu cầu ức chế sự kết tập tiểu cầu. Aspirin gắng không hồi phục với tiểu cầu và ức chế cyclooxygenase và chống ngưng tập tiểu cầu. Các thuốc chống kết tập tiểu cầu khác (ví dụ: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) ngăn chặn sự kết tập tiểu cầu do adenosine diphosphate. Những thuốc này có thể làm giảm nguy cơ xảy ra các biến cố thiếu máu cục bộ (MI, đột tử), nhưng các thuốc này có hiệu quả nhất khi dùng chung với aspirin. Những bệnh nhân không dung nạp được một loại thuốc nên dùng riêng thuốc còn lại.

Thuốc chẹn beta hạn chế triệu chứng và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột tử tốt hơn các loại thuốc khác. Không nên sử dụng thuốc chẹn beta khác ngoài labetalol và carvedilol ở bệnh nhân bị đau thắt ngực do co thắt mạch vì thuốc này có thể gây co thắt mạch vành do hoạt động của thụ thể alpha không bị cản trở. Chẹn beta ức chế kích thích giao cảm của tim và làm giảm huyết áp tâm thu, nhịp tim, co bóp, và lượng tim, do đó làm giảm nhu cầu oxy cơ tim và tăng khả năng gắng sức. Các thuốc chẹn beta cũng làm tăng ngưỡng rung thất. Hầu hết bệnh nhân đều dung nạp tốt với các thuốc này. Nhiều thuốc chẹn beta có sẵn và có hiệu quả. Liều lượng được tăng dần theo nhu cầu cho đến khi bị giới hạn bởi nhịp tim chậm hoặc tác dụng phụ. Những bệnh nhân không dung nạp được các thuốc chẹn beta được cho dùng thuốc chẹn kênh canxi với làm giảm sức co bóp của cơ tim (ví dụ, diltiazem, verapamil). Những bệnh nhân có nguy cơ không dung nạp thuốc chẹn beta (ví dụ: những người mắc bệnh hen suyễn) có thể được thử dùng thuốc chẹn beta chọn lọc trên tim (ví dụ: bisoprolol) có thể bằng kiểm tra chức năng phổi trước và sau khi dùng thuốc để phát hiện co thắt phế quản do thuốc.

Nitrat hoạt tính dài (uống hoặc qua da) được sử dụng nếu các triệu chứng vẫn tồn tại sau khi tối đa hóa liều thuốc chẹn beta. Nếu đau thắt ngực xuất hiện ở những thời điểm có thể dự đoán được, một nitrat được dùng để che đi những thời điểm đó. Nitrat đường uống bao gồm isosorbide dinitrate và isosorbide mononitrate (chất chuyển hóa có hoạt tính của dinitrate). Chúng có hiệu quả trong vòng 1 đến 2 giờ; hiệu quả của chúng kéo dài từ 4 đến 6 giờ. Công thức bào chế phóng thích kéo dài của isosorbide mononitrate dường như có hiệu quả suốt cả ngày. Để sử dụng qua da, miếng dán nitroglycerin trên da phần lớn đã thay thế thuốc mỡ nitroglycerin chủ yếu vì thuốc mỡ rất bất tiện và bẩn. Patches từ từ giải phóng thuốc cho một hiệu ứng kéo dài; khả năng tập luyện cải thiện 4 giờ sau khi vá ứng dụng và đi xuống trong 18 đến 24 giờ. Khả năng dung nạp của Nitrat có thể tốt, đặc biệt khi nồng độ trong huyết tương không đổi. Bởi vì nguy cơ nhồi máu cơ tim cao nhất vào đầu buổi sáng, một buổi chiều hoặc buổi tối sớm thời gian nghỉ ngơi từ nitrat là hợp lý trừ khi bệnh nhân thường bị đau thắt ngực vào thời điểm đó. Đối với nitroglycerin, thời gian nghỉ thuốc từ 8 tiếng đến 10tiếng dường như là đủ. Isosorbide dinitrate cần thời gian nghỉ thuốc 12 tiếng để làm giảm thiểu nguy cơ về tình trạng quen thuốc. Nếu dùng một lần mỗi ngày, isosorbide mononitrate phóng thích kéo dài dường như không gây ra tình trạng quen thuốc.

Thuốc chặn canxi có thể được sử dụng nếu các triệu chứng vẫn tồn tại mặc dù sử dụng nitrat hoặc nếu nitrat không được dung nạp. Thuốc chẹn kênh canxi đặc biệt hữu ích nếu tăng huyết áp hoặc co thắt mạch vành. Các loại thuốc chẹn kênh canxi có tác dụng khác nhau. Dihydropyridin (ví dụ, nifedipine, amlodipine, felodipine) không có hiệu ứng không làm giảm sức co bóp cơ tim. Dihydropyridin tác dụng ngắn hơn có thể gây hạ huyết áp cấp tính và nhịp tim nhanh phản xạ và có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc CAD; chúng không nên được sử dụng một mình để điều trị chứng đau thắt ngực ổn định. Các công thức tác dụng dài hơn của dihydropyridin có ít hiệu ứng nhịp nhanh hơn; chúng thường được sử dụng với thuốc chẹn beta. Trong số các dihydropyridin tác dụng kéo dài, amlodipin có hiệu ứng co cơ âm tính yếu nhất; nó có thể được sử dụng ở những bệnh nhân bị rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Diltiazem và verapamil, các loại thuốc chẹn kênh canxi khác, có tác dụng làm giảm nhịp tim nhưng làm giảm sức co bóp cơ tim. Chúng có thể được sử dụng đơn lẻ ở những bệnh nhân có dị ứng thuốc chẹn beta hoặc hen suyễn và chức năng tâm thu thất trái bình thường nhưng có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do tim mạch ở bệnh nhân rối loạn chức năng tâm thu thất trái.

Ranolazine là một thuốc chẹn kệnh natri có thể được sử dụng để điều trị chứng đau thắt ngực mạn tính. Bởi vì ranolazine cũng có thể kéo dài QTc, nhưng thuốc này thường được dành cho những bệnh nhân vẫn có các triệu chứng mặc dù đã điều trị tối ưu bằng các thuốc chống đau thắt ngực khác. Chóng mặt, đau đầu, táo bón và buồn nôn là những tác dụng có hại nhất.

Ivabradine là một thuốc ức chế nút xoang ức chế dòng natri/kali đi vào trong một kênh có cổng nhất định (kênh funny hoặc kênh "f") trong tế bào nút xoang, do đó làm chậm nhịp tim mà không làm giảm sức co bóp. Thuốc có thể được sử dụng để điều trị triệu chứng đau thắt ngực ổn định mạn tính ở những bệnh nhân có nhịp xoang bình thường không thể dùng thuốc chẹn beta hoặc phối hợp với thuốc chẹn beta ở những bệnh nhân bị đau thắt ngực không được kiểm soát đầy đủ chỉ bằng thuốc chẹn beta và có nhịp tim > 60 nhịp/phút.