Dưới vỏ: Rung giật cơ dưới vỏ có liên quan đến các rối loạn ảnh hưởng đến hạch nền hoặc các cấu trúc dưới vỏ khác. Tác dụng của nó tương tự như tác dụng của rung giật cơ. Tuy nhiên, không có bất thường điện não đồ và điện thế kêu gợi cảm giác thân thể, các kích thích thị giác và ánh sáng không phải là yếu tố gây khởi phát. Phân loại rung giật cơ dưới vỏ bao gồm rung giật cơ vô căn, rung giật cơ-rối loạn trương lực cơ (DYT11; liên quan đến gen SGCE ), rung giật cơ do phản xạ dạng lưới, hội chứng giật mình, bệnh Creutzfeldt–Jakob và viêm não toàn thể do xơ cứng bán cấp ( 1 ).

Phân đoạn và ngoại vi: Các dạng giật cơ đoạn hoặc ngoại biên là tương đối hiếm. Giật cơ phân đoạn bao gồm giật cơ cột sống và cơ trước cột sống. Giật cơ cột sống liên quan đến giật cơ trong các cơ của tủy sống ở một hoặc một số đoạn gần của tủy sống. Giật cơ gai cánh tay được đặc trưng bởi các cử động lan truyền chậm, thường kéo dài không thường xuyên với các loại rung giật cơ khác. Rung giật cơ, bây giờ chủ yếu được coi là một thuật ngữ sai, đã được phân loại lại là run miệng. Bệnh cơ tim ngoại biên phổ biến nhất là co thắt nửa mặt; nó là kết quả chủ yếu từ sự chèn ép mạch của dây thần kinh mặt khi nó thoát ra từ thân não hoặc do chèn ép bởi các khối u góc cầu tiểu não. Co thắt huyết khối thì hiếm hơn; nó được đặc trưng bởi các cơn co thắt một bên, kịch phát của cơ hàm. Nó có thể là do sự chèn ép của nhánh vận động của dây thần kinh sinh ba.