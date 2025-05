Sinh lý học chu sinh

(Xem thêm Các thành phần tế bào của hệ thống miễn dịch và Các thành phần phân tử của hệ thống miễn dịch.)

Chức năng miễn dịch của thai nhi phát triển trong suốt thời kỳ mang thai, và do đó, tình trạng suy giảm miễn dịch nặng nhất ở trẻ sinh non được sinh ra khi tuổi thai sớm hơn. Hầu hết các cơ chế miễn dịch không hoạt động đầy đủ ngay cả ở trẻ đủ tháng. Vì vậy, tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều bị suy giảm miễn dịch so với người lớn và có nguy cơ bị nhiễm trùng cao. Nguy cơ này tăng lên do mẹ bị bệnh, căng thẳng ở trẻ sơ sinh và thuốc (ví dụ: thuốc ức chế miễn dịch, thuốc chống co giật). Giảm đáp ứng miễn dịch ở trẻ sơ sinh có thể được giải thích việc trẻ không có sốt hoặc các dấu hiệu lâm sàng khu trú (viêm màng não) khi có nhiễm trùng.

Ở bào thai, các tế bào thực bào hiện diện ở giai đoạn phát triển của túi noãn hoàng rất quan trọng đối với phản ứng viêm chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiễm trùng do nấm. Bạch cầu hạt có thể được xác định trong tháng thứ hai của thai kỳ và bạch cầu đơn nhân có thể được xác định trong tháng thứ tư của thai kỳ. Mức độ chức năng của những tế bào này tăng theo tuổi thai nhưng vẫn còn thấp khi đủ tháng.

Khi sinh ra, đa cấu trúc của bạch cầu trung tính là bình thường, nhưng ở hầu hết trẻ sơ sinh, hóa chất trung gian của bạch cầu trung tính và bạch cầu đơn nhân giảm do bất thường nội sinh của sự di chuyển tế bào và bám dính lên bề mặt. Các thiếu hụt chức năng này rõ rệt hơn ở trẻ sinh non.

Vào khoảng tuần thứ 14 của thai kỳ, tuyến ức vẫn hoạt động, và các tế bào gốc tạo máu sản xuất ra tế bào lympho tích tụ trong tuyến ức để phát triển. Cũng vào khoảng 14 tuần, tế bào T có mặt trong gan và lách của thai nhi, cho thấy các tế bào T trưởng thành được hình thành ở các cơ quan lympho ngoại biên thứ phát ở tuổi này. Tuyến ức hoạt động mạnh nhất trong quá trình phát triển của bào thai và trong giai đoạn sớm sau sinh. Tuyến phát triển nhanh chóng khi trẻ trong tử cung và được ghi nhận trên X-quang ngực ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, đạt đến kích thước cao nhất lúc 10 tuổi và sau đó dần dần biến đổi theo các năm.

Số lượng tế bào T trong hệ tuần hoàn của thai nhi tăng dần trong ba tháng thứ hai của thai kỳ và đạt mức gần như bình thường khi thai được 30 tuần đến 32 tuần. Khi sinh ra, trẻ sơ sinh có bạch cầu lympho tương đương so với người lớn. Tuy nhiên, tế bào T sơ sinh không hoạt động hiệu quả như tế bào T người trưởng thành. Ví dụ, tế bào T sơ sinh có thể không đáp ứng đầy đủ các kháng nguyên và có thể không sản sinh cytokine.

Tế bào B có trong tủy xương, máu, gan và lách của bào thai vào tuần thứ 12 của thai kỳ. Lượng rất nhỏ IgM và IgG có thể được phát hiện thấy vào tuần thứ 20 và lượng rất nhỏ IgA có thể được phát hiện thấy vào tuần thứ 30. Vì thai nhi bình thường ở trong môi trường không có kháng nguyên nên chỉ một lượng nhỏ globulin miễn dịch (chủ yếu là IgM) được sản sinh trong tử cung. Nồng độ IgM huyết thanh ở dây rốn tăng cao thường do nhiễm trùng bẩm sinh. Hầu như tất cả IgG của mẹ đều qua nhau thai. Sau khi mang thai 22 tuần tuổi, sự vận chuyển IgG qua nhau thai tăng cao hơn để đạt ngưỡng giống mẹ hoặc lớn hơn lúc trẻ đủ tháng. Nồng độ IgG khi sinh ở trẻ non tháng giảm so với tuổi thai.

Sự vận chuyển IgG thụ động từ mẹ qua rau thai và sự bài tiết IgA và các yếu tố kháng khuẩn trong sữa mẹ (ví dụ như IgG, IgA tiết, bạch cầu, protein bổ thể, lysozyme, lactoferrin) bù đắp cho hệ miễn dịch non nớt của trẻ sơ sinh và tạo miễn dịch đối với nhiều loại vi khuẩn và virus. Các yếu tố miễn dịch bảo vệ trong sữa mẹ che phủ hệ thống dạ dày ruột và đường hô hấp trên thông qua lớp niêm mạc liên quan đến mô bạch huyết và giảm khả năng xâm lấn vào màng nhầy của các mầm bệnh tại đường hô hấp và đường ruột.

Theo thời gian, khả năng miễn dịch thụ động bắt đầu suy yếu, đạt đến một điểm thấp nhất khi đứa trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi. Đặc biệt là trẻ sinh non có thể bị hạ đường huyết nặng trong 6 tháng đầu đời. Cho đến 1 tuổi, nồng độ IgG tăng lên khoảng 60% mức trung bình của người lớn. IgA, IgM, IgD và IgE không qua nhau thai và vì thế chỉ có thể phát hiện với số lượng nhỏ khi sinh, tăng chậm trong thời thơ ấu. IgG, IgM và IgA đạt đến nồng độ như người trưởng thành khi trẻ khoảng 10 tuổi.

Mặc dù đáp ứng kháng thể với các liều vắc xin ban đầu có thể thấp hơn ở trẻ sinh non so với trẻ đủ tháng, nhưng trẻ sinh non vẫn có thể tạo ra đáp ứng bảo vệ đối với hầu hết các loại vắc xin và cần phải được tiêm chủng theo cùng lịch với trẻ đủ tháng. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh có cân nặng < 2 kg khi tiêm liều vắc xin viêm gan B đầu tiên nên tiêm thêm 3 liều nếu liều đầu tiên được tiêm khi trẻ < 1 tháng tuổi vì trẻ có đáp ứng kháng thể giảm (1).