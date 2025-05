Nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ

Điều trị ART trước khi sinh nhằm tối ưu hóa sức khoẻ của bà mẹ, cắt đứt con đường lây truyền MTCT, và giảm thiểu độc tính của thuốc. Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác nơi có sẵn thuốc ARV và xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc ARV là tiêu chuẩn cho tất cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV (xem điều trị nhiễm HIV ở người lớn). Xét nghiệm HIV nhanh cho phụ nữ mang thai trong phòng chờ đẻ có thể được thực hiện ngay nếu không có giấy chứng nhận huyết thanh của họ.

Tất cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV cần phải bắt đầu điều trị ARV phối hợp để phòng ngừa MTCT cũng như vì sức khỏe của chính họ ngay khi được chẩn đoán nhiễm HIV và sẵn sàng tuân thủ điều trị ARV. ART kết hợp được tiếp tục trong suốt thai kỳ. Mang thai không phải là chống chỉ định đối với phác đồ điều trị bằng ARV phối hợp; đặc biệt là cả dolutegravir và efavirenz đều không bị chống chỉ định trong ba tháng đầu của thai kỳ. Mặc dù một thử nghiệm lâm sàng ở Botswana ban đầu cho thấy mối liên hệ giữa phơi nhiễm với dolutegravir trong giai đoạn tiền thụ thai và có gia tăng nhẹ về dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh, nhưng tình trạng gia tăng rõ ràng này không xuất hiện sau khi nghiên cứu sâu hơn và không biết liệu tình trạng gia tăng này có thực sự là do dolutegravir hay do một yếu tố khác, chẳng hạn như thiếu folate. Phần lớn các chuyên gia tin rằng phụ nữ nhiễm HIV đã điều trị bằng ARV phối hợp mà có thai thì cần phải tiếp tục liệu pháp đó, thậm chí là ở giai đoạn đầu của ba tháng đầu của thai kỳ.

Việc mổ đẻ chủ động trước khi bắt đầu chuyển dạ được khuyến cáo nếu tải lượng virus HIV ở mẹ là > 1000 copies/mL. Nếu quá trình chuyển dạ đã bắt đầu, thì ít chắc chắn hơn về việc liệu mổ lấy thai có làm giảm MTCT hay không.

Khi bệnh nhân có chuyển dạ, zidovudine (ZDV) được cho dùng với liều 2 mg/kg theo đường tĩnh mạch trong giờ đầu tiên và sau đó là 1 mg/kg/giờ theo đường tĩnh mạch cho đến khi sinh đối với những phụ nữ có ≥ 1 trong các tình trạng sau:

Tải lượng vi rút trong huyết tương HIV gần đây > 1000 bản sao/mL

Tải lượng vi rút trong huyết tương HIV không xác định gần sinh

Được cho là không tuân thủ điều trị ART

Hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng không cần dùng ZDV đường tĩnh mạch trong khi chuyển dạ đối với những phụ nữ điều trị ARV phối hợp đã đạt được tải lượng vi rút HIV trong huyết tương < 50 bản sao/mL gần sinh. Tuy nhiên, ZDV đường tĩnh mạch nên được xem xét cho những phụ nữ có tải lượng vi rút từ 50 đến 999 bản sao/mL tại hoặc gần sinh; nó có thể mang lại khả năng bảo vệ bổ sung chống lại tình trạng lây truyền chu sinh.

Sau khi sinh, điều trị ARV phối hợp được tiếp tục cho tất cả phụ nữ, kể cả những người trước đó chưa được điều trị ARV.

Tất cả trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm HIV cần phải dùng phác đồ ARV sau sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Điều trị nên bắt đầu càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 6 đến 12 giờ sau khi sinh. Phác đồ điều trị bằng ARV được xác định bởi các yếu tố nguy cơ lây truyền HIV ở giai đoạn chu sinh ở mẹ và trẻ sơ sinh (xem Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure recommendations của Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV).

Các phác đồ dự phòng được phân loại là

Dự phòng bằng ARV

Điều trị HIV giả định

Trẻ sơ sinh có nguy cơ thấp là đối tượng được điều trị dự phòng bằng ARV. Những trẻ này bao gồm những trẻ sơ sinh đủ tháng được sinh ra từ những phụ nữ đã được ức chế vi rút bền vững bằng ART (thể hiện qua tải lượng vi rút HIV trong huyết tương < 50 bản sao/mL) gần ngày sinh và ở những trẻ này không có mối lo ngại nào liên quan đến việc tuân thủ điều trị bằng ARV.

Trẻ có nguy cơ thấp nên được cho dùng điều trị dự phòng ARV bằng ZDV 4 mg/kg, uống hai lần mỗi ngày trong 4 tuần đầu đời. ZDV là trụ cột của điều trị dự phòng cho trẻ sơ sinh và được sử dụng cho tất cả trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm HIV sinh ra bất kể các yếu tố nguy cơ.

Một số chuyên gia khuyên có thể dùng ZDV trong 2 tuần để chọn trẻ sinh ra khi được ≥ 37 tuần tuổi thai cho những phụ nữ đáp ứng các tiêu chuẩn nguy cơ thấp, những người đã được điều trị bằng ARV trong hơn 10 tuần liên tiếp và những người đã duy trì mức ức chế vi rút trong suốt quá trình mang thai (xem Management of Infants Born to People with HIV Infection của Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV).

Trẻ sơ sinh có nguy cơ cao được điều trị HIV giả định (xem bảng Quản lý thuốc kháng vi rút retro ở trẻ sơ sinh theo nguy cơ nhiễm HIV) với phác đồ ba loại thuốc zidovudine, lamivudine và nevirapine hoặc raltegravir (để biết liều lượng, xem bảng Liều lượng thuốc kháng vi rút retro dành cho trẻ sơ sinh phơi nhiễm HIV trong giai đoạn chu sinh) trong tối đa 6 tuần hoặc hiếm khi lâu hơn. Liệu pháp này ban đầu dùng để dự phòng nhưng cũng là điều trị sơ bộ cho những người sau này được xác nhận là nhiễm HIV.

Rất ít thuốc ARV (đáng chú ý là ZDV, nevirapine, lamivudine, abacavir và raltegravir) được coi là an toàn và hiệu quả cho trẻ < 14 ngày tuổi sau sinh và còn ít hơn nữa (chỉ zidovudine, lamivudine, nevirapine và raltegravir cho trẻ sinh non vừa) có sẵn dữ liệu về liều dùng cho trẻ sinh non. Chưa rõ phác đồ điều trị ARV tối ưu cho trẻ sơ sinh sinh ra từ phụ nữ có vi rút kháng thuốc ARV.

Trẻ sơ sinh sau đó có kết quả xét nghiệm vi rút HIV dương tính sẽ được điều trị bằng ARV với ba loại thuốc thích hợp để điều trị nhiễm HIV đã biết. Nên ngay lập tức tham khảo ý kiến chuyên gia về nhiễm HIV ở trẻ em hoặc bà mẹ (xem thông tin tại ClinicalInfo.HIV.gov hoặc tại National Clinician Consultation Center). Các bác sĩ lâm sàng cũng có thể gọi đến Đường dây nóng Dịch vụ Giới thiệu và Tư vấn HIV chu sinh theo số 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765) nếu có các câu hỏi liên quan đến các can thiệp nhằm giảm lây truyền HIV theo chiều dọc và chẩn đoán sơ sinh.

Bảng Xử trí bằng thuốc kháng vi rút ở trẻ sơ sinh theo nguy cơ lây nhiễm HIV Bảng

Bảng Liều dùng thuốc kháng vi rút cho trẻ sơ sinh có phơi nhiễm với HIV chu sinh Bảng

Một số bà mẹ nhiễm HIV sống ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác nơi có sẵn các nguồn nuôi dưỡng an toàn, giá cả phải chăng và thay thế có thể chọn cho con bú nếu họ đang điều trị bằng ARV và có tải lượng vi rút ổn định, không thể phát hiện được. Quyết định cho con bú sữa mẹ chỉ nên được đưa ra sau khi tư vấn và thảo luận về việc ra quyết định. Một số khuyến nghị về việc tiếp tục điều trị dự phòng ARV cho trẻ sơ sinh và tăng tần suất xét nghiệm chẩn đoán trong tình huống này đã được đề xuất, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận do dữ liệu chưa đầy đủ. Cần phải tham khảo ý kiến của một chuyên gia về nhiễm HIV ở trẻ em (xem Infant Feeding for Individuals with HIV in the United States của Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV).

Ngoài ra, ở những quốc gia mà các bệnh truyền nhiễm và suy dinh dưỡng là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ nhỏ và không có sẵn sữa công thức an toàn, giá cả phải chăng cho trẻ sơ sinh, thì việc nuôi con bằng sữa mẹ bảo vệ chống lại nguy cơ tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa có thể làm đối trọng nguy cơ lây truyền HIV. Ở những quốc gia này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các bà mẹ nhiễm HIV tiếp tục cho con bú trong ít nhất 12 tháng trong cuộc đời của trẻ sơ sinh (xem Guideline: Updates on HIV and Infant Feeding của WHO).

Quyên góp cho ngân hàng sữa bị chống chỉ định đối với phụ nữ nhiễm HIV ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia khác, nơi có sẵn các nguồn nuôi dưỡng thay thế an toàn và giá cả phải chăng.

Việc nhá trước (nhai trước) thức ăn, do một số bà mẹ có con nhỏ thực hiện, cũng bị chống chỉ định đối với phụ nữ nhiễm HIV.