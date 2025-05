Khám lâm sàng trẻ mới sinh

(Xem thêm Các dị tật tim mạch bẩm sinh.)

Tim và phổi được đánh giá khi trẻ ở trong trạng thái yên tĩnh.

Bác sĩ lâm sàng nên xác định điểm mà tiếng tim rõ nhất để loại trừ chứng tim nằm bên phải. Tiếng tim (bình thường: 100 đến 160 nhịp/phút) và nhịp tim được kiểm tra. Nhịp tim thường đều, mặc dù có nhịp không đều do ngoại tâm thu nhĩ và thất do trẻ đẻ non không phải là hiếm. Tiểng thổi ở tim trong 24 giờ đầu tiên thường xảy ra do còn ống động mạch. Kiểm tra tim hàng ngày để theo dõi sự mất đi của tiếng thổi này, thường là trong vòng 3 ngày.

Mạch bẹn được kiểm tra và so sánh với mạch quay. Mạch bẹn yếu hoặc trễ có thể do hẹp eo động mạch chủ hoặc nghẽn đường ra thất trái. Tím trung ương giả định có thể do bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi, hoặc nhiễm trùng máu.

Hệ thống hô hấp được đánh giá bằng cách đếm nhịp thở trong một phút vì hít thở ở trẻ sơ sinh không đều; nhịp thở bình thường là 40 đến 60 lần thở/phút. Lồng ngực phải được kiểm tra đối xứng, và thông khí phổi có đều nhau không. Thở rên, cánh mũi phập phồng, và rút lõm lồng ngực là các dấu hiệu của suy hô hấp.