Nhiễm Phế Cầu Khuẩn

Viêm nội tâm mạc cấp có thể do vãng khuẩn huyết do phế cầu, ngay cả ở những bệnh nhân không bị bệnh van tim, nhưng hiếm gặp viêm nội tâm mạc do phế cầu.

Viêm nội tâm mạc do phế cầu có thể gây tổn thương ăn mòn van tim, rách hoặc thủng đột ngột, dẫn đến suy tim tiến triển nhanh chóng. Hội chứng Austrian là một tình trạng hiếm gặp đặc trưng bởi bộ ba viêm màng não do phế cầu, viêm phổi và viêm nội tâm mạc do S. pneumoniae và có tỷ lệ tử vong cao. Suy van động mạch chủ tự nhiên là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy tim ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng.