Деякі бартонельози
Види
Прояви*
У групі ризику
Комахи-переносники
Лікування
B. henselae, B. quintana
Множинні папули та підшкірні вузлики (вогнища ураження шкіри від фіолетового до яскраво-червоного кольору)
Дисеміноване вісцеральне захворювання
Лімфаденопатія
Гепатоспленомегалія
Пацієнти з ослабленим імунітетом
Воші, блохи
Доксициклін, азитроміцин, еритроміцин, фторхінолони, рифампін, кларитроміцин
B. quintana
Тривала або рецидивуюча гарячка
Люди, які живуть у скупчених умовах або в умовах поганої гігієни
Пацієнти з ослабленим імунітетом
Платтяна воша
Доксициклін, макроліди (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)
B. henselae
Регіонарна лімфаденопатія, безболісні папули
Гарячка
Ендокардит (часто у пацієнтів з вже існуючим фактором ризику у вигляді захворювання клапанів серця)
Енцефалопатія
Нейроретиніт
Власники котів
Пацієнти з ослабленим імунітетом
Можливо, котячі блохи (які також переносять мікроорганізм серед котів)
Азитроміцин, доксициклін, фторхінолони, рифампін, триметоприм/сульфометоксазол (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)
Гарячка Оройя, перуанська бородавка (хвороба Карріона)
B. bacilliformis
Гарячка Оройя: гостра фебрильна гемолітична анемія
Перуанська бородавка: вогнища ураження шкіри аналогічні таким при бацилярному ангіоматозі
Бактеріємія, зумовлена Salmonella
Вторинні інфекції
Мешканці Андських гір на висотах 600–2400 м
Москіти Phlebotomus
Гарячка Оройя: Ципрофлоксацин з цефтріаксоном, хлорамфенікол часто з бета-лактамним антибіотиком (наприклад, з амоксициліном/клавуланатом), або азитроміцин
Перуанська бородавка: Азитроміцин, рифампін або ципрофлоксацин
* В особи з нормальною імунною системою.
† Пацієнтам із нормальною імунною системою лікування неускладненої хвороби котячих подряпин зазвичай не потрібно, однак його зазвичай призначають з метою можливого зменшення тривалості симптомів (1).