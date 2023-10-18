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Деякі бартонельози

Види

Прояви*

У групі ризику

Комахи-переносники

Лікування

Бацилярний ангіоматоз

B. henselae, B. quintana

Множинні папули та підшкірні вузлики (вогнища ураження шкіри від фіолетового до яскраво-червоного кольору)

Дисеміноване вісцеральне захворювання

Лімфаденопатія

Гепатоспленомегалія

Пацієнти з ослабленим імунітетом

Воші, блохи

Доксициклін, азитроміцин, еритроміцин, фторхінолони, рифампін, кларитроміцин

Окопна гарячка

B. quintana

Тривала або рецидивуюча гарячка

Бактеріємія

Ендокардит

Люди, які живуть у скупчених умовах або в умовах поганої гігієни

Пацієнти з ослабленим імунітетом

Платтяна воша

Доксициклін, макроліди (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)

Хвороба котячих подряпин

B. henselae

Регіонарна лімфаденопатія, безболісні папули

Гарячка

Ендокардит (часто у пацієнтів з вже існуючим фактором ризику у вигляді захворювання клапанів серця)

Енцефалопатія

Нейроретиніт

Власники котів

Пацієнти з ослабленим імунітетом

Можливо, котячі блохи (які також переносять мікроорганізм серед котів)

Азитроміцин, доксициклін, фторхінолони, рифампін, триметоприм/сульфометоксазол (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)

Гарячка Оройя, перуанська бородавка (хвороба Карріона)

B. bacilliformis

Гарячка Оройя: гостра фебрильна гемолітична анемія

Перуанська бородавка: вогнища ураження шкіри аналогічні таким при бацилярному ангіоматозі

Бактеріємія, зумовлена Salmonella

Вторинні інфекції

Мешканці Андських гір на висотах 600–2400 м

Москіти Phlebotomus

Гарячка Оройя: Ципрофлоксацин з цефтріаксоном, хлорамфенікол часто з бета-лактамним антибіотиком (наприклад, з амоксициліном/клавуланатом), або азитроміцин

Перуанська бородавка: Азитроміцин, рифампін або ципрофлоксацин

* В особи з нормальною імунною системою.

† Пацієнтам із нормальною імунною системою лікування неускладненої хвороби котячих подряпин зазвичай не потрібно, однак його зазвичай призначають з метою можливого зменшення тривалості симптомів (1).

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