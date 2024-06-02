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Окопна гарячка

(волинська гарячка; тибіальна гарячка; п'ятиденна пароксизмальна гарячка)

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

Окопна гарячка — це хвороба, що передається вошами, спричинена грамнегативною бактерією Bartonella quintana. Спочатку її спостерігали серед військових під час першої та другої Світових війн. Симптоми — це гостре, рецидивуюче фебрильне захворювання, іноді з висипом. Діагноз виставляється за результатами посіву крові (гемокультура). Лікування полягає у застосуванні макролідів або доксицикліну.

(Див. також Загальні відомості про бартонельози)

Єдиним резервуаром цієї інфекції, викликаної Bartonella, є люди. B. quintana передається людині, коли кал від заражених вошей втирається в пошкоджену шкіру або в кон’юнктиву.

Окопна гарячка є ендемічною у Мексиці, Тунісі, Еритреї, Польщі та колишньому Радянському Союзі. Вона час від часу з'являється повторно серед бездомного населення Сполучених Штатів Америки.

Симптоми та ознаки окопної гарячки

Після 3–35-денного інкубаційного періоду з'являється раптове підвищення температури тіла з гарячкою, слабкістю, запамороченням, головним болем (біль поза очима), ін’єкцією кон’юнктиви, сильним болем у спині та ногах (гомілки).

Гарячка може досягати 40,5 °C та утримуватися протягом 5–6 днів. Приблизно в половині випадків гарячка рецидивує 1–8 разів з інтервалами від 5 до 6 днів.

З'являється транзиторна макулярна або папулярна висипка та, іноді, гепатомегалія й спленомегалія. Деякі випадки можуть ускладнюватися ендокардитом.

Рецидиви є частими і виникали протягом періоду до 10 років після початкового нападу.

Діагностика окопної гарячки

  • Посіви крові

  • Серологічні дослідження та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Окопну лихоманку слід підозрювати у людей, які живуть в місцях значного зараження вошами. За неї також слід пам'ятати у потенційно заражених пацієнтів з ендокардитом, у яких звичайні посіви крові негативні (культуронегативний ендокардит) (1).

В якості альтернативних діагнозів слід розглядати такі інфекції, як лептоспіроз, тиф, поворотна гарячка та малярія.

Мікроорганізм визначається за результатами посіву крові, хоча ріст може тривати від 1 до 4 тижнів.

Захворювання проявляється персистуючою бактеріємією під час початкового нападу, під час рецидивів, протягом безсимптомних періодів між рецидивами та у пацієнтів з ендокардитом.

Серологічні дослідження доступні та можуть забезпечити обґрунтування діагнозу. Високі титри антитіл IgG повинні бути сигналом щодо необхідності виявлення ендокардиту за допомогою ехокардіографії. Може бути проведене ПЛР-дослідження зразків крові або тканин.

Довідковий матеріал щодо діагностики

  1. 1. Spach DH, Kanter AS, Daniels NA, et al. Bartonella (Rochalimaea) species as a cause of apparent "culture-negative" endocarditis. Clin Infect Dis. 1995;20(4):1044-1047. doi:10.1093/clinids/20.4.1044

Лікування окопної гарячки

  • Доксициклін або макролід

Хоча видужання зазвичай завершується через 1–2 місяці, а смертність є незначною, бактеріємія може тривати протягом місяців після клінічного видужання, тому може знадобитися довготривале (> 1 місяця) лікування доксицикліном або макролідом. Пацієнтам призначають доксициклін протягом 4–6 тижнів. Лікування часто подовжують (наприклад, при ендокардиті), при цьому протягом перших 2 тижнів додають другий препарат, зазвичай рифампіцин або гентаміцин. Комбінована терапія призначається для лікування серйозних або ускладнених інфекцій.

Необхідно контролювати зараження платтяними вошами.

За пацієнтами з хронічною бактеріємією слід спостерігати на предмет ознак ендокардиту.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.