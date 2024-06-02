Окопна гарячка

Посіви крові

Серологічні дослідження та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Окопну лихоманку слід підозрювати у людей, які живуть в місцях значного зараження вошами. За неї також слід пам'ятати у потенційно заражених пацієнтів з ендокардитом, у яких звичайні посіви крові негативні (культуронегативний ендокардит) (1).

В якості альтернативних діагнозів слід розглядати такі інфекції, як лептоспіроз, тиф, поворотна гарячка та малярія.

Мікроорганізм визначається за результатами посіву крові, хоча ріст може тривати від 1 до 4 тижнів.

Захворювання проявляється персистуючою бактеріємією під час початкового нападу, під час рецидивів, протягом безсимптомних періодів між рецидивами та у пацієнтів з ендокардитом.

Серологічні дослідження доступні та можуть забезпечити обґрунтування діагнозу. Високі титри антитіл IgG повинні бути сигналом щодо необхідності виявлення ендокардиту за допомогою ехокардіографії. Може бути проведене ПЛР-дослідження зразків крові або тканин.