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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
РЕСУРСИ
ПРОЦЕДУРИ
ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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Клінічні калькулятори
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Шкала коми Глазго
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Серед цих тем
Системи оцінювання в реанімації
Сепсис і септичний шок
Загальні відомості про інсульт
Загальні відомості про кому та порушення свідомості
Судомні розлади
Гострий бактеріальний менінгіт
Черепно-мозкова травма (ЧМТ)
Струс головного мозку, пов’язаний зі спортивною діяльністю