Отруєння рослинами

Кілька розповсюджених рослин є дуже отруйними, і багато рослин є помірно отруйними (див. таблицю Помірно отруйні рослини). Мало отруєнь рослин мають специфічні антидоти. Більшість випадків споживання рослин, включаючи рослини, перелічені у вищезгаданій таблиці, призводять до мінімальних симптомів, якщо тільки з листя та інших компонентів не зроблено концентрат у вигляді пасти або вони не заварюються в чай.
До дуже токсичних і потенційно смертельних рослин належать:
Рицинова квасоля та лакрична квасоля
Олеандер і наперстянка
Болиголов
(Див. також Загальні принципи отруєння.)
Рицинова квасоля та лакрична квасоля
Рицинова квасоля містить рицин, надзвичайно концентровану клітинну отруту. Лакричні боби містять абрин, споріднений і ще більш потужний токсин. В обох квасоля має відносно непроникну оболонку; таким чином, квасолю потрібно розжувати, щоб вивільнити токсин. Однак покриття насінини лакричної квасолі часто непошкоджене, і просте бактеріальне розщеплення може вивільняти абриновий токсин.
Симптоми будь-якого отруєння можуть включати відстрочений гастроентерит, іноді тяжкий та геморагічний, з подальшим маренням, судомами, комою та смертю. Слід розглянути можливість іригації всього кишечника, оскільки вона спрямована на видалення всіх проковтнутих бобів.
Олеандер і наперстянка
Ці рослини та конвалія (подібна, але менш токсична) містять глікозиди наперстянки. Наперстянка була першоджерелом серцевих глікозидів. Токсичність включає гастроентерит, сплутаність свідомості, гіперкаліємію та аритмію. Рівень дигоксину в сироватці крові може підтвердити проковтування, але не є корисним як кількісна інформація.
Рівні калію ретельно контролюються. Гіперкаліємія може реагувати тільки на гемодіаліз. Кальцій не рекомендується застосовувати для лікування аритмій. Для лікування шлуночкових аритмій використовували фрагменти дигоксин-специфічних фракціонованих антитіл (Fab).
Болиголов
Отруєння болиголовом (отруйний болиголов і водний болиголов) може викликати симптоми протягом 15 хвилин.
Отруйний болиголов діє на нікотинові холінергічні рецептори, починаючи з сухості в роті та прогресуючи до тахікардії, тремору, потовиділення, мідріазу, судом і парезу м'язів. Може виникнути рабдоміоліз і брадикардія.
Схоже, водний болиголов підвищує активність гамма-аміномасляної кислоти (GABA). Симптоми можуть включати гастроентерит, делірій, рефрактерні судоми та кому.
Помірно отруйні рослини
Рослина
Симптоми
Лікування
Аконітин (наприклад, отриманий з борця)
Брадикардія, аритмії, парестезія, слабкість
Симптоматичне лікування
Бікарбонат натрію
Aloe spp
гастроентерит, нефрит, подразнення шкіри
Підтримувальний догляд та зрошення шкіри з милом і водою
Aristolochia spp (родимки, лози)
Симптоматичне лікування
Азалія
Холінергічні симптоми
Підтримувальна терапія та атропін
Caladium spp (слоняче вухо, крила ангела)
Пошкодження слизової оболонки ротової порожнини через кристали кальцію оксалату у листі
Підтримуюча терапія та демульсифікація (наприклад, з молоком або морозивом)
Capsicum spp (перці)
Подразнення та набряк слизової оболонки
Підтримуюча терапія, зрошення
Колхіцин (осінній крокус, луговий шафран, лілія слави)
Відстрочений гастроентерит, поліорганна недостатність
Пригнічення функції кісткового мозку
Підтримувальна допомога і, можливо, як останній курорт, експериментальні фрагменти Fab, специфічні для колхіцину*
Ціаногенні глікозиди (наприклад, Prunus spp [наприклад, персикові, абрикосові та дикі кісточки вишні], Malus spp [наприклад, насіння яблука] та інше насіння)
Симптоми отруєння ціанідом
Гідроксикобаламін
Комплект антидоту для ціаніду (включає нітрат амілу, нітрит натрію та тіосульфат натрію)
Беладона
Антихолінергічні симптоми, гіпертермія, судоми, галюцинації
Симптоматичне лікування
При тяжкій гіпертермії або судомах, можливо, фізостигміні
Диффенбахія (дубка)
Пошкодження слизової оболонки ротової порожнини через кристали кальцію оксалату у листі
Підтримуюча терапія та демульсифікація (наприклад, з молоком або морозивом)
квасоля фава
У пацієнтів з дефіцитом G6PD, гастроентеритом, лихоманкою, головним болем, гемолітичною анемією
Симптоматичне лікування
При тяжкій анемії та отруєнні, розгляд обмінного переливання
зелена картопля і картопляний розбризкувач
Гастроентерит, галюцинації, марення
Симптоматичне лікування
Ягоди падуба
Симптоматичне лікування
Джимсонвід
Антихолінергічні симптоми, гіпертермія, судоми, галюцинації
Симптоматичне лікування
При тяжкій гіпертермії або судомах, можливо, фізостигміні
Солодка (не лакричні цукерки зі штучним ароматом)
Гіпокаліємія, гіпертензіята затримка води та натрію (псевдогіперальдостеронізм);
Підтримка
Лілі з долини
Гіперкаліємія, гастроентерит,сплутаність свідомості, аритмії
Омела
Симптоматичне лікування
Кропива
Локальне поколювання і печіння
Симптоматичне лікування
Пасльон звичайний або деревний
Гастроентерит, галюцинації, марення
Симптоматичне лікування
Пенніроял
Гепатотоксичність
N-ацетилцистеїн
Philodendron spp
Пошкодження слизової оболонки ротової порожнини через кристали кальцію оксалату у листі
Підтримуюча терапія та демульсифікація (наприклад, з молоком або морозивом)
Пуансетія
Незначне подразнення слизової оболонки
Непотрібно
Отруйний плющ
Дерматит
Див. Дерматит
Лаконос
Подразнення слизової оболонки, гастроентерит
Симптоматичне лікування
Сциндапсус
Пошкодження слизової оболонки ротової порожнини через кристали кальцію оксалату у листі
Підтримуюча терапія та демульсифікація (наприклад, з молоком або морозивом)
Тис
Рідко, судоми, аритмії, кома
Симптоматичне лікування
* Доступно лише у Франції.
Fab = фракціоновані антитіла; sp/spp = вид.