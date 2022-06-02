Отруєння рослинами

Кілька розповсюджених рослин є дуже отруйними, і багато рослин є помірно отруйними (див. таблицю Помірно отруйні рослини). Мало отруєнь рослин мають специфічні антидоти. Більшість випадків споживання рослин, включаючи рослини, перелічені у вищезгаданій таблиці, призводять до мінімальних симптомів, якщо тільки з листя та інших компонентів не зроблено концентрат у вигляді пасти або вони не заварюються в чай.

До дуже токсичних і потенційно смертельних рослин належать:

Рицинова квасоля та лакрична квасоля

Олеандер і наперстянка

Болиголов

(Див. також Загальні принципи отруєння.)

Рицинова квасоля та лакрична квасоля Рицинова квасоля містить рицин, надзвичайно концентровану клітинну отруту. Лакричні боби містять абрин, споріднений і ще більш потужний токсин. В обох квасоля має відносно непроникну оболонку; таким чином, квасолю потрібно розжувати, щоб вивільнити токсин. Однак покриття насінини лакричної квасолі часто непошкоджене, і просте бактеріальне розщеплення може вивільняти абриновий токсин. Симптоми будь-якого отруєння можуть включати відстрочений гастроентерит, іноді тяжкий та геморагічний, з подальшим маренням, судомами, комою та смертю. Слід розглянути можливість іригації всього кишечника, оскільки вона спрямована на видалення всіх проковтнутих бобів.

Олеандер і наперстянка Ці рослини та конвалія (подібна, але менш токсична) містять глікозиди наперстянки. Наперстянка була першоджерелом серцевих глікозидів. Токсичність включає гастроентерит, сплутаність свідомості, гіперкаліємію та аритмію. Рівень дигоксину в сироватці крові може підтвердити проковтування, але не є корисним як кількісна інформація. Рівні калію ретельно контролюються. Гіперкаліємія може реагувати тільки на гемодіаліз. Кальцій не рекомендується застосовувати для лікування аритмій. Для лікування шлуночкових аритмій використовували фрагменти дигоксин-специфічних фракціонованих антитіл (Fab).