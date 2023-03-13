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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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Автори
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gerald f. o’malley
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Gerald F. O’Malley, DO
Членство в професійних спілках
Director, Division of Toxicology
Grand Strand Regional Medical Center
Professor
Sidney Kimmel School of Medicine, Thomas Jefferson University Hospital
Глави посібника та коментарі
Глави
Отруєння
Нелегальні наркотики та інтоксиканти