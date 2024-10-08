Токсини, як зброя масового ураження

Поняття «токсин» часто грубо використовується для позначення будь-якої отрути, але технічно стосується лише отруйної хімічної речовини, що виробляється організмом (хоча деякі токсини також можуть бути одержані синтетичним шляхом). Оскільки токсини, які використовуються як зброя масового ураження, не включають інфекційних агентів, із яких вони походять, їх реплікація в організмі не відбувається та вони не передаються від людини до людини (див. таблицю Біологічні агенти та токсини високого пріоритету CDC). Таким чином, токсини є більш схожими на хімічні речовини, ніж на біологічні речовини. Вони викликають отруєння, а не інфекцію (1).

Відомі сотні токсинів. Однак через труднощі з виділенням достатньої кількості та проблеми з розповсюдженням або нестійкістю у навколишньому середовищі більшість токсинів більш придатні для здійснення точкових вбивств з політичних мотивів, ніж для масового ураження населення. Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) вважають, що тільки 4 токсини є речовинами, що несуть велику загрозу:

Ботулотоксин

Епсилон токсин з Clostridium perfringens

Токсин рицину

Стафілококовий ентеротоксин В

З них тільки ботулотоксин класифікується як той, що вимагає найбільш пріоритетних дій. Епсилон токсин з C. perfringens в основному історично був цікавий як засіб, який, як повідомляється, був розроблений в Іраку у 1980-х роках; основною дією є підвищення капілярної проникності, особливо в кишечнику.

(Див. також Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження).

Довідковий матеріал загального характеру 1. Madsen JM. Toxins as weapons of mass destruction. A comparison and contrast with biological-warfare and chemical-warfare agents. Clin Lab Med. 2001;21(3):593-605.

Ботулотоксин у якості зброї масового ураження Термін «ботулотоксин», або ботулінічний нейротоксин, стосується будь-якого з 8 відомих типів нейротоксинів, які виробляються Clostridium botulinum, з яких 5 уражають людину. Це одна з найбільш концентрованих отрут, LD50 якої (доза, яка спричинила б смерть у половини групи, що зазнала впливу) становить від 1000 нг/кг перорально до всього лише 10 нг/кг інгаляційно та 1 нг/кг внутрішньом’язово або в/в. Навіть пероральна токсичність є набагато більшою, ніж у більшості поширених отрут. Ботулізм — це отруєння, що виникає під дією ботулотоксину; інфікування C. botulinum не потрібне. Харчовий ботулізм, ботулізм з ран та дитячий ботулізм описані в іншому місці (див. Ботулізм). Масові ураження через дію ботулотоксину можуть виникати внаслідок поширеного забруднення їжі або води або внаслідок вдихання ботулотоксину у вигляді аерозолю (1). Ботулотоксин блокує дію ацетилхоліну на мускаринові рецептори у гладких м'язах та екзокринних залозах, але не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, щоб потрапити в центральну нервову систему. Як і при лікуванні ботулізму ран, неврологічні симптоми (як правило, двосторонній симетричний низхідний параліч із мідріазом) без нудоти, блювання, спазмів або діареї, як очікується, можуть з'явитися через 12-36 годин (діапазон від 2 годин до 8 днів) після експозиції. Вплив на чутливість та мислення відсутній. Клінічний діагноз є достатнім для прийняття рішення щодо введення антитоксину, який поступово стає менш ефективним при розвитку симптомів та ознак. Один флакон антитоксину, розведеного у співвідношенні 1:10 у 0,9 % фізіологічному розчині, вводиться в/в повільно. Антитоксин зв'язується лише з циркулюючим токсином і, таким чином, не полегшує наявні прояви, спричинені токсином, який уже прикріплений до рецепторів. Довідковий матеріал щодо ботулотоксину 1. Arnon SS, Schechter R, Inglesby TV, et al. Botulinum toxin as a biological weapon: medical and public health management [published correction appears in JAMA 2001 Apr 25;285(16):2081]. JAMA. 2001;285(8):1059-1070. doi:10.1001/jama.285.8.1059

Рицин та абрін у якості зброї масового ураження Рицин (з бобів кліщовини) та абрін (з лакричникаабо абруса) каталітично інактивують рибосоми. Одна молекула будь-якого токсину здатна отруїти всі рибосоми в клітині. Незважаючи на те, що під час спроб вбивства рицин вводили ін'єкційно, випадки масового ураження, ймовірно, мають бути пов'язані з вдиханням токсину у вигляді аерозолю (1). Клінічні прояви інтоксикації рицином відрізняються залежно від способу впливу. Після інгаляції латентний період становить від 4 до 8 годин із подальшим кашлем, дихальною недостатністю та підвищенням температури тіла. Протягом наступних 12-24 годин ураження багатьох систем органів прогресує, що призводить до розвитку респіраторної недостатності. Діагноз ставиться за клінічними підозрами, немає специфічного антидоту або антитоксину, і лікування підтримуюче. Довідковий матеріал щодо рицину та абріну 1. Chen HY, Foo LY, Loke WK. Ricin and abrin: A comprehensive review of their toxicity, diagnosis, and treatment. Toxinology. 2014:1-20. doi: 10.1007/978-94-007-6645-7_1-1