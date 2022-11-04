Радіаційне опромінення та забруднення

Джерела можуть бути природними або штучними (див. таблицю Середньорічна доза радіаційного опромінення у США).

Люди постійно піддаються низькому рівню природного радіації, що називається фоновим випромінюванням. Джерелом фонового випромінювання є космічне випромінювання та радіоактивні елементи у повітрі, воді та землі. Космічне випромінювання концентрується на полюсах магнітним полем Землі та ослаблюється атмосферою. Таким чином, його вплив на людей, які живуть на високих широтах, на великій висоті над рівнем моря (чи там і там), або під час авіаперельотів, є більш вираженим. Земні джерела зовнішнього радіаційного випромінювання головним чином зумовлені наявністю радіоактивних елементів із періодами напіврозпаду, які порівнюються з віком Землі (~4,5 мільярда років). Зокрема, уран-238 і торій-232 разом з кількома десятками їхніх радіоактивних похідних і радіоактивний ізотоп калію (K-40) присутні в багатьох породах і мінералах. Невелика кількість цих радіонуклідів міститься в їжі, воді та повітрі, і, таким чином, вносить свій внесок до внутрішнього опромінення, оскільки ці радіонукліди незмінно вбудовуються в організм. Більша частина дози вбудованих в організм радіонуклідів походить із радіоізотопів вуглецю (C-14) та калію (K-40). Оскільки ці та інші елементи (стабільні та радіоактивні форми) постійно поповнюються в організмі шляхом проковтування та вдихання, щосекунди в організмі радіоактивному розпаду піддаються приблизно 7000 атомів.

На долю внутрішнього опромінення внаслідок вдихання радіоактивних ізотопів благородного газу радону (Rn-222 і Rn-220), які також є представниками радіоактивного сімейства урана-238, припадає найбільша частка (73%) середньої природної дози радіації на душу населення США. На космічну радіацію припадає 11%, на радіоактивні елементи в організмі — 9%, а на зовнішні земні джерела радіації — 7%. У США люди отримують середню ефективну дозу приблизно 3 мілізіверта (мЗв)/рік із природних джерел (діапазон ~0,5–20 мЗв/рік). Однак у деяких частинах світу люди отримують дозу > 50 мЗв/рік. Дози природного фонового випромінювання є занадто низькими, щоби призводити до радіаційного ураження. Вони можуть призвести до незначного підвищення ризику розвитку раку, хоча деякі експерти вважають, що підвищеного ризику може не бути.

У США люди отримують в середньому близько 3 мЗв/рік з техногенних джерел, більшість з яких включає медичну візуалізацію. Якщо брати розрахунок на душу населення, то внесок у дозу опромінення від медичної візуалізації є найбільшим від КТ та ядерних кардіологічних процедур. Однак медичні діагностичні процедури рідко дають дози, достатні для появи променевого ураження, хоча існує невелике теоретичне збільшення ризику розвитку раку. Винятки можуть включати певні довготривалі флюороскопічно керовані інтервенційні процедури (наприклад, ендоваскулярна реконструкція, емболізація судин, радіочастотна абляція серця та пухлини) — ці процедури призводили до ушкодження шкіри та підшкірних тканин. Променева терапія також може спричиняти пошкодження нормальних тканин біля цільової тканини.

Хронічний променевий дерматит Зображення © Springer Science+Business Media

Дуже невелика частина середньої дози опромінення у розрізі суспільства виникає внаслідок радіаційних аварій і опадів після випробувань ядерної зброї. Аварії можуть відбуватися на промислових опромінювачах, джерелах промислової радіографії та ядерних реакторах. Ці аварії часто виникають внаслідок недотримання процедур безпеки (наприклад, обхід блокування). Променеві ушкодження також спричинялися втраченими або викраденими медичними або промисловими джерелами, що містять велику кількість радіонукліду. Люди, які звертаються за медичною допомогою з приводу таких ушкоджень, можуть не здогадуватися про те, що вони піддавалися впливу радіації.

Ненавмисні викиди радіоактивних матеріалів виникали в тому числі на АЕС «Три-Майл-Айленд», штат Пенсильванія, у 1979 році, на Чорнобильському реакторі в Україні у 1986 році та на атомній електростанції «Фукусіма-Даїчі» в Японії у 2011 році.

Опромінення внаслідок аварії на «Три-Майл-Айленд» була мінімальним, оскільки не було порушення оболонки сховища, як це було в Чорнобилі, і не було вибуху водню, як це було на «Фукусімі». Люди, які проживали у межах 1,6 км від «Три-Майл-Айленд», отримали не більше 0,08 мЗв (частина дози, яку отримує людина з природних джерел за місяць).

Однак 115 000 людей, які зрештою були евакуйовані із зони навколо Чорнобильської АЕС, отримали середню ефективну дозу приблизно 30 мЗв і середню дозу опромінення щитовидної залози близько 490 мГр. Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС на момент аварії, отримали значно вищі дози. Понад 30 працівників АЕС та аварійно-рятувальних служб померли протягом декількох місяців після аварії, а у набагато більшої кількості людей була гостра променева хвороба. Низький рівень зараження від цієї аварії був виявлений у Європі, Азії та навіть (у ще меншій мірі) у Північній Америці. Середня сумарна доза опромінення населення в різних постраждалих регіонах Білорусі, Росії та України протягом 20-річного періоду після аварії становила приблизно 9 мЗв.

Землетрус і цунамі в Японії в 2011 році призвели до викиду радіоактивного матеріалу у навколишнє середовище з декількох реакторів на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі. Серйозних радіаційних уражень у працівників на об’єкті не було. Серед майже 400 000 жителів префектури Фукусіма розрахункова ефективна доза (за даними інтерв'ю та реконструктивного моделювання дози) становила < 2 мЗв у 95 % людей і < 5 мЗв у 99,8 % людей. Оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я були дещо вищими через навмисно більш консервативні припущення щодо експозиції. За оцінками, ефективна доза у префектурах, які безпосередньо не прилягають до префектури Фукусіма, становила від 0,1 до 1 мЗв, а доза у населення за межами Японії була вкрай незначною (< 0,01 мЗв).

Найбільш значущий вплив радіації на населення мав місце після детонації двох атомних бомб у Японії в серпні 1945 року, що призвело до близько 110 000 смертей від прямого ураження вибуховою та термічною хвилями. Значно менша кількість (< 1000) додаткових смертей внаслідок променево-індукованого раку була зареєстрована впродовж наступних 70 років. Постійний контроль стану здоров’я тих, хто вижив, залишається одним із найважливіших джерел оцінок ризику виникнення променево-індукованого раку.

Хоча повідомлялося про декілька кримінальних випадків навмисного зараження осіб, радіаційного опромінення населення в результаті терористичної діяльності не відбулося, але занепокоєння щодо такої можливості залишається. Можливий сценарій передбачає використання пристрою для зараження ділянки шляхом розпилення радіоактивної речовини (наприклад, цезію-137 або кобальту-60 із списаного радіотерапевтичного або промислового джерела). Радіологічний розсіюючий пристрій (РРП), який використовує звичайні вибухові речовини, називається брудною бомбою. До інших терористичних сценаріїв належать використання прихованого джерела випромінювання для опромінення нічого не підозрюючих людей великими дозами випромінювання, напад на ядерний реактор або зону для зберігання радіоактивних матеріалів, а також підрив ядерної зброї (наприклад, імпровізованого ядерного пристрою [ІЯП], викраденої зброї).