Радіологічна зброя

Іонізуюче випромінювання та його вплив детально обговорюються в іншому розділі (див. Радіаційний вплив та забруднення). Випадки масового ураження іонізуючим випромінюванням можуть бути наслідком детонації ядерного (поділ) або термоядерного (синтез) пристрою, забруднення традиційних вибухових речовин радіоактивним матеріалом (така зброя називається пристроєм для розсіювання радіаційного випромінювання, або брудною бомбою), або від розміщення (наприклад, під сидінням метро) прихованого точкового джерела випромінювання (1).

Радіаційне опромінення може передбачати

Забруднення (зовнішнє або внутрішнє)

Опромінення

Обидва варіанти

Забруднення означає контакт із радіоактивними матеріалами, зазвичай, такими як пил або рідина. Опромінення — це вплив іонізуючого випромінювання, але без участі радіоактивного матеріалу.

У випадках навмисного використання радіації як зброї необхідно визначити, чи пацієнти зазнали впливу (опромінення), забруднення або і те, й інше. Якщо виникла контамінація, необхідно визначити, чи є вона зовнішньою, внутрішньою, або ж і тією, й іншою. Використання абревіатури ASBESTOS (див. таблицю ASBESTOS*: Вторинна оцінка подій масового ураження в результаті застосування хімічної або радіологічної зброї) допомагає у визначенні цих показників.

Лікування радіаційних уражень є допоміжним за своєю природою, зосереджене на шлунково-кишковому тракті (наприклад, боротьба з нудотою), запобіганні (може знадобитися ізоляція) та лікуванні інфекцій, а також лікуванні спричиненого радіацією виснаження кісткового мозку. Для лікування внутрішнього забруднення окремими радіоізотопами існують спеціальні антидоти, отже, вирішальною є ідентифікація залученого ізотопу або ізотопів. Клінічним ресурсом для діагностики та лікування постраждалих від радіації є онлайн-модуль «Медична допомога при надзвичайних ситуаціях, викликаних впливом радіації (REMM)», який можна завантажити.

(Див. також Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження).