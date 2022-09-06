Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методики Давос

Передній вивих плечового суглоба в спокійного пацієнта, готового співпрацювати

Необхідно провести вправлення суглоба найближчим часом (наприклад, протягом 30 хвилин) після встановлення діагнозу.

Необхідно негайно спробувати вправити плече за допомогою методики, відмінної від методики Давос, якщо є пов’язаний з нею нервово-судинний дефіцит або розтягнення шкіри (через зміщений перелом або, рідше, у випадку перелому з вивихом, із можливим проходженням крізь шкіру або розірванням шкіри). Якщо хірург-ортопед недоступний, можна спробувати здійснити закрите вправлення, в ідеалі з мінімальним зусиллям; якщо вправити кістку не вдається, можливо, це потрібно буде зробити в операційній кімнаті під загальною анестезією.

У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та іммобілізацію слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.