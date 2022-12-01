Переломи в проксимальних відділах плечової кістки, що розташовані проксимальніше хірургічної шийки кістки (див. мал. «Основні анатомічні орієнтири в проксимальному відділі плечової кістки»). Більшість з них супроводжуються мінімальним зміщенням та кутовою деформацією. Діагноз визначається за даними звичайної рентгенографії або іноді КТ. Більшість із цих переломів можна лікувати шляхом накладання підтримувальної пов'язки, банадажу та шляхом досягнення ранньої мобілізації.
(Див. також «Огляд переломів».)
Особливо поширені переломи проксимальних відділів плечової кістки серед літніх пацієнтів. У деяких випадках відзначаються ушкодження нерва в пахвовій ямці (з відчуттям зниження чутливості в середній частині дельтоподібного м'яза) або ушкодження пахвової артерії. Вже через кілька днів після іммобілізації, особливо у пацієнтів похилого віку, можуть виникати контрактури.
Основні анатомічні орієнтири в проксимальному відділі плечової кістки
Перелом хірургічної шийки плечової кістки.
Етіологія переломів проксимальних відділів плечової кістки
Більшість таких переломів виникають внаслідок падіння на витягнуту руку; рідше перелом виникає внаслідок прямого удару.
Класифікація
Переломи класифікуються за кількістю утворених фрагментів кістки; фрагмент визначається як ключова анатомічна структура, зміщена (> 1 см) або розвернута під кутом (> 45°) відносно її нормального анатомічного положення. Чотири основні анатомічні структури проксимального відділу плечової кістки є наступними:
Анатомічна шийка
Хірургічна шийка
Великий горбок
Малий горбок
Наприклад, якщо структури не зміщені та не відзначається кутової деформації, перелом має одну частину. Якщо одна структура розвернута або зміщена, перелом має 2 частини (див. мал. «Переломи проксимальної відділу плечової кістки з одним та двома фрагментами»). Майже 80% переломів проксимального відділу плечової кістки мають лише один фрагмент; вони зазвичай стабільні, утримуються разом за допомогою суглобової капсули, ротаторної манжети плеча та/або окістя. Переломи, що складаються з ≥ 3 фрагментів, трапляються рідко.
Переломи проксимального відділу плечової кістки з одним та двома фрагментами
Якщо жодні структури не зміщені та не відзначається кутової деформації, перелом має один фрагмент. Якщо одна структура зміщена та відзначається кутова деформація, перелом має два фрагменти.
Симптоми та ознаки переломів проксимальних відділів плечового суглоба
Відзначається біль та набряк плеча та передпліччя; пацієнтам важко піднімати руку.
Діагностика переломів проксимального відділу плечового суглоба
Рентгенографія
Інколи КТ
Рентгенографію слід виконати щонайменше в наступних проекціях:
Справжня передньо-задня проекція з внутрішнім обертанням
Черезлопаткова Y-подібна (коса) проекція
Підпахвова проекція для оцінки плечового суглоба
ZEPHYR / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
КТ проводиться, якщо переломи складні або погано візуалізуються на звичайній рентгенограмі.
Лікування переломів проксимального відділу плечової кістки
Як правило, накладається підтримувальна пов'язка та проводиться рання мобілізація з виконанням усього спектру рухів
Інколи проводять відкриту репозицію з внутрішньою фіксацією (ORIF) або протезування суглоба
Переломи з одним фрагментом рідко вимагають проведення репозиції; більшість переломів (майже 80%) лікуються шляхом іммобілізації з використанням підтримувальної пов'язки, іноді за допомогою бандажу (див. мал. «Іммобілізація суглобів як невідкладне лікування: деякі загальновідомі методики») та проведення на ранніх етапах мобілізації шляхом виконання усього спектру рухів, наприклад, виконання вправ Кодмана. Ці вправи особливо корисні для людей старшого віку. Оскільки існує ризик розвитку контрактур, бажана рання мобілізація, навіть якщо вирівнювання є анатомічно недосконалим.
Вправи Кодмана
Пацієнт згинається в поясі, при цьому уражена рука звисає в положенні, перпендикулярному до підлоги. Рука і плече повинні бути розслаблені, а коліна зігнуті. Пацієнти повинні:
Ці вправи повинні викликати лише мінімальний біль. Пацієнти повинні виконувати кожну вправу по 2 рази за кожен підхід і виконувати по декілька підходів на добу. Пацієнти повинні поступово збільшувати тривалість фізичних вправ.
Переломи з ≥ 2 фрагментами іммобілізують, а пацієнтів направляють до хірурга-ортопеда. При таких переломах може знадобитися ORIF або встановлення ендопротеза (ендопротезування плечового суглоба).
Ключові моменти
Переломи проксимального відділу плечової кістки класифікують на основі ряду ключових структур плечової кістки, які були зміщені або зазнали кутової деформації (анатомічна шийка, хірургічна шийка, великий горбок, малий горбок).
Майже 80% переломів потребують лише застосовування підтримувальної пов'язки.
Пацієнти, особливо старшого віку, повинні якомога швидше розпочати виконання усього діапазону вправ.