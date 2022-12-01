Переломи проксимальних відділів плечової кістки

Переломи класифікуються за кількістю утворених фрагментів кістки; фрагмент визначається як ключова анатомічна структура, зміщена (> 1 см) або розвернута під кутом (> 45°) відносно її нормального анатомічного положення. Чотири основні анатомічні структури проксимального відділу плечової кістки є наступними:

Анатомічна шийка

Хірургічна шийка

Великий горбок

Малий горбок

Наприклад, якщо структури не зміщені та не відзначається кутової деформації, перелом має одну частину. Якщо одна структура розвернута або зміщена, перелом має 2 частини (див. мал. «Переломи проксимальної відділу плечової кістки з одним та двома фрагментами»). Майже 80% переломів проксимального відділу плечової кістки мають лише один фрагмент; вони зазвичай стабільні, утримуються разом за допомогою суглобової капсули, ротаторної манжети плеча та/або окістя. Переломи, що складаються з ≥ 3 фрагментів, трапляються рідко.