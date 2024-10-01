Як проводити процедурну седацію та анальгезію

Седативні снодійні засоби (переважно седативні, анксіолітичні та амнестичні):

Мідазолам в/в, в/м, інтраназально: седація короткої дії (бензодіазепін); в/в початок дії через 1–2 хвилини, тривалість 10–40 хвилин

Пропофол в/в: Ультракоротка дія, глибокий седативний ефект; початок дії через 30 секунд, тривалість 5 хвилин

Етомідат в/в: Ультракоротка дія, глибокий седативний ефект; початок дії через 5–15 секунд, тривалість 5–15 хвилин

Заспокійливі та снодійні засоби сильно заспокоюють (із супутнім зниженням відповіді на біль), але вони не забезпечують прямої анальгезії. Їх можна вводити окремо, коли немає потреби у контролі болю. За потреби їх можна доповнювати опіоїдною анальгезією (наприклад, фентанілом) або ін’єкційною регіонарною або місцевою анестезією.

Мідазолам часто використовується окремо для забезпечення легкої седації (анксіолізіс) перед безболісними або слабко болісними процедурами. Він має сильний амнестичний ефект.

Пропофол і етомідат забезпечують швидке досягнення глибокої седації, корисної для проведення швидких і болісних процедур (наприклад, кардіостимуляції електрошоком або репозиції суглобів); їх коротка тривалість дії також може допомогти зменшити ризик накопичення токсичних рівнів лікарського препарату внаслідок багаторазового застосування під час триваліших процедур.

Можна очікувати, що пропофол викликатиме гіпотензію, яка зазвичай є короткою та легко піддається лікуванню. Він також може спричинити пригнічення дихання, яке є минущим і зазвичай лікується шляхом забезпечення прохідності дихальних шляхів та стимуляції пацієнта. Зрідка протягом короткого періоду часу може знадобитися вентиляційна підтримка за допомогою мішка Амбу.

Етомідат ні знижує, ні підвищує артеріальний тиск або пульс. Його можна застосовувати в пацієнтів із гіпотензією та в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (тобто в осіб із ризиком декомпенсації внаслідок змін частоти пульсу та артеріального тиску).

Опіоїди (переважно анальгетики):

Фентаніл в/в: Анальгезія короткої дії; початок через 2–3 хвилин, тривалість 30–60 хвилин

Опіоїди викликають анальгезію, а також седацію. При ПСА опіоїдна анальгезія зазвичай використовується як доповнення до седативного засобу, коли потрібна анальгезія, що збільшує ризик пригнічення дихання. Фентаніл часто застосовується з мідазоламом; для кожного з них доступний препарат зворотної дії (налоксон і флумазеніл). Опіоїди тривалої дії, такі як морфін, можуть бути обрані, якщо біль пацієнта, ймовірно, продовжиться після процедури (наприклад, при певних переломах або інших стійко болючих травмах).

Дисоціативний засіб (переважно анальгетичний та амнестичний):

Кетамін в/в, в/м, інтраназально: Дисоціативна седація; початок дії через < 1 хвилини при в/в уведенні, тривалість від 10 до 20 хвилин

Кетамін викликає дисоціативний стан (трансоподібна психосоматична дисоціація), що забезпечує анальгезію, седативний ефект та амнезію, але не викликає пригнічення дихання та не знижує тонус верхніх дихальних шляхів або захисні рефлекси, і може бути першим вибором для пацієнтів, які мають ризик аспірації. Крім того, кетамін не викликає гіпотензію, але зазвичай помірно підвищує пульс і артеріальний тиск. Кетамін можна вводити окремо або в поєднанні з седативним засобом. Однак при застосуванні доз для ПСА* кетамін не слід доповнювати іншим анальгетиком.

*Недостатня (субдисоціативна) доза кетаміну (наприклад, від 0,1 до 0,2 мг/кг) забезпечує значну анальгезію, не викликаючи дисоціації; його можна використовувати для доповнення опіоїдної анальгезії (наприклад, дозволяючи менші дози фентанілу).

Закис азоту (газ) (переважно анксіолізіс):

Закис азоту (від 30 % до 70 %) у кисні: Анксіолізіс короткої дії; початок дії через < 5 хвилин та закінчення дії через цей же час

Закис азоту забезпечує відмінний анксіолізіс, але лише м'яку амнезію та анальгезію. Зазвичай він не застосовується окремо для знеболення, але може застосовуватися разом із (або як допоміжний засіб) знеболювальним, седативним засобами або блокадою нервів. Він особливо корисний для дітей, оскільки не потребує в/в катетеризації. У дітей може бути більш відповідним застосування мідазоламу або кетаміну. У низьких дозах, що використовуються для ПСА, це безпечно.

Препарати зворотньої дії: