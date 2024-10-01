Як проводити процедурну седацію та анальгезію

Процедурна седація та анальгезія (ПСА) — це застосування седативно-снодійного або дисоціативного препарату короткої дії з анальгетиком або без нього для пацієнтів, які проходять процедури, що провокують тривожність, та/або болючі процедури.
Метою ПСА є забезпечення необхідної седації та полегшення болю при мінімізації пригнічення дихання, гіпоксії та гіпотензії.
ПСА повинен проводити лише навчений персонал в умовах, підготовлених для можливого забезпечення прохідності дихальних шляхів (1, 2). ПСА повинен проводити лише відповідним чином підготовлений і досвідчений клініцист. Багато медичних установ потребують спеціальних інструкцій та сертифікації для осіб, що проводять ПСА, а також дотримання процедурних протоколів. Кваліфікований спостерігач (який також може бути особою, яка застосовує лікарські препарати ПСА) повинен спостерігати за пацієнтом (рівень седації, дихальні шляхи, вентиляція, основні фізіологічні показники, пульсоксиметрія та/або капнографія) протягом періодів седації та відновлення. Необхідні обладнання для ШВЛ та кардіологічне обладнання. а також підготовлений персонал.
Якщо ПСА забезпечує недостатню седацію або анальгезію, може бути доданий ін’єкційний анестетик (блокада периферичних нервів або місцева інфільтрація). Іноді може знадобитися анестезія та направлення в операційну.
Показання для процедурної седації та анальгезії
Полегшення болю та/або тривоги, що виникає під час терапевтичних або діагностичних процедур*
Сприяння процедурі шляхом розслаблення пацієнта та зменшення рухів пацієнта
Забезпечте амнезію на період процедури, тим самим позбавляючи пацієнта можливості отримати психологічну травму
* Процедури включають, серед іншого, кардіостимуляцію електрошоком, репозицію суглобів або переломів, артроцентез, дренування абсцесів, пластику ран, видалення стороннього тіла, люмбальну пункцію, судинний доступ та канюляцію.
Протипоказання для процедурної седації та анальгезії
Абсолютні протипоказання
Невідкладна потреба в лікуванні (наприклад, гемодинамічна нестабільність), коли пацієнт не може чекати седації
Підвищена чутливість до одного з лікарських препаратів*
Особливо для кетаміну: Вік < 3 місяців (підвищений ризик порушення функції дихальних шляхів)
Особливо для закису азоту: Пневмоторакс, пневмомедіастинум, непрохідність кишечника або внутрішньоочна бульбашка газу (після вітреоретинального хірургічного втручання), що є місцями накопичення повітря, в які може проникати закис азоту
* Алергія на яйця або сою більше не є протипоказанням до пропофолу (яєчні/соєві алергени відрізняються від яєчних/соєвих компонентів у лікарській формі пропофолу).
Відносні протипоказання
Тяжке захворювання серця та легень (підвищений ризик декомпенсації внаслідок пригнічення дихання)†
Обструктивний апное уві сні†
Ожиріння або анатомічні характеристики (наприклад, мікрогнатія, макроглозія, коротка шия, вроджені аномалії), що свідчать про труднощі з інтубацією†
Хронічна хвороба печінки або нирок: Деякі лікарські препарати метаболізуються повільно, що призводить до більш тривалої седації.
Пацієнти віком > 60 років (підвищений ризик декомпенсації): Дози лікарських препаратів ПСА часто слід знижувати.
Гостра інтоксикація седативними або наркотичними препаратами (підвищений ризик ускладнень з боку дихальної системи): Дози лікарських препаратів ПСА слід знижувати.
Хронічне захворювання, викликане алкоголем або психоактивними речовинами: Можливо, потрібно буде збільшити дози лікарських препаратів ПСА.
Вживання їжі або напоїв перед процедурою: Дійте відповідно до протоколів, специфічних для установи, стосовно утримання від прийому їжі перед проведенням ПСА‡
† Якщо наявне одне з цих протипоказань, проконсультуйтеся з анестезіологом та/або розгляньте можливість застосування лікарського препарату, який не пригнічує дихання (наприклад, кетаміну).
‡ Хоча в деяких керівництвах рекомендується відстрочити планову процедурну седацію на декілька годин після прийому прозорих рідин та на 8 годин після прийому твердих речовин, жодні дані не встановлюють ефективності або необхідності для цього (3).
Ускладнення процедурної седації та анальгезії
пригнічення дихання.
Киснева десатурація
Гіпотензія (рідко значуща за відсутності супутнього серйозного захворювання або серцево-судинного захворювання)
Аспірація (рідко)
Особливо для етомідату: Міоклонус (мінімальний і короткий, рідко клінічно значущий); пригнічення функції наднирників (зазвичай непослідовне і тимчасове)
Особливо для фентанілу: Ригідність стінки грудної клітки (синдром ригідності грудної стінки) через занадто швидке в/в введення (нечасто при низькій дозі, що використовується для знеболення) (4)
Особливо для кетаміну: Нерегулярний ларингоспазм або апное (запобігається сповільненням введення [> 30–60 секунд]); симпатоміметичні ефекти (гіпертензія, тахікардія, що становить ризик для пацієнтів з ішемічною хворобою серця або фоновою гіпертензією); під час одужання, блювота або непередбачені реакції (тривожність/панічний/галюцинаторний епізод), частіше у дорослих, ніж у дітей
Обладнання для процедурної седації та анальгезії
Обладнання для моніторингу (пульсоксиметр, капнограф [монітор CO2 наприкінці спокійного видиху], манжета для вимірювання артеріального тиску, кардіомонітор)
В/в катетери та рідина (наприклад, 0,9 % фізіологічний розчин)
Додатковий кисень (з високим потоком)
Інструмент для всмоктування та насадки
Обладнання для відновлення прохідності дихальних шляхів, особливо мішок Амбу (BVM)
Обладнання для серцево-легеневої реанімації
Лікарські препарати ПСА та реверсивні засоби (див. приклади нижче)
Крім того, для введення закису азоту: Надійне обладнання для введення газу (вбудована нижня межа в 30 % подачі кисню); клапан легеневого автомата або маска з безперервною подачею; датчик закису азоту в навколишньому середовищі та апарат для очищення газу (для видалення закису азоту, що видихається, з навколишнього повітря)
Лікарські засоби ПСА
Седативні снодійні засоби (переважно седативні, анксіолітичні та амнестичні):
Мідазолам в/в, в/м, інтраназально: седація короткої дії (бензодіазепін); в/в початок дії через 1–2 хвилини, тривалість 10–40 хвилин
Пропофол в/в: Ультракоротка дія, глибокий седативний ефект; початок дії через 30 секунд, тривалість 5 хвилин
Етомідат в/в: Ультракоротка дія, глибокий седативний ефект; початок дії через 5–15 секунд, тривалість 5–15 хвилин
Заспокійливі та снодійні засоби сильно заспокоюють (із супутнім зниженням відповіді на біль), але вони не забезпечують прямої анальгезії. Їх можна вводити окремо, коли немає потреби у контролі болю. За потреби їх можна доповнювати опіоїдною анальгезією (наприклад, фентанілом) або ін’єкційною регіонарною або місцевою анестезією.
Мідазолам часто використовується окремо для забезпечення легкої седації (анксіолізіс) перед безболісними або слабко болісними процедурами. Він має сильний амнестичний ефект.
Пропофол і етомідат забезпечують швидке досягнення глибокої седації, корисної для проведення швидких і болісних процедур (наприклад, кардіостимуляції електрошоком або репозиції суглобів); їх коротка тривалість дії також може допомогти зменшити ризик накопичення токсичних рівнів лікарського препарату внаслідок багаторазового застосування під час триваліших процедур.
Можна очікувати, що пропофол викликатиме гіпотензію, яка зазвичай є короткою та легко піддається лікуванню. Він також може спричинити пригнічення дихання, яке є минущим і зазвичай лікується шляхом забезпечення прохідності дихальних шляхів та стимуляції пацієнта. Зрідка протягом короткого періоду часу може знадобитися вентиляційна підтримка за допомогою мішка Амбу.
Етомідат ні знижує, ні підвищує артеріальний тиск або пульс. Його можна застосовувати в пацієнтів із гіпотензією та в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (тобто в осіб із ризиком декомпенсації внаслідок змін частоти пульсу та артеріального тиску).
Опіоїди (переважно анальгетики):
Фентаніл в/в: Анальгезія короткої дії; початок через 2–3 хвилин, тривалість 30–60 хвилин
Опіоїди викликають анальгезію, а також седацію. При ПСА опіоїдна анальгезія зазвичай використовується як доповнення до седативного засобу, коли потрібна анальгезія, що збільшує ризик пригнічення дихання. Фентаніл часто застосовується з мідазоламом; для кожного з них доступний препарат зворотної дії (налоксон і флумазеніл). Опіоїди тривалої дії, такі як морфін, можуть бути обрані, якщо біль пацієнта, ймовірно, продовжиться після процедури (наприклад, при певних переломах або інших стійко болючих травмах).
Дисоціативний засіб (переважно анальгетичний та амнестичний):
Кетамін в/в, в/м, інтраназально: Дисоціативна седація; початок дії через < 1 хвилини при в/в уведенні, тривалість від 10 до 20 хвилин
Кетамін викликає дисоціативний стан (трансоподібна психосоматична дисоціація), що забезпечує анальгезію, седативний ефект та амнезію, але не викликає пригнічення дихання та не знижує тонус верхніх дихальних шляхів або захисні рефлекси, і може бути першим вибором для пацієнтів, які мають ризик аспірації. Крім того, кетамін не викликає гіпотензію, але зазвичай помірно підвищує пульс і артеріальний тиск. Кетамін можна вводити окремо або в поєднанні з седативним засобом. Однак при застосуванні доз для ПСА* кетамін не слід доповнювати іншим анальгетиком.
*Недостатня (субдисоціативна) доза кетаміну (наприклад, від 0,1 до 0,2 мг/кг) забезпечує значну анальгезію, не викликаючи дисоціації; його можна використовувати для доповнення опіоїдної анальгезії (наприклад, дозволяючи менші дози фентанілу).
Закис азоту (газ) (переважно анксіолізіс):
Закис азоту (від 30 % до 70 %) у кисні: Анксіолізіс короткої дії; початок дії через < 5 хвилин та закінчення дії через цей же час
Закис азоту забезпечує відмінний анксіолізіс, але лише м'яку амнезію та анальгезію. Зазвичай він не застосовується окремо для знеболення, але може застосовуватися разом із (або як допоміжний засіб) знеболювальним, седативним засобами або блокадою нервів. Він особливо корисний для дітей, оскільки не потребує в/в катетеризації. У дітей може бути більш відповідним застосування мідазоламу або кетаміну. У низьких дозах, що використовуються для ПСА, це безпечно.
Препарати зворотньої дії:
Флумазеніл (0,1 мг/мл — антагоніст бензодіазепіну)
Налоксон (антагоніст опіоїдів)
Додаткові міркування щодо процедурної седації та анальгезії
Ступені заспокійливо-снодійної седації визначаються як:
Анксіолізіс (мінімальна седація): Свідомість і інтерактивність зберігаються; координація і когнітивна функція можуть бути порушені.
Помірна седація: Свідомість пригнічена; відповідь на словесні запити або дотик зберігається.
Глибока седація: Свідомість пригнічена; активація є складною і може вимагати повторюваних вербальних або болісних подразників; прохідність дихальних шляхів може зменшитися; спонтанне дихання може сповільнюватися.
Загальна анестезія: Пацієнт несвідомий і не реагує на подразники; часто виникає пригнічення дихання або порушення функції дихальних шляхів; може виникнути порушення з боку серцево-судинної системи. Загальна анестезія при ПСА не очікується; однак особи, що застосовують ПСА повинні бути в змозі вивести пацієнта зі стану загальної анестезії та за необхідності забезпечити серцево-легеневу підтримку.
Дисоціативна седація (унікальна для кетаміну; відмінна від седативно-гіпнотичної седації): Забезпечується аналгезія і амнезія при збереженні спонтанного дихання і рефлексів дихальних шляхів.
Капнографія є більш чутливим показником пригнічення дихання, ніж оксиметрія, і, на відміну від оксиметрії, залишається надійним показником при введенні додаткового кисню.
Пригнічення дихання найчастіше виникає на початку седації та протягом періоду відновлення після седації. ШВЛ мішком Амбу зазвичай є достатньою для тимчасової штучної вентиляції легенів. Введенняназальних або пероральних повітропроводів може знадобитись, особливо якщо у пацієнтів немає блювотного рефлексу.
Під час ПСА слід очікувати гіпотензію. В/в рідини (наприклад, 0,9 % фізіологічний розчин) зазвичай можуть коригувати процедурну гіпотензію. У пацієнтів з низьким артеріальним тиском до ПСА розгляньте гемодинамічну нейтральну або підтримуючу альтернативу (тобто етомідат або кетамін).
Необхідно використовувати відповідне очисне обладнання, оскільки дослідження на тваринах показали, що закис азоту є тератогеном, хоча епідеміологічні дослідження не виявили підвищення частоти тератогенності у людей (5, 6).
Розташування пацієнта для процедурної седації та анальгезії
Надайте пацієнтові положення напівсидячи або лежачи на спині. Голова та плечі пацієнта повинні бути відкритими (щоб забезпечити спостереження за диханням) та легкодоступними (щоб забезпечити негайну допомогу з апаратом штучної вентиляції легень, коли це необхідно).
Покроковий опис: процедурна седація та анальгезія
Відповідно до рекомендацій установи, ПСА повинен виконувати клініцист або служба, що спеціалізується на процедурі, а також з застосуванням відповідного обладнання; має бути присутній підготовлений персонал для надання невідкладної підтримки дихальних шляхів і ШВЛ.
Підготовчі завдання
Виберіть стратегію для ПСА: Рішення про застосування ПСА та вибір лікарських препаратів ПСА (включно з альтернативними або додатковими лікарськими препаратами) має враховувати такі фактори, як клінічна потреба, фактори ризику для пацієнтів щодо ускладнень та складності інтубації, а також адекватність підготовки осіб, що виконують ПСА, та їхнє ознайомлення з препаратами ПСА.
Забезпечити наявність препаратів реверсивної дії, а також лікарських препаратів ПСА.
Переконайтеся, що поблизу є візок з апаратурою для реанімації, відсмоктувач дихальних шляхів і обладнання для невідкладної ШВЛ.
З'єднайте мішок Амбу та кисневу лінію, щоб мати можливість негайно забезпечити кисневу підтримку, якщо це буде необхідно.
Під'єднайте моніторингові пристрої до пацієнта та переконайтеся, що вони працюють правильно.
Встановіть внутрішньовенний доступ. Розгляньте можливість канюляції великої вени (наприклад, латеральної підшкірної вени руки), якщо для седації використовуватиметься пропофол або етомідат, щоб зменшити біль при цих ін’єкціях.
Рекомендовано: Розпочніть повільну в/в інфузію (наприклад, 0,9 % фізіологічний розчин при 30 мл/год), щоб забезпечити в/в прохідність і, таким чином, мати можливість негайно забезпечити підтримку артеріального тиску, якщо це необхідно.
Перед введенням лікарських препаратів ПСА необхідно визначити основні фізіологічні показники пацієнта перед седацією, частоту серцевих скорочень і ритм, психічний стан (рівень свідомості), якість дихання і вентиляцію.
Спостереження за пацієнтом
Стежте за станом пацієнта протягом усього періоду ПСА, щоб забезпечити безпеку ПСА (відсутність пригнічення дихання або серцево-судинних порушень) та ефективність (зменшення болю та тривоги):
Дихання: Постійно оцінюйте стан спонтанного дихання. Зміни частоти, глибини або шуму при диханні можуть передувати іншим ознакам пригнічення дихання.
Кінцевий показник CO2 (капнографія) та насичення O2 (пульсоксиметрія): Підтримуйте постійну пильність щодо гіповентиляції. Зміни в рівні CO2 наприкінці видиху відбуваються майже одночасно з гіповентиляцією, викликаною лікарськими препаратами, та передують гіпоксії.
Пригнічення дихання внаслідок впливу лікарських препаратів ПСА короткої дії зазвичай швидко минає (оскільки лікарські препарати вимиваються).
Якщо виникає гіповентиляція або апное, за необхідності надайте додатковий кисень, зробіть перестановку дихальних трубок, встановіть назальні та пероральні трубки, а також виконайте ШВЛ мішком Амбу. За потреби забезпечте вербальну та тактильну стимуляцію пацієнта. За необхідності ШВЛ мішком Амбу і використовуйте відповідні лікарські засоби зворотньої дії. У рідкісних випадках потрібна біль розширена ШВЛ.
Артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, серцевий ритм: Часто перевіряйте гемодинаміку. Можлива транзиторна гіпотензія, але інші серцево-судинні явища зустрічаються рідко.
Якщо виникає пов'язана з процедурою гіпотензія, застосуйте при необхідності внутрішньовенне введення рідини для підтримки артеріального тиску.
Відповідь пацієнта на вербальні та тактильні подразники: Періодично перевіряйте реакцію пацієнта, що використовується головним чином для виявлення недостатньої седації (недостатнього полегшення болю та тривоги), а не для визначення надмірної седації (що більш ефективно визначається пригніченням дихання).
Не перевіряйте реакцію пацієнта занадто часто або агресивно, оскільки це може без необхідності порушити ефективний седативний ефект і, можливо, спричинити додаткове збільшення дози лікарського препарату. Якщо пацієнт є спокійним і не відчуває болю, покладайтеся на моніторинг дихання, вентиляції, оксигенації та гемодинаміки, щоб гарантувати безпеку пацієнта під час ПСА.
Продовжуйте спостереження за пацієнтом, доки пацієнт повністю не одужає від седації.
ПСА з використанням мідазоламу
Щоб уникнути передозування, завжди чекайте принаймні 2 хвилини після введення дози мідазоламу перед введенням іншої дози мідазоламу або будь-якого іншого лікарського препарату для ПСА.
В/в мідазолам: Збільшуйте дозу відповідно до реакції пацієнта (седація) таким чином:
Початкова доза: від 0,5 до 2 мг в/в протягом ≥ 2 хвилин
Наступні дози (через 2–5 хвилин): дози 0,5–2 мг в/в протягом ≥ 2 хвилин
Максимальна доза: 2,5 мг/доза та 5 мг сукупна в/в доза (1,5 мг та 3,5 мг для пацієнтів віком ≥ 60 років)
Внутрішньом'язовий мідазолам:
5 мг в/м (від 0,1 до 0,15 мг/кг у дітей). Не підвищуйте дозу швидко.
Інтраназальний мідазолам:
Для дітей інтраназально від 0,2 до 0,5 мг/кг. Не підвищуйте дозу швидко.
ПСА з використанням мідазоламу та фентанілу
При одночасному застосуванні використовуйте менші дози кожного лікарського препарату, ніж при застосуванні окремо, і обережно збільшуйте дозу, щоб уникнути пригнічення дихання. Завжди чекайте принаймні 2 хвилини після введення дози мідазоламу перед введенням іншої дози мідазоламу або будь-якого іншого лікарського препарату для ПСА. Може бути призначений будь-який лікарський препарат. Одна стратегія полягає в тому, щоб при процедурах, що провокують головним чином тривожність, спочатку вводити мідазолам, а фентаніл вводити спочатку при більш болісних процедурах.
В/в мідазолам: Збільшуйте дозу відповідно до реакції пацієнта (легка седація) таким чином:
Початкова доза: від 0,02 до 0,1 мг/кг в/в протягом ≥ 2 хвилин
Наступні дози (через 3–5 хвилин): дози 0,005–0,025 мг/кг в/в протягом ≥ 2 хвилин
Максимальна доза: 2,5 мг/введення та 5 мг сукупна доза (1,5 мг та 3,5 мг в пацієнтів віком ≥ 60 років)
Фентаніл в/в: Збільшуйте дозу відповідно до реакції пацієнта (анальгезія) таким чином:
Початкова доза: від 50 до 100 мкг (або 1 мкг/кг) в/в
Наступні дози: За необхідності може повторювати в/в дозу 50 мкг кожні 3 хвилини.
Максимальна доза: Будьте дуже обережними при перевищенні дози 0,5 мкг/кг/доза, якщо препарат застосовується разом з іншими седативними засобами (наприклад, мідазоламом, пропофолом), оскільки комбінація може викликати пригнічення дихання.
ПСА із застосуванням пропофолу
Уникайте застосування пропофолу у пацієнтів з гіпотензією.
Подача додаткового кисню (наприклад, назального кисню з швидкістю 2–4 літри на хвилину).
Пропофол для в/в введення: Збільшуйте дозу відповідно до реакції пацієнта (глибока седація) таким чином:
Початкова доза: від 0,5 до 1,0 мг/кг в/в (від 1,0 до 2,0 мг/кг для дітей)
Наступні дози (через 1–3 хвилини): від 0,25 до 0,5 мг/кг в/в кожні 1–3 хвилини
Для пацієнтів з ожирінням і пацієнтів літнього віку, почніть з нижчих доз. Для здорових дорослих людей, які не мають інших захворювань, почніть з вищих доз.
ПСА з використанням етомімата
Етомідат в/в: Збільшуйте дозу відповідно до реакції пацієнта (глибока седація) таким чином:
Початкова доза: від 0,1 до 0,15 мг/кг в/в
Наступні дози: 0,05 мг/кг в/в кожні 3–5 хвилин
ПСА з використанням кетаміну
До та під час початкової дози кетаміну поговоріть з пацієнтом на щасливу або веселу тему (наприклад, улюблену людину, місце або діяльність). Це може зменшити неприємні явища, що виникають при появі (сплутаність свідомості, тривога, паніка) після кетаміну при ПСА.
В/в кетамін: Видайте дози протягом 30–60 секунд і збільшуйте до відповіді пацієнта (седації) таким чином:
Початкова доза: 1–1,5 мг/кг в/в (1–2 мг/кг для дітей) протягом 1–2 хвилин
Наступні дози (через 10 хвилин): від 0,5 до 0,75 мг/кг в/в (від 0,5 до 1 мг/кг для дітей)
Використовуйте нижчі дози (від 0,25 до 0,5 мг/кг) залежно від клінічного стану пацієнта (наприклад, у пацієнтів літнього віку) або іншої седації; однак зверніть увагу, що у пацієнтів може виникнути часткова дисоціація та тривожність, яка іноді є тяжкою при дозах від 0,5 до 1 мг/кг.
Внутрішньом'язовий кетамін (для дітей):
Початкова доза: від 4 до 5 мг/кг в/м
Наступні дози від 2 до 2,5 мг в/м кожні 10 хвилин
Інтраназальний кетамін (для дітей):
від 2 до 10 мг/кг інтраназально. Не підвищуйте дозу швидко.
ПСА за допомогою вдихання закису азоту
Для введення або контролю вдихання закису азоту потрібна підготовлена особа.
Зберіть системи подачі газу та очищення газу: Виберіть маску з клапаном розподілення потоку для дорослої людини або дитини віком > 5 років, які співпрацюють, або маску з постійним потоком для пацієнтів віком від 2 до 5 років, або пацієнтів які не можуть співпрацювати.
Дайте 100 % кисню протягом 2 хвилин.
Потім переключайтеся на суміш закису азоту/кисню (наприклад, 40 % N2O [N2O 4 л/м і O2 6 л/хв]).
Пацієнт, який співпрацює (самостійне введення N2O): Попросіть пацієнта тримати маску з клапаном розподілення потоку над обличчям (не закріплюючи її ременями) і нормально дихати. Коли пацієнт стає сонним, маска відходить від обличчя, пацієнт дихає кімнатним повітрям, а потік газу від маски з клапаном розподілення потоку зупиняється. Коли пацієнт знову не спить або відчуває біль, скажіть йому відновити дихання через маску.
Пацієнт/дитина, який/яка не співпрацює (введення N2O під ретельним наглядом): Зафіксуйте маску з безперервним потоком на носі та роті пацієнта та безперервно стежте за рівнями дихання та седації пацієнта.
Збільшуйте дозу газової суміші, щоб забезпечити легку седацію з нормальним рівнем дихання. Зазвичай немає необхідності в тривалій подачі N2O в концентраціях > 50 %.
Не перевищуйте максимальну концентрацію N2O у 70 %, щоб забезпечити концентрацію О2 принаймні 30 % для запобігання гіпоксемії (7).
При досягненні легкої седації додайте анальгетик, седативний препарат або виконайте нервову блокаду, якщо це необхідно для контролю болю.
Після завершення процедури подавайте 100 % O2 протягом 5 хвилин або більше, щоб запобігти дифузійній гіпоксії під час відновлення.
Після процедурної седації та анальгезії
Не давайте флумазеніл або налоксон, щоб прискорити відновлення від мідазоламу або фентанілу, якщо тільки реанімація не потрібна.
Продовжуйте спеціалізоване спостереження за пацієнтами, доки пацієнт не повернеться до неспання у звичайному стані свідомості.
Не виписуйте дорослих пацієнтів, поки вони не зможуть ходити без сторонньої допомоги.
Не виписуйте дітей, доки вони не зможуть сидіти без сторонньої допомоги та говорити на відповідному для віку рівні.
Виписуйте пацієнтів у супроводі дорослого, який продовжуватиме спостереження за пацієнтом для виявлення постседативних ускладнень (наприклад, нудота та блювання, запаморочення, вертиго).
Не дозволяйте пацієнтам самостійно їхати додому.
Проінструктуйте пацієнтів обмежити свою діяльність протягом 12 годин після ПСА (наприклад, не керувати автомобілем, не вживати алкоголь або не приймати важливі рішення; вживати лише легкі страви).
Попередження та поширені помилки при проведенні процедурної седації та знеболенні
Обов'язково призначте спеціального спостерігача (наприклад, медсестру, що має відповідну підготовку, лікаря з респіраторної терапії), основною відповідальністю якого є спостереження за пацієнтом протягом усього періоду ПСА. Оператор (реаніматор), який проводить процедуру пацієнта, не повинен бути призначеним в якості спостерігача.
Забезпечте наявність відповідного обладнання поруч з ліжком пацієнта. ШВЛ мішком Амбу зазвичай є достатньою для тимчасової штучної вентиляції легенів.
Розгляньте можливість уникнення отримання додаткового кисню, якщо капнографія недоступна; додатковий кисень полегшує гіпоксемію під час пригнічення дихання, що перешкоджає виявленню пригнічення дихання за допомогою пульсоксиметрії.
Продовжуйте спостереження за пацієнтом протягом періоду відновлення після ПСА, оскільки пригнічення дихання, якщо воно виникає, часто виникає незабаром після завершення процедури та припинення відчуття болю.
Поради та підказки щодо процедурної седації та анальгезії
Дотримуватися встановленої швидкості введення лікарського препарату. Надто повільне введення лікарських препаратів короткої дії є частим явищем і може затримати початок ефективної седації та привести до виникнення ризику надмірного накопичення лікарського препарату.
Щодо подальшого введення лікарського препарату з метою підтримки стабільного стану седації, перевагу надають частим меншим дозам, ніж менш частим більшим дозам.
Вважалося, що комбіноване застосування кетаміну та пропофолу («кетофол») викликає менше побічних ефектів, ніж застосування пропофолу окремо. Проте дослідження показали такий самий ризик побічних ефектів з боку дихальних шляхів, що вимагають втручання, як і при застосуванні пропофолу (8).
Довідкові матеріали
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Додаткова інформація
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Green SM, Roack MG, Krauss BS, et al: Unscheduled procedural sedation: A multidisciplinary consensus practice guideline. Ann Emerg Med 73(5):e51-e65, 2019. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.02.022