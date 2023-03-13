Matthew J. Streitz, MD
Спеціалізація та досвід роботи
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Uniformed Services University of the Health Sciences
- Internship: Obstetrics and Gynecology, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
- Residency: Emergency Medicine, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Сертифікати
- American Board of Emergency Medicine
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Alpha Omega Alpha Honor Medical Society, 2011
- Over 10 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі