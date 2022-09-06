Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методу FARES

У методі FARES (швидкий, надійний, безпечний [fast, reliable, safe]) використовуються диверсійні передньо-задні коливання, відведення з м’яким витяжінням, а також зовнішня ротація, якщо необхідно. Не застосовується противитяжка. Ця техніка вимагає лише однієї особи, яка надає медичну допомогу, і її можна виконувати обережно, іноді без знеболювання.
(Див. також Огляд методик управлення вивиху плечового суглоба, Загальні відомості про вивихи і Вивихи плечового суглоба).
Показання до застосування методики FARES
Передній вивих плечового суглоба
Необхідно провести вправлення суглоба найближчим часом (наприклад, протягом 30 хвилин) після встановлення діагнозу.
Вправлення слід спробувати негайно, якщо має місце супутня судинно-нервова недостатність або випинання шкіри (через перелом кістки зі зміщенням із можливим проникненням через шкіру або розривом шкіри). Якщо хірург-ортопед недоступний, можна спробувати здійснити закрите вправлення, в ідеалі з мінімальним зусиллям. Якщо ця спроба буде безуспішною, можливо, вправлення потрібно буде зробити в операційній під загальною анестезією.
У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та іммобілізацію слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.
Протипоказання до застосування методики FARES
Протипоказання до простого закритого вправлення плеча:
Переломи великого горбка зі зміщенням > 1 см
Значна деформація Хілла-Сакса (≥ 20 % деформації голівки плечової кістки внаслідок удару в гленоїдальний край)
Хірургічні переломи шийки (нижче великого та малого горбків)
Переломи Банкарта (передньонижній гленоїдальний край) з фрагментами кістки розміром більше ніж 20 % і гленогумеральною нестабільністю
Проксимальний перелом плечової кістки на 2 або більше частин
Ці значні супутні переломи вимагають оцінки спеціаліста-ортопеда та лікування через ризик самої процедури, що підвищує ступінь зміщення та тяжкості травм.
До інших причин, щодо яких необхідно проконсультуватися з хірургом-ортопедом перед управленням, належать:
Зміщення суглоба (тобто відкритий вивих)
Якщо пацієнт – дитина, у якої часто спостерігається фізеальний перелом (перелом пластинки росту); однак, якщо присутня нейроваскулярна недостатність, слід негайно провести вправлення, якщо недоступний хірург-ортопед.
Якщо вивих стався 7–10 днів тому через підвищений ризик пошкодження пахвової артерії під час управлення, особливо в пацієнтів похилого віку
Ускладнення при застосуванні методики FARES
При застосуванні методики FARES ускладнення виникають нечасто.
Обладнання для застосування методики FARES
Внутрішньосуглобовий анестетик*: 20 мл 1 % лідокаїну, шприц 20 мл, 5-сантиметрова голка 20-го калібру, антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон йод), марлеві серветки
Плечовий іммобілайзер, підтримуюча пов'язка та бандаж
* Пацієнтам пропонують знеболення; однак, якщо пацієнт бажає, можна здійснити одну спробу вправлення без знеболювання.
Додаткові міркування щодо застосування методики FARES
Існує вища вірогідність, що спроби вправлення суглоба будуть успішнішими, якщо пацієнт заспокоїться і зможе розслабити м'язи. Анальгезія та седація допомагають пацієнтам розслабитися, а також корисними можуть бути зовнішні відволікаючі чинники, такі як приємна розмова або коливання циклічної руки методом FARES.
Процедурна седація та знеболення (ПСЗ) часто необхідна, якщо сильний біль, тривога та спазм м'язів перешкоджають процедурі.
Можна використовувати місцеву анестезію (наприклад, ультразвукову проміжну нервову блокаду), але вона має недостатній вплив на неврологічне обстеження після вправлення суглоба.
Відповідна анатомія для застосування методики FARES
У більшості передніх вивихів голівка плечової кістки опирається назовні та проти переднього краю гленоїдальної ямки. Техніка вправлення повинна спрямовуватися на від'єднання голівки плечової кістки від губи, а потім повернення голівки плечової кістки в ямку.
Недостатність пахвових нервів є найчастішим порушенням з боку нервів при передньому вивиху плеча. Вона часто минає протягом декількох місяців, іноді незабаром після вправлення плеча.
Травма пахвової артерії зустрічається рідко при передньому вивиху плеча та дозволяє припустити можливе ураження плечового сплетіння (оскільки плечове сплетіння оточує артерію).
Розташування пацієнта для застосування методики FARES
Розташуйте пацієнта лежачи на спині, при цьому рука відведена, лікоть витягнутий, передпліччя знаходиться у нейтральному положенні (великий палець направлений вгору).
Покроковий опис застосування методики FARES
Нейроваскулярне обстеження
Виконайте попереднє обстеження нейроваскулярної системи ураженої руки та повторіть обстеження після кожної спроби вправлення. Як правило, перевірка моторної функції є більш надійною, ніж тестування на чутливість, частково через те, що нашкірні ділянки іннервації можуть пересікатися. Оцініть наступне:
Пульс на дистальних ділянках, капілярне наповнення, холодна кінцівка (пахвова артерія)
Слабке відчуття дотику у боковій частині плеча (пахвові нерви), тенарі та гіпотенарі (серединний та ліктьовий нерви) та тильній поверхні 1-го гомілкового простору (радіальний нерв)
Абдукція плеча проти опору, при одночасному відчутті скорочення дельтоподібного м'яза (пахвовий нерв): Однак якщо під час цього тесту у пацієнта посилюється біль, пропустіть цей крок до тих пір, доки плече не буде вправлено.
Тест з'єднання великого пальця зі вказівним (Жест «ОК») та згинання пальців проти опору (серединний нерв)
Абдукція пальця проти опору (ліктьовий нерв)
Розширення зап'ястя та пальців проти опору (радіальний нерв)
Внутрішньосуглобове знеболення
Якщо готовий співпрацювати пацієнт приймає рішення щодо вправлення суглоба без анестезії, слід зробити лише одну таку спробу. Для внутрішньосуглобового знеболення:
Місце введення голки має бути приблизно на 2 см перед латеральним краєм плечового відростка (депресія, утворена через відсутність голівки плечової кістки).
Протріть ділянку антисептиком і дайте антисептику висохнути протягом щонайменше 1 хвилини.
Необов’язково: Введіть місцевий анестетик внутрішньошкірно (≤ 1 мл).
Введіть внутрішньосуглобову голку перпендикулярно шкірі, притисніть поршень шприца та просуньте голку медіально і трохи вниз приблизно на 2 см.
Якщо з суглоба виходить кров, візьміться за роз'єм голки без руху, переключіться на порожній шприц, аспіруйте всю кров і знову приєднайте шприц для введення анестезії.
Введіть 10–20 мл знеболюючого розчину (наприклад, 1 % лідокаїну).
Перш ніж продовжити, зачекайте, доки відбудеться анальгезія (до 15-20 хвилин).
Вправлення плечового суглоба — метод FARES
Візьміть зап’ястя ураженої руки та злегка потягніть руку, щоб забезпечити дбайливу аксіальну витяжку. (Метод FARES не передбачає противитяжку).
Починайте плавно та циклічно (приблизно 2 цикли на секунду), рухаючи руку вгору та вниз, приблизно на 5 см вище та нижче горизонтальної площини. Продовжуйте ці коливання руки протягом усієї процедури.
Поступово відведіть руку.
Якщо суглоб не вправився при відведенні на 90 °, додайте м'які обертальні рухи назовні (долоня має бути направлена вгору) і продовжуйте відводити руку.
Очікується, що вправлення відбудеться при відведенні на 120 °.
Ознаки успішного вправлення суглоба можуть включати збільшення амплітуди руху руки, допустимий «хруст» і коротку фасцикуляцію дельтовидного м'яза плеча.
Після процедури вправлення за методикою FARES
Успішне вправлення плеча попередньо підтверджується відновленням нормального округлого контуру плеча, зменшенням болю та відновленням здатності пацієнта дотягнутися до грудної клітки та покласти долоню на протилежне плече.
Іммобілізуйте плечовий суглоб підтримуючою пов'язкою та бандажем або плечовим іммобілайзером.
Оскільки суглоб може спонтанно зміститися після успішного вправлення, не відкладайте іммобілізацію суглоба.
Проведіть післяопераційне нейроваскулярне обстеження. Невроваскулярна недостатність вимагає негайного ортопедичного обстеження.
Проведіть рентгенографію після процедури для підтвердження належного вправлення та виявлення всіх супутніх переломів.
Організуйте подальше ортопедичне спостереження.
Попередження та поширені помилки при застосуванні методики FARES
Явний вивих плечового суглоба у дитини часто є переломом із залученням пластинки росту, яка зазвичай ламається ще до зміщення суглоба.
Поради та підказки щодо застосування методики FARES
У пацієнтів, які повернулися з посиленням болю протягом 48 годин після вправлення, існує вірогідність розвитку гемартрозу (якщо плечовий суглоб знову не змістився). Аспіруйте кров із суглобового простору (див. Як виконувати артроцентез плечового суглоба).