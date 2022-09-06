Як вправляти задні вивихи плечового суглоба

Задній вивих плечового суглоба

Необхідно провести вправлення суглоба найближчим часом (наприклад, протягом 30 хвилин) після встановлення діагнозу гострого закритого заднього вивиху плеча. Однак, оскільки задні вивихи є рідкісним явищем, їх важко вправити та вони часто ускладнюються пов'язаними з ними травмами плечей (див. нижче Протипоказання), перед вправленням вивиху рекомендується проконсультуватися з хірургом-ортопедом.

Пов'язана із вивихом нейроваскулярна недостатність, яка нечасто виникає при задніх вивихах плеча, вимагає негайного проведення вправлення вивиху.

У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та іммобілізацію слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.

Діагноз задній вивих плеча часто ставиться пізно (іноді через кілька тижнів або місяців після отримання травми). Відкладені в часі спроби вправлення вивиху можуть бути важкими і неуспішними, але зазвичай рекомендується їх проведення (якщо вивих триває < 3 тижні), і вони повинні включати інтенсивну процедурну седацію та знеболення.