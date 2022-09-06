Як вправляти передні вивихи плечового суглоба за допомогою методики Стімсона

При застосуванні методу Стімсона (метод витяжіння гирьками) пацієнт лежить на носилках долілиць, гирьки прикріплені до пошкодженої руки, яка звисає з бокової частини носилок. Необхідно ввести внутрішньосуглобовий анестетик або інші анальгетики.
Методика Стімсона має перевагу, оскільки не потребує присутності помічника, але недоліки включають збільшення необхідного часу, труднощі з моніторингом стану пацієнта на фоні хвороби, а також ризик того, що пацієнт зісковзне з піднятих носилок.
(Див. також Огляд методик управлення вивиху плечового суглоба, Загальні відомості про вивихи і Вивихи плечового суглоба).
Показання до застосування методики Стімсона
Передній вивих плечового суглоба
Необхідно провести вправлення суглоба найближчим часом (наприклад, протягом 30 хвилин) після встановлення діагнозу.
Вправлення слід спробувати негайно, якщо має місце супутня судинно-нервова недостатність або випинання шкіри (через перелом кістки зі зміщенням або, рідше, у випадку переломовивиху, із можливим проникненням через шкіру або розривом шкіри). Якщо хірург-ортопед недоступний, можна спробувати здійснити закрите вправлення, в ідеалі з мінімальним зусиллям; якщо вправити кістку не вдається, можливо, це потрібно буде зробити в операційній кімнаті під загальною анестезією.
У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та іммобілізацію слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.
Протипоказання до застосування методики Стімсона
Протипоказання до простого закритого вправлення плеча:
Переломи великого горбка зі зміщенням > 1 см
Значна деформація Хілла-Сакса (≥ 20 % деформації голівки плечової кістки внаслідок удару в гленоїдальний край)
Хірургічні переломи шийки (нижче великого та малого горбків)
Переломи Банкарта (передньонижній гленоїдальний край) з фрагментами кістки розміром більше ніж 20 % і гленогумеральною нестабільністю
Проксимальний перелом плечової кістки на 2 або більше частин
Ці значні супутні переломи вимагають оцінки спеціаліста-ортопеда та лікування через ризик самої процедури, що підвищує ступінь зміщення та тяжкості травм.
До інших причин, щодо яких необхідно проконсультуватися з хірургом-ортопедом перед управленням, належать:
Зміщення суглоба (тобто відкритий вивих)
Якщо пацієнт – дитина, у якої часто спостерігається фізеальний перелом (перелом пластинки росту); однак, якщо присутня нейроваскулярна недостатність, слід негайно провести вправлення, якщо недоступний хірург-ортопед.
Якщо вивих стався 7–10 днів тому через підвищений ризик пошкодження пахвової артерії під час управлення, особливо в пацієнтів похилого віку
Протипоказання до застосування методу Стімсона:
Пацієнт із інтоксикацією або з множинною травмою: Положення лежачи долілиць (частина методу Стімсона) перешкоджає наданню медичної допомоги та моніторингу таких пацієнтів.
Вагітна пацієнтка: Положення лежачи долілиць призводить до дискомфорту в животі.
Ускладнення при застосуванні методики Стімсона
При застосуванні методики Стімсона ускладнення виникають нечасто.
Обладнання для застосування методики Стімсона
Гирьки вагою від 2,27 до 6,8 кг (торгові гирьки або мішки з рідинами для внутрішньовенного введення) та матеріали (наприклад, трикотажна тканина, м'які фіксатори зап’ясть або комерційні пристрої) для підвішування гирьок до зап'ястя пацієнта
Ремінець, простирадло або інші засоби фіксації, щоб пацієнт не зісковзнув з носилок
Внутрішньосуглобовий анестетик: 20 мл 1 % лідокаїну, шприц 20 мл, 5-сантиметрова голка 20-го калібру, антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон йод), марлеві серветки
Плечовий іммобілайзер, підтримуюча пов'язка та бандаж
Додаткові міркування щодо застосування методики Стімсона
Внутрішньосуглобова анестезія добре підходить до методики Стімсона, забезпечуючи відмінне знеболення та потребуючи мінімального моніторингу пацієнта.
Можна використовувати місцеву анестезію (наприклад, ультразвукову проміжну нервову блокаду), але вона має недостатній вплив на неврологічне обстеження після вправлення суглоба.
Під час застосування методу Стімсона слід уникати седативного ефекту, оскільки наслідки пригнічення дихання будуть посилюватися під час положення пацієнта лежачи долілиць, і тому що безпечне спостереження за пацієнтом та підтримання адекватної седації протягом усього періоду виконання цієї процедури може бути ускладненим.
Відповідна анатомія для застосування методики Стімсона
У більшості передніх вивихів голівка плечової кістки опирається назовні та проти переднього краю гленоїдальної ямки. Техніка вправлення повинна спрямовуватися на від'єднання голівки плечової кістки від губи, а потім повернення голівки плечової кістки в ямку.
Недостатність пахвових нервів є найчастішим порушенням з боку нервів при передньому вивиху плеча. Вона часто минає протягом декількох місяців, іноді незабаром після вправлення плеча.
Травма пахвової артерії зустрічається рідко при передньому вивиху плеча та дозволяє припустити можливе ураження плечового сплетіння (оскільки плечове сплетіння оточує артерію).
Розташування пацієнта для застосування методики Стімсона
Розмістіть пацієнта долілиць на носилках, при цьому пошкоджена рука має звисати зі сторони, і прив’яжіть стегна пацієнта до носилок за допомогою ремінця або простирадла, щоб запобігти падінню пацієнта з носилок.
Покроковий опис застосування методики Стімсона
Нейроваскулярне обстеження
Виконайте попереднє обстеження нейроваскулярної системи ураженої руки та повторіть обстеження після кожної спроби вправлення. Як правило, перевірка моторної функції є більш надійною, ніж тестування на чутливість, частково через те, що нашкірні ділянки іннервації можуть пересікатися. Оцініть наступне:
Пульс на дистальних ділянках, капілярне наповнення, холодна кінцівка (пахвова артерія)
Слабке відчуття дотику у боковій частині плеча (пахвові нерви), тенарі та гіпотенарі (серединний та ліктьовий нерви) та тильній поверхні 1-го гомілкового простору (радіальний нерв)
Абдукція плеча проти опору, при одночасному відчутті скорочення дельтоподібного м'яза (пахвовий нерв): Однак якщо під час цього тесту у пацієнта посилюється біль, пропустіть цей крок до тих пір, доки плече не буде вправлено.
Тест з'єднання великого пальця зі вказівним (Жест «ОК») та згинання пальців проти опору (серединний нерв)
Абдукція пальця проти опору (ліктьовий нерв)
Розширення зап'ястя та пальців проти опору (радіальний нерв)
Внутрішньосуглобове знеболення
Місце введення голки має бути приблизно на 2 см перед латеральним краєм плечового відростка (депресія, утворена через відсутність голівки плечової кістки).
Протріть ділянку антисептиком і дайте антисептику висохнути протягом щонайменше 1 хвилини.
Необов’язково: Введіть місцевий анестетик внутрішньошкірно (≤ 1 мл).
Введіть внутрішньосуглобову голку перпендикулярно шкірі, притисніть поршень шприца та просуньте голку медіально і трохи вниз приблизно на 2 см.
Якщо з суглоба виходить кров, візьміться за роз'єм голки без руху, переключіться на порожній шприц, аспіруйте всю кров і знову приєднайте шприц для введення анестезії.
Введіть 10–20 мл знеболюючого розчину (наприклад, 1 % лідокаїну).
Перш ніж продовжити, зачекайте, доки відбудеться анальгезія (до 15-20 хвилин).
Вправлення плечового суглоба — метод Стімсона
Коли пацієнт лежить долілиць і закріплений на ліжку, прив'яжіть до зап'ястя пацієнта гирьку. Гирьки можна додавати поступово, а не відразу, якщо це необхідно, щоб звести до мінімуму дискомфорт пацієнта. Через 30 хвилин м'язовий спазм зазвичай достатньо розслабляється, щоб голівку плечової кістки можна було вправити.
Якщо вправити плечовий суглоб не вдається, вручну додайте трохи натиску донизу або обережно почніть обертати плече у напрямку назовні.
Якщо вправити плечовий суглоб не вдається, проведіть маніпуляцію лопаткою, при цьому не знімаючи гирьки.
Після процедури вправлення за методикою Стімсона
Успішне вправлення плеча попередньо підтверджується відновленням нормального округлого контуру плеча, зменшенням болю та відновленням здатності пацієнта дотягнутися до грудної клітки та покласти долоню на протилежне плече.
Іммобілізуйте плечовий суглоб підтримуючою пов'язкою та бандажем або плечовим іммобілайзером.
Оскільки суглоб може спонтанно зміститися після успішного вправлення, не відкладайте іммобілізацію суглоба.
Проведіть післяопераційне нейроваскулярне обстеження. Невроваскулярна недостатність вимагає негайного ортопедичного обстеження.
Проведіть рентгенографію після процедури для підтвердження належного вправлення та виявлення всіх супутніх переломів.
Організуйте подальше ортопедичне спостереження.
Попередження та поширені помилки при застосуванні методики Стімсона
Переконайтеся, що пацієнт зафіксований на носилках, щоб запобігти його падінню з носилок.
Явний вивих плечового суглоба у дитини часто є переломом із залученням пластинки росту, яка зазвичай ламається ще до зміщення суглоба.
Поради та підказки щодо застосування методики Стімсона
У пацієнтів, які повернулися з посиленням болю протягом 48 годин після вправлення, існує вірогідність розвитку гемартрозу (якщо плечовий суглоб знову не змістився). Аспіруйте кров із суглобового простору (див. Як виконувати артроцентез плечового суглоба).