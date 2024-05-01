Тайгециклін, похідний такого тетрацикліну, як міноциклін, є першим доступним антибіотиком гліцилциклінового ряду. Тайгециклін пригнічує синтез білка, зв'язуючись із 30S-субодиницею рибосом. Він має бактеріостатичну дію.
Фармакокінетика тайгецикліну
Тайгециклін вводять внутрішньовенно. Віх має великий об'єм розподілу (> 12 л/кг) і добре проникає в тканини кісток, легень, печінки та нирок. Однак унаслідок свого широкого розподілу в тканинах його рівні в крові є низькими, тому, ймовірно, тайгециклін не є хорошим вибором для пацієнтів із бактеріємією, особливо для пацієнтів із внутрішньосудинними джерелами інфекції.
Більшість антибіотику виділяється із жовчю та калом. Пацієнтам з нирковою недостатністю корекція дози не потрібна.
Показання до застосування тайгецикліну
Тайгециклін ефективний проти багатьох резистентних бактерій, у тому числі бактерій, резистентних до тетрациклінів. Тайгециклін володіє активністю в умовах in vitro проти наступних мікроорганізмів:
Багато грампозитивних бактерій, у тому числі метицилін-чутливі та метицилін-резистентні штами Staphylococcus aureus, пеніцилін-чутливі Streptococcus pneumoniae, ванкоміцин-чутливі Enterococcus faecalis
Багато грамнегативних бактерій, таких як мультирезистентні штами Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, бета-лактамазонегативні Haemophilus influenzae та більшість Enterobacterales (раніше Enterobacteriaceae; у тому числі деякі штами, які виробляють бета-лактамази розширеного спектра (ESBL) та інші резистентні до карбапенемів штами, що виробляють карбапенемазу або метало-бета-лактамазу)
Багато атипових патогенних мікроорганізмів дихальних шляхів (хламідії та види Mycoplasma), Mycobacterium abscessus, M. fortuitum і анаероби, зокрема Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens і Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile)
Він не є ефективним стосовно Pseudomonas aeruginosa, видів Providencia, Morganella morganii або видів Proteus.
Тайгециклін показаний для лікування таких захворювань:
Ускладнені інфекції шкіри та м'яких тканин
Ускладнені інфекції органів черевної порожнини
Пацієнти, ліковані тайгецикліном (особливо ті, які отримували лікування з приводу вентилятор-асоційованої пневмонії), мали вищу смертність, ніж ті, в яких застосовували інші антибіотики, внаслідок чого додали особливе попередження в рамці від Управління з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США. Загалом тайгециклін слід призначати для лікування інфекцій, зумовлених полірезистентними (multidrug-resistant, MDR) мікроорганізмами, якщо інші варіанти лікування є токсичнішими або менш ефективними. Завдяки своїй активності проти C. difficile в разі парентерального застосування тайгециклін може бути корисним антибіотиком, якщо пацієнт потребує супутнього лікування інфекції, викликаної MDR мікроорганізмами та C. difficile.
Протипоказання до застосування тайгецикліну
Тайгециклін протипоказаний пацієнтам, в яких була на нього алергічна реакція, а також дітям віком < 8 років.
Тайгециклін має попередження в рамці, оскільки він підвищує ризик смертності, тому його слід резервувати для ситуацій, коли немає відповідних альтернатив.
Застосування тайгецикліну під час вагітності та годування грудьми
Тайгециклін може впливати на кістки й зуби плода. Якщо вагітна жінка застосовує препарат протягом другого або третього триместру вагітності, це може спричинити стійку зміну забарвлення зубів плода.
Невідомо, чи потрапляє тайгециклін у грудне молоко і чи безпечно його застосовувати під час годування грудьми, однак після перорального прийому його біодоступність обмежена.
Побічні ефекти тайгецикліну
Побічні ефекти тайгецикліну включають наступні:
Нудота, блювання та діарея
Фотосенсибілізація
Гепатотоксичність
Нудота та блювання виникають часто. У пацієнтів, які отримують лікування тайгецикліном, може спостерігатися підвищення концентрації амілази, загального білірубіну та трансаміназ у сироватці крові, а також протромбінового часу.
Повідомлялося про поодинокі випадки значного порушення функції печінки та печінкової недостатності в пацієнтів, які отримували лікування тайгецикліном.
Багато побічних ефектів тайгецикліну подібні до побічних ефектів тетрациклінів (наприклад, фотосенсибілізація).
Міркування щодо дозування тайгецикліну
Корекція дози необхідна в пацієнтів із порушенням функції печінки, але не в пацієнтів із порушенням функції нирок.
Рівні варфарину в сироватці крові можуть збільшуватися, але міжнародне нормалізоване відношення, очевидно, не підвищується.