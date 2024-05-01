Тайгециклін ефективний проти багатьох резистентних бактерій, у тому числі бактерій, резистентних до тетрациклінів. Тайгециклін володіє активністю в умовах in vitro проти наступних мікроорганізмів:

Він не є ефективним стосовно Pseudomonas aeruginosa, видів Providencia, Morganella morganii або видів Proteus.

Тайгециклін показаний для лікування таких захворювань:

Пацієнти, ліковані тайгецикліном (особливо ті, які отримували лікування з приводу вентилятор-асоційованої пневмонії), мали вищу смертність, ніж ті, в яких застосовували інші антибіотики, внаслідок чого додали особливе попередження в рамці від Управління з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США. Загалом тайгециклін слід призначати для лікування інфекцій, зумовлених полірезистентними (multidrug-resistant, MDR) мікроорганізмами, якщо інші варіанти лікування є токсичнішими або менш ефективними. Завдяки своїй активності проти C. difficile в разі парентерального застосування тайгециклін може бути корисним антибіотиком, якщо пацієнт потребує супутнього лікування інфекції, викликаної MDR мікроорганізмами та C. difficile.