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Тайгециклін

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

Тайгециклін, похідний такого тетрацикліну, як міноциклін, є першим доступним антибіотиком гліцилциклінового ряду. Тайгециклін пригнічує синтез білка, зв'язуючись із 30S-субодиницею рибосом. Він має бактеріостатичну дію.

Фармакокінетика тайгецикліну

Тайгециклін вводять внутрішньовенно. Віх має великий об'єм розподілу (> 12 л/кг) і добре проникає в тканини кісток, легень, печінки та нирок. Однак унаслідок свого широкого розподілу в тканинах його рівні в крові є низькими, тому, ймовірно, тайгециклін не є хорошим вибором для пацієнтів із бактеріємією, особливо для пацієнтів із внутрішньосудинними джерелами інфекції.

Більшість антибіотику виділяється із жовчю та калом. Пацієнтам з нирковою недостатністю корекція дози не потрібна.

Показання до застосування тайгецикліну

Тайгециклін ефективний проти багатьох резистентних бактерій, у тому числі бактерій, резистентних до тетрациклінів. Тайгециклін володіє активністю в умовах in vitro проти наступних мікроорганізмів:

  • Багато грампозитивних бактерій, у тому числі метицилін-чутливі та метицилін-резистентні штами Staphylococcus aureus, пеніцилін-чутливі Streptococcus pneumoniae, ванкоміцин-чутливі Enterococcus faecalis

  • Багато грамнегативних бактерій, таких як мультирезистентні штами Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, бета-лактамазонегативні Haemophilus influenzae та більшість Enterobacterales (раніше Enterobacteriaceae; у тому числі деякі штами, які виробляють бета-лактамази розширеного спектра (ESBL) та інші резистентні до карбапенемів штами, що виробляють карбапенемазу або метало-бета-лактамазу)

  • Багато атипових патогенних мікроорганізмів дихальних шляхів (хламідії та види Mycoplasma), Mycobacterium abscessus, M. fortuitum і анаероби, зокрема Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens і Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile)

Він не є ефективним стосовно Pseudomonas aeruginosa, видів Providencia, Morganella morganii або видів Proteus.

Тайгециклін показаний для лікування таких захворювань:

Пацієнти, ліковані тайгецикліном (особливо ті, які отримували лікування з приводу вентилятор-асоційованої пневмонії), мали вищу смертність, ніж ті, в яких застосовували інші антибіотики, внаслідок чого додали особливе попередження в рамці від Управління з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США. Загалом тайгециклін слід призначати для лікування інфекцій, зумовлених полірезистентними (multidrug-resistant, MDR) мікроорганізмами, якщо інші варіанти лікування є токсичнішими або менш ефективними. Завдяки своїй активності проти C. difficile в разі парентерального застосування тайгециклін може бути корисним антибіотиком, якщо пацієнт потребує супутнього лікування інфекції, викликаної MDR мікроорганізмами та C. difficile.

Протипоказання до застосування тайгецикліну

Тайгециклін протипоказаний пацієнтам, в яких була на нього алергічна реакція, а також дітям віком < 8 років.

Тайгециклін має попередження в рамці, оскільки він підвищує ризик смертності, тому його слід резервувати для ситуацій, коли немає відповідних альтернатив.

Застосування тайгецикліну під час вагітності та годування грудьми

Тайгециклін може впливати на кістки й зуби плода. Якщо вагітна жінка застосовує препарат протягом другого або третього триместру вагітності, це може спричинити стійку зміну забарвлення зубів плода.

Невідомо, чи потрапляє тайгециклін у грудне молоко і чи безпечно його застосовувати під час годування грудьми, однак після перорального прийому його біодоступність обмежена.

Побічні ефекти тайгецикліну

Побічні ефекти тайгецикліну включають наступні:

  • Нудота, блювання та діарея

  • Фотосенсибілізація

  • Гепатотоксичність

Нудота та блювання виникають часто. У пацієнтів, які отримують лікування тайгецикліном, може спостерігатися підвищення концентрації амілази, загального білірубіну та трансаміназ у сироватці крові, а також протромбінового часу.

Повідомлялося про поодинокі випадки значного порушення функції печінки та печінкової недостатності в пацієнтів, які отримували лікування тайгецикліном.

Багато побічних ефектів тайгецикліну подібні до побічних ефектів тетрациклінів (наприклад, фотосенсибілізація).

Міркування щодо дозування тайгецикліну

Корекція дози необхідна в пацієнтів із порушенням функції печінки, але не в пацієнтів із порушенням функції нирок.

Рівні варфарину в сироватці крові можуть збільшуватися, але міжнародне нормалізоване відношення, очевидно, не підвищується.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.