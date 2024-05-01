Приблизно від 60 до 80 % тетрацикліну та ≥ 90 % доксицикліну та міноцикліну всмоктуються після перорального прийому. Однак всмоктування знижується за наявності катіонів металів (наприклад, алюмінію, кальцію, магнію, заліза), тому тетрацикліни не можна приймати разом із препаратами, що містять ці речовини (наприклад, антациди, багато вітамінів і мінеральних добавок). Тетрациклін та омадациклін слід приймати натще, запиваючи великою кількістю води. Їжа також зменшує всмоктування інших тетрациклінів, але цей ефект менш значущий для доксицикліну та міноцикліну.

Тетрацикліни проникають у більшість тканин організму й біологічних рідин. Усі вони концентруються в жовчі за відсутності обструкції жовчних шляхів. Однак рівні в спинномозковій рідині не завжди є терапевтичними. Міноциклін — це єдиний тетрациклін, який досягає високих концентрацій у сльозах і слині.

Тетрациклін і міноциклін виводяться переважно із сечею. Доксициклін, еравациклін і омадациклін виділяються переважно через шлунково-кишковий тракт.