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Як виконувати неінвазивну вентиляцію з позитивним тиском (NIPPV)

ЗаBradley Chappell, DO. MHA, Harbor-UCLA Medical Center
Переглянуто/перевірено лют. 2023

Неінвазивна вентиляція з позитивним тиском (noninvasive positive pressure ventilation, NPPV) – це допоміжний засіб для підтримки дихання без застосування інвазивних повітроводів. Вона виконується у пацієнта зі спонтанним диханням через маску, що щільно прилягає, до носа або до носа і рота. Через те, що дихальні шляхи не захищені, можлива аспірація, тому пацієнт повинен бути у свідомості зі збереженими рефлексами захисту дихальних шляхів.

(Див. також Загальні відомості про штучну вентиляцію легень).

NPPV можна використовувати як

  • Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (CPAP)

  • Дворівневий позитивний тиск у дихальних шляхах (bilevel positive airway pressure, BPAP), який викликається диханням пацієнта

При CPAP постійний тиск зберігається протягом дихального циклу без додаткової підтримки вдиху.

При застосуванні BPAP лікар встановлює позитивний тиск у дихальних шляхах на видиху (expiratory positive airway pressure, EPAP), що є фізіологічним еквівалентом CPAP, та позитивний тиск наприкінці видиху [PEEP]) та додатково позитивний тиск у дихальних шляхах на вдиху (inspiratory positive airway pressure, IPAP).

Показання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

NPPV в першу чергу використовується для затримки і, можливо, запобігання необхідності в ендотрахеальній інтубації, а також для полегшення екстубації у пацієнтів зі спонтанним диханням. Є такі показання до його застосування:

Оптимальний пацієнт уважний та готовий до співпраці, а також має мінімальну секрецію дихальних шляхів.

В амбулаторних умовах

Протипоказання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

Абсолютні протипоказання

  • Зупинка серця чи дихання, або загрозлива зупинка серця

  • Нестабільність гемодинаміки або серцевого ритму

  • Тяжка кровотеча з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту

  • Деформація обличчя або травма

  • Обструкція верхніх дихальних шляхів

  • Рясні виділення або нездатність очистити шляхи від виділень

  • Блювання (яке може призвести до загрозливої для життя аспірації) або порушення спорожнення шлунку, що виникає при непрохідності, обструкції кишечника або вагітності і збільшує ризик блювання

  • Невідкладні показання до операції або необхідність перебувати в умовах, недоступних для ретельного моніторингу під час тривалих процедур

  • Притуплення больової чутливості чи нездатність сприймати інструкції

Ускладнення при неінвазивній вентиляції з позитивним тиском

Обладнання для неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • Апарат (BPAP-апарат) двофазної вентиляції легень (або повнофункціональний апарат ШВЛ)

  • Маска для обличчя або носова маска

  • Ремінець на голову для фіксації маски на обличчі пацієнта

  • Коло установки, що використовується для визначення оптимального розміру маски для пацієнта

Додаткові міркування щодо неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • IPAP має бути встановлений нижче тиску відкриття стравоходу (20 см вод. ст.), щоб уникнути попадання повітря в шлунок.

  • Показаннями для переходу на ендотрахеальну інтубацію та звичайну штучну вентиляцію легень є розвиток пригнічення свідомості та транспортування до хірургічного комплексу, де бажаним є контроль за дихальними шляхами та забезпечення повної допоміжної вентиляції легень.

Розташування пацієнта для неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • Пацієнт може сидіти у вертикальному або напівлежачому положенні.

Покроковий опис неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • Визначте відповідний розмір маски для обличчя, встановивши колесо установки на перенісся пацієнта і обертаючи колесо доти, доки не буде обраний розмір, що покриває весь рот.

  • Закріпіть лобову частину ремінця на голові пацієнта. Не закріплюйте ремінець надто туго. Помістіть один або два пальці під ремінь, а потім затягніть його.

  • Пристебніть нижні ремені до маски кожного боку.

  • Прикріпіть верхню частину маски до ремінця на лобі. Для створення оптимального комфорту для пацієнта верхня частина маски може мати точне регулювання: всередину та назовні, вгору та вниз.

  • Приєднайте трубку для вентиляції легень із двофазним позитивним тиском до пацієнта так, щоб клапан викиду вуглекислого газу був направлений у бік від пацієнта.

  • Типові початкові налаштування тиску при двофазній вентиляції з позитивним тиском у дихальних шляхах (BPAP): IPAP = 10–12 см вод.ст. та EPAP = 5–7 см вод.ст.

  • Відрегулюйте положення маски в міру необхідності, щоб підтримувати гарне прилягання до обличчя. Невеликий витік повітря, наприклад, 5 л/хвилину, вважається незначним.

  • Подальше спостереження за пацієнтом, починаючи з 30-ї хвилини після початку BPAP, для оцінки ходу вентиляції та комфортності пацієнта та за необхідності збільшення IPAP до 15–20 см вод. ст.

Після процедури неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • Після початку NPPV важливо провести ретельний моніторинг пацієнтів, виявити тих, чий стан не покращується (зазвичай протягом 1-2 годин) і, отже, тих, кому може знадобитися інтубація трахеї. Періодичне дослідження газів крові може допомогти у подальшому веденні пацієнтів.

Поради та підказки щодо застосування неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

  • Для забезпечення комфорту та згоди надіти маску, просіть пацієнтів самостійно тримати її перед своєю особою, перш ніж закріпити ремені.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.