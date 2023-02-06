Як виконувати неінвазивну вентиляцію з позитивним тиском (NIPPV)

Показання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

Показання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском

NPPV в першу чергу використовується для затримки і, можливо, запобігання необхідності в ендотрахеальній інтубації, а також для полегшення екстубації у пацієнтів зі спонтанним диханням. Є такі показання до його застосування:

Тяжкі загострення ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень), наприклад, при PaCO2 > 45 мм рт. ст. або pH < 7,30

Кардіогенний набряк легень з наростаючою дихальною недостатністю

Синдром гіповентиляції внаслідок ожиріння

Пацієнти з імунодефіцитом з наростаючою дихальною недостатністю, у яких інтубація створює більш високий ризик інфекції.

Гіпоксемічна дихальна недостатність

Пацієнти з попередніми розпорядженнями не виконувати інтубацію, які в іншому випадку потребували б інтубації

Оптимальний пацієнт уважний та готовий до співпраці, а також має мінімальну секрецію дихальних шляхів.

В амбулаторних умовах