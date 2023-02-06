Як виконувати неінвазивну вентиляцію з позитивним тиском (NIPPV)

Неінвазивна вентиляція з позитивним тиском (noninvasive positive pressure ventilation, NPPV) – це допоміжний засіб для підтримки дихання без застосування інвазивних повітроводів. Вона виконується у пацієнта зі спонтанним диханням через маску, що щільно прилягає, до носа або до носа і рота. Через те, що дихальні шляхи не захищені, можлива аспірація, тому пацієнт повинен бути у свідомості зі збереженими рефлексами захисту дихальних шляхів.
(Див. також Загальні відомості про штучну вентиляцію легень).
NPPV можна використовувати як
Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (CPAP)
Дворівневий позитивний тиск у дихальних шляхах (bilevel positive airway pressure, BPAP), який викликається диханням пацієнта
При CPAP постійний тиск зберігається протягом дихального циклу без додаткової підтримки вдиху.
При застосуванні BPAP лікар встановлює позитивний тиск у дихальних шляхах на видиху (expiratory positive airway pressure, EPAP), що є фізіологічним еквівалентом CPAP, та позитивний тиск наприкінці видиху [PEEP]) та додатково позитивний тиск у дихальних шляхах на вдиху (inspiratory positive airway pressure, IPAP).
Показання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
NPPV в першу чергу використовується для затримки і, можливо, запобігання необхідності в ендотрахеальній інтубації, а також для полегшення екстубації у пацієнтів зі спонтанним диханням. Є такі показання до його застосування:
Тяжкі загострення ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень), наприклад, при PaCO2 > 45 мм рт. ст. або pH < 7,30
Кардіогенний набряк легень з наростаючою дихальною недостатністю
Пацієнти з імунодефіцитом з наростаючою дихальною недостатністю, у яких інтубація створює більш високий ризик інфекції.
Пацієнти з попередніми розпорядженнями не виконувати інтубацію, які в іншому випадку потребували б інтубації
Оптимальний пацієнт уважний та готовий до співпраці, а також має мінімальну секрецію дихальних шляхів.
В амбулаторних умовах
CPAP часто використовується для пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну.
BiPAP може використовуватися у пацієнтів із супутнім синдромом гіповентиляції внаслідок ожиріння або для постійної вентиляції пацієнтів при нервово-м'язових захворюваннях або захворюваннях стінки грудної клітки.
Протипоказання до неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Абсолютні протипоказання
Зупинка серця чи дихання, або загрозлива зупинка серця
Нестабільність гемодинаміки або серцевого ритму
Тяжка кровотеча з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Деформація обличчя або травма
Обструкція верхніх дихальних шляхів
Рясні виділення або нездатність очистити шляхи від виділень
Блювання (яке може призвести до загрозливої для життя аспірації) або порушення спорожнення шлунку, що виникає при непрохідності, обструкції кишечника або вагітності і збільшує ризик блювання
Невідкладні показання до операції або необхідність перебувати в умовах, недоступних для ретельного моніторингу під час тривалих процедур
Притуплення больової чутливості чи нездатність сприймати інструкції
Ускладнення при неінвазивній вентиляції з позитивним тиском
Можлива аспірація у незахищені дихальні шляхи
Баротравма, включаючи неускладнений пневмоторакс та напружений пневмоторакс
Обладнання для неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Апарат (BPAP-апарат) двофазної вентиляції легень (або повнофункціональний апарат ШВЛ)
Маска для обличчя або носова маска
Ремінець на голову для фіксації маски на обличчі пацієнта
Коло установки, що використовується для визначення оптимального розміру маски для пацієнта
Додаткові міркування щодо неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
IPAP має бути встановлений нижче тиску відкриття стравоходу (20 см вод. ст.), щоб уникнути попадання повітря в шлунок.
Показаннями для переходу на ендотрахеальну інтубацію та звичайну штучну вентиляцію легень є розвиток пригнічення свідомості та транспортування до хірургічного комплексу, де бажаним є контроль за дихальними шляхами та забезпечення повної допоміжної вентиляції легень.
Розташування пацієнта для неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Пацієнт може сидіти у вертикальному або напівлежачому положенні.
Покроковий опис неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Визначте відповідний розмір маски для обличчя, встановивши колесо установки на перенісся пацієнта і обертаючи колесо доти, доки не буде обраний розмір, що покриває весь рот.
Закріпіть лобову частину ремінця на голові пацієнта. Не закріплюйте ремінець надто туго. Помістіть один або два пальці під ремінь, а потім затягніть його.
Пристебніть нижні ремені до маски кожного боку.
Прикріпіть верхню частину маски до ремінця на лобі. Для створення оптимального комфорту для пацієнта верхня частина маски може мати точне регулювання: всередину та назовні, вгору та вниз.
Приєднайте трубку для вентиляції легень із двофазним позитивним тиском до пацієнта так, щоб клапан викиду вуглекислого газу був направлений у бік від пацієнта.
Типові початкові налаштування тиску при двофазній вентиляції з позитивним тиском у дихальних шляхах (BPAP): IPAP = 10–12 см вод.ст. та EPAP = 5–7 см вод.ст.
Відрегулюйте положення маски в міру необхідності, щоб підтримувати гарне прилягання до обличчя. Невеликий витік повітря, наприклад, 5 л/хвилину, вважається незначним.
Подальше спостереження за пацієнтом, починаючи з 30-ї хвилини після початку BPAP, для оцінки ходу вентиляції та комфортності пацієнта та за необхідності збільшення IPAP до 15–20 см вод. ст.
Після процедури неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Після початку NPPV важливо провести ретельний моніторинг пацієнтів, виявити тих, чий стан не покращується (зазвичай протягом 1-2 годин) і, отже, тих, кому може знадобитися інтубація трахеї. Періодичне дослідження газів крові може допомогти у подальшому веденні пацієнтів.
Поради та підказки щодо застосування неінвазивної вентиляції з позитивним тиском
Для забезпечення комфорту та згоди надіти маску, просіть пацієнтів самостійно тримати її перед своєю особою, перш ніж закріпити ремені.